Мог не дожить до своего 75-летия: предсказания в жизни Александра Панкратова-Черного, которые решили его судьбу

28 июня народный артист СССР Александр Панкратов-Черный отмечает свое 75-летие. А ведь он мог и не дожить до этого счастливого события. И актером он стал тоже не по велению души, а по задумке Вселенной. Вся жизнь знаменитого Александра Васильевича окутана мистическими совпадениями. Какие именно предсказания были в его жизни и что сбылось в точности, узнала Teleprogramma.pro.

Актером быть обязан

Накануне своего юбилея Александр Панкратов-Черный побывал в студии программы «Малахов», где рассказал немало интересного о своей судьбе.

Мама с самого детства внушала будущему актеру, что эта профессия не для него. Женщина не считала сына красавчиком и не видела его звездой телеэкрана. Родные прочили ему карьеру военного, так статно он выглядел в форме! Но не все...

В один из дней, когда родительница отправилась в гости к родне в другой населенный пункт, старшая сестра купила Сашеньке новые джинсы на деньги, оставленные ей на хозяйство, собрала чемодан и отправила младшенького в Москву — вершить свою судьбу.

Ведь недаром, когда Панкратов-Черный был еще совсем ребенком, цыганка напророчили его матери, что младший сын прославит весь род и станет знаменит на всю страну.

Особенно удивительно то, что, когда будущий актер подрос, другая цыганка нагадала ему абсолютно то же самое!