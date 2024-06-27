«Я могу пойти напролом и выцарапать у судьбы ребенка»: что стало причиной расставания Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Распалась еще одна красивая пара. Точку в отношениях поставили звезды оперного искусства Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Новость о разводе артистов прозвучала буквально как гром среди ясного неба. Ведь накануне супруги выступали вместе в миланском театре Ла Скала, в спектакле «Турандот».

Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как все начиналось, и узнать, почему все-таки закончилось.

Как познакомились звездные супруги

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов встретились в 2014 году, во время работы над оперой «Манон Леско». По словам оперной певицы, она влюбилась в своего коллегу через три недели после начала репетиций, тогда как сам Юсиф почувствовал симпатию к ней с первого взгляда. После премьеры спектакля пара провела еще два дня в Риме, где они гуляли по городу, знакомились с местными достопримечательностями и узнавали друг друга лучше. Так артисты обнаружили, что у них много общего.

29 декабря 2015 года пара вступила в брак. Церемония прошла в Вене, во дворце Кобург. На ней присутствовали только самые близкие люди, например Филипп Киркоров, который давно дружит с Анной. Супруги танцевали свой первый танец под песню Аллы Пугачевой.

После заключения брака Юсиф Эйвазов воспитывал и сына Анны Тьяго от уругвайского певца Эрвина Шротта — как своего ребенка. Эрвин ушел от певицы практически сразу, как узнал, что у мальчика аутизм.

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«По отдельности мы можем иметь детей, а вместе — нет»

Но любовь и забота Анны принесли свои плоды — Тьяго ничем не отличается от других детей. Ему уже 15 лет. Подросток увлекается живописью, любит абстракции и картины Сальвадора Дали. Во многом помощь в реабилитации сына Анне Нетребко оказывал именно муж. Он находил врачей и вместе с женой возил приемного сына на реабилитацию.