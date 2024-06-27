«Я могу пойти напролом и выцарапать у судьбы ребенка»: что стало причиной расставания Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Распалась еще одна красивая пара. Точку в отношениях поставили звезды оперного искусства Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Новость о разводе артистов прозвучала буквально как гром среди ясного неба. Ведь накануне супруги выступали вместе в миланском театре Ла Скала, в спектакле «Турандот».
Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, как все начиналось, и узнать, почему все-таки закончилось.
Как познакомились звездные супруги
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов встретились в 2014 году, во время работы над оперой «Манон Леско». По словам оперной певицы, она влюбилась в своего коллегу через три недели после начала репетиций, тогда как сам Юсиф почувствовал симпатию к ней с первого взгляда. После премьеры спектакля пара провела еще два дня в Риме, где они гуляли по городу, знакомились с местными достопримечательностями и узнавали друг друга лучше. Так артисты обнаружили, что у них много общего.
29 декабря 2015 года пара вступила в брак. Церемония прошла в Вене, во дворце Кобург. На ней присутствовали только самые близкие люди, например Филипп Киркоров, который давно дружит с Анной. Супруги танцевали свой первый танец под песню Аллы Пугачевой.
После заключения брака Юсиф Эйвазов воспитывал и сына Анны Тьяго от уругвайского певца Эрвина Шротта — как своего ребенка. Эрвин ушел от певицы практически сразу, как узнал, что у мальчика аутизм.
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«По отдельности мы можем иметь детей, а вместе — нет»
Но любовь и забота Анны принесли свои плоды — Тьяго ничем не отличается от других детей. Ему уже 15 лет. Подросток увлекается живописью, любит абстракции и картины Сальвадора Дали. Во многом помощь в реабилитации сына Анне Нетребко оказывал именно муж. Он находил врачей и вместе с женой возил приемного сына на реабилитацию.
Юсиф Эйвазов. Анна Нетребко и Тьяго. Фото: соцсети Анны Нетребко
Но совместных детей у пары не было. В одном из своих интервью Эйвазов говорил, что они с Анной генетически несовместимы.
«По отдельности мы можем иметь детей, а вместе — нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось, — откровенничал тогда Юсиф Эйвазов.
— Была мысль воспользоваться услугами суррогатной матери, в семье активно думали над этой идеей, но в итоге приняли решение отказаться.
Я могу пойти напролом и выцарапать у судьбы ребенка. Но я не знаю, чем это закончится, какой будет плата. Я вижу перед собой закрытую дверь и очень боюсь ее открывать».
Есть версия, что причиной разлада пары могло быть и это обстоятельство.
Интересно, что несмотря на тогдашнюю искреннюю любовь друг к другу, Анна и Юсиф заключили брачный контракт. Он был составлен главным образом для защиты интересов Анны. Тогда Юсиф Эйвазов не видел в этом ничего страшного, так как планировал оставаться рядом со своей женой в радости и горе до конца своих дней.
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Недавно супруги сделали совместное заявление о разрыве отношений.
Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети Юсифа Эйвазова
«После десяти счастливых лет, проведенных вместе, мы приняли трудное, но дружественное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго», — отметили артисты.
«Отношения просто сошли на нет»
Несмотря на то, что в соцсетях супруги продолжали делать вид, что у них в отношениях все в порядке, тревожные звоночки все же были.
В апреле Юсиф Эйвазов начал сотрудничать со швейцарской музыкальной компанией. Это стало для поклонников неожиданностью, поскольку Анна осталась работать с другим лейблом и концертным агентством. Хотя обычно они привыкли все делать вместе.
А еще Юсиф Эйвазов активно занимался своим здоровьем и сбросил около 20 кг веса благодаря физической активности и здоровому питанию.
Впрочем, Анна тоже заметно похудела и похорошела. В Сети строят версии, что у оперной дивы появился любовник.
Анна Нетребко. Фото: соцсети Анны Нетребко
Также говорят, что трещина в отношениях супругов возникла, когда Юсиф Эйвазов получил пост директора Азербайджанского театра оперы и балета, в то время как Анна Нетребко постоянно находилась в Вене. И эти постоянные разлуки тоже внесли свои коррективы.
«Отношения просто сошли на нет, все случилось само собой», — говорят в окружении пары.
Отрадно то, что, несмотря на происшедшее, оба супруга держатся очень достойно, не выносят сор из избы и не поливают друг друга грязью. А нам остается только пожелать обоим спокойно пройти этот этап.
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