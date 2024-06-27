Мог не дожить до своего 75-летия: предсказания в жизни Александра Панкратова-Черного, которые решили его судьбу

28 июня народный артист СССР Александр Панкратов-Черный отмечает свое 75-летие. А ведь он мог и не дожить до этого счастливого события. И актером он стал тоже не по велению души, а по задумке Вселенной. Вся жизнь знаменитого Александра Васильевича окутана мистическими совпадениями. Какие именно предсказания были в его жизни и что сбылось в точности, узнала Teleprogramma.pro.
Актером быть обязан
Накануне своего юбилея Александр Панкратов-Черный побывал в студии программы «Малахов», где рассказал немало интересного о своей судьбе.
Мама с самого детства внушала будущему актеру, что эта профессия не для него. Женщина не считала сына красавчиком и не видела его звездой телеэкрана. Родные прочили ему карьеру военного, так статно он выглядел в форме! Но не все...
В один из дней, когда родительница отправилась в гости к родне в другой населенный пункт, старшая сестра купила Сашеньке новые джинсы на деньги, оставленные ей на хозяйство, собрала чемодан и отправила младшенького в Москву — вершить свою судьбу.
Ведь недаром, когда Панкратов-Черный был еще совсем ребенком, цыганка напророчили его матери, что младший сын прославит весь род и станет знаменит на всю страну.
Особенно удивительно то, что, когда будущий актер подрос, другая цыганка нагадала ему абсолютно то же самое!
Александр Панкратов-Черный — это псевдоним актера. Фото: Global Look Press
На волоске от смерти
Был в истории Панкратова-Черного и совсем удивительный случай, который мог иметь трагичные последствия.
Однажды Александр Васильевич обедал в ресторане со своим другом, певцом Игорем Тальковым. Совершенно случайно с ними за одним столом оказался астролог Павел Глоба. Рок-музыкант, узнав, кто перед ними тут же попросил предсказать ему будущее. Узнав дату рождения певца, Глоба заявил, что, к сожалению, день его гибели уже близок. Панкратов-Черный, чтобы разрядить обстановку, заявил о такой же просьбе. На что ошарашенный Павел напророчил ему смерть в тот же самый день.
Ровно через три года Александр Васильевич попал в страшную автокатастрофу в Сочи и чудом остался жив. Придя в себя, он узнал, что его друг Игорь Тальков в тот же день был застрелен.
Немного позже целительница Джуна объяснила Панкратову-Черному, что он действительно мог умереть, но его сильное биополе спасло ему жизнь.
Впрочем, после этого актер до дрожи боится автомобилей.
Александр Панкратов-Черный мог погибнуть в автокатастрофе. Фото: Global Look Press
Знаменитая фамилия
Фамилия артиста тоже появилась не просто так. С рождения актер был Гузев. Однако его отец был настоящим казаком и не принимал советскую власть, и на этом фоне даже покончил с жизнью. Фамилия Панкратов досталась мальчику от первого маминого мужа. Так мама хотела оградить сына от возможных неприятностей. Существует две версии, откуда появилась еще и приставка — Черный.
Первая версия
Когда Александр Васильевич решил стать режиссером и его фильм получил приз на фестивале в Брюсселе, впервые возникла путаница. Режиссер с именем Александр Панкратов уже был, только он обладал светлой шевелюрой. Когда на пленуме молодых кинематографистов обсуждали фильм, сказали, что Панкратов черный, не белый. С тех пор псевдоним Черный прочно закрепился за артистом. Но в паспорте фамилия осталась одна.
Вторая версия
Однажды в квартиру актера позвонили и сообщили, что у Александра Васильевича родился ребенок. Тогда это почти привело к скандалу и разладу в семье. Оказалось — в артистической среде есть его абсолютный тезка. Чтобы больше не было подобной путаницы, артисту пришлось добавить к фамилии вторую часть — Черный. И именно таким он прославился на весь Советский Союз, а многочисленные поклонники до сих пор восхищаются его профессионализмом на экране телевизора.
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