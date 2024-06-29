Как омолодились и кардинально изменились Агузарова, Хлебникова и другие эстрадные артистки

61-летняя певица экспериментирует с преображением давно. Сейчас она похвасталась кожей лица без серьезных возрастных изменений: пропали морщины и складки, неизбежные для такого возраста. Но Агузарова скрыла шею и глаза, а при близком рассмотрении оказалось - ее левый глаз под очками был заклеен. Под очками на повязке глаз просто нарисовали.

Эксперт Володченков: «Стрип-наклейки, как под очками артистки, используют и пластические хирурги, и косметологи. Можем предположить несколько причин их появления. Или это последствия агрессивной косметологической процедуры в периорбитальной зоне (вокруг глаз) - например, популярного RF-лифтинга, который продвигают косметологи как якобы альтернативу блефаропластики. Или лазерное омоложение этой зоны, что дало осложнения, с которыми работали уже хирурги. Или агрессивная методика блефаропластики, а в результате возникли осложнения, из-за которых сделали ревизию - то есть повторную операцию. Чтобы найти причины кровотечения, гематомы - это самые серьезные осложнения после блефаропластики именно в раннем послеоперационном периоде.

Если сам глаз как зрительный орган не пострадал, то реабилитация после осложнений может занять от трех месяцев до полугода. Если пострадали зрительный нерв или глаз, тогда должны подключаться хирурги-офтальмологи. Свежих следов оперативного вмешательства нет, но относительно возраста артистки - средняя треть лица в достаточно хорошем состоянии. Визуально можно определить зону разрезов в передней ушной области - то есть по всем косвенным признакам подтяжка все же была, но как минимум год или полтора назад. Подтяжка именно средней трети, и проработана эта часть лица достаточно неплохо. При этом нижнюю треть лица и шею певица спрятала под шарфом. Может быть, потому что эта область не прорабатывалась совсем или результат после подтяжки не такой,

какой ожидала артистка. С филлерами (инъекционными препаратами. - Авт.) в губах история у певицы стабильна - они лежат асимметрично. Так бывает, когда в течение длительного времени вводили большой объем филлеров, а он через несколько лет мигрировал в другие зоны - из-за этого получили асимметрию. Стоит вывести весь этот объем филлеров специальными препаратами. Это может занять от месяца до полугода в зависимости от запущенности случая».58-летняя артистка выглядит как жертва хирурга-недоучки. Причем, вопреки слухам, при пожаре в ее квартире лицо не пострадало - были проблемы с органами дыхания. Однако внешность артистки изменилась.

Пластический хирург: «Как бы парадоксально это ни звучало, но если пластика у певицы и была, то очень давно - и это только верхняя и нижняя блефаропластика. Сейчас достаточно выражены нависание верхних век и избыток по коже в виде множественных морщин по нижним векам. Слезно-скуловая борозда практически не выражена, так как заполнена филлерами с эффектом волюмизации (объемного ремоделирования), чтобы скрыть раннее птозирование (опущение) средней трети лица. У артистки тяжелый тип строения тканей на лице, и при этом лицо сильно избаловано косметологией: скорее всего, использовались все методики,

известные в косметологии. Достаточно выражены лобные и горизонтальные морщины в области переносицы - это птоз верхней трети лица. Пластика решает эту проблему на семь - десять лет, и в последующем возрастные изменения в этой зоне носят минимальный характер. А у актрисы третичные возрастные изменения верхней трети лица. При этом латеральные (верхние) углы бровей подняты высоко, а внутренние посажены низко - что говорит о том, что в этой зоне активно работает комбинация ботокс плюс «нити».

Брови находятся на разном уровне - это тоже последствие косметологических процедур. Для средней трети лица были использованы косметологические хирургические нити - они дают агрессивную подтяжку по мягким тканям. След от нитей виден от угла губ до ушной зоны в виде борозды -

особенно когда пациентка улыбается, и по ходу борозды выступают множественные неровности. Есть намек на носогубные брыли, но они не слишком выражены. На неоднократный ультразвуковой RF-лифтинг указывает незначительная бугристость в щечных областях - значит, подкожно-жировая клетчатка проработана везде, но участки западения мягких тканей свидетельствуют о том, что в них было больше «сожжено» подкожно-жировой клетчатки - то есть там более активный фиброз. То есть, помимо обычных уходовых процедур по косметологии, у певицы сделана и аппаратная, и инъекционная косметология, и нитевой лифтинг (в средней трети и по углу нижней челюсти).

Марина Хлебникова