«Жалкая копия»: в Сети остро отреагировали на комментарий Алсу о Решетовой

Нынешняя весна оказалась не самым прекрасным временем для влюбленных. Мир шоу-бизнеса поразили новости о сразу нескольких разводах звездных пар. В их числе оказалась и Алсу, которая объявила, что их браку с Яном Абрамовым пришел конец. Злые языки кинулись обсуждать возможные причины распада семьи, и, конечно же, основным предположением стала супружеская неверность.
Алсу провела в браке со своим супругом 18 лет, они совместно вырастили и воспитали троих детей. Поэтому певица, сохраняя достоинство, не стала разглашать истинные причины раздора в их, казалось бы, дружной семье.
Однако в Сети, не стесняясь, назвали даже имя разлучницы. Поклонники Алсу, сопоставив множество фактов, предположили, что в союз красивой знаменитой пары нагло влезла экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.
«Не виноватая я»
Настя Решетова, конечно, не стала отмалчиваться и заявила, что никогда не связала бы свою жизнь с женатым мужчиной. Кроме того, модель сообщила, что на протяжении трех лет состоит в здоровых и крепких отношениях, поэтому не стоит ее связывать с семьей Абрамова и Алсу.
Для всех стало большой неожиданностью то, что оправдательный пост о Решетовой, который написал «Блокнот», впервые прокомментировала сама певица. Алсу лаконично заявила, что Анастасия говорит неправду.
«Врет», — так прокомментировала исповедь модели сама Алсу, добавив подмигивающий смайлик.
Со стороны брак Алсу и Яна Абрамова казался счастливым. Фото: Global Look Press
«Вместо черной икры черную засохшую горбушку»
Фанаты исполнительницы хита «Зимний сон» тут же кинулись в атаку и не оставили без внимания заключение кумира. Поклонники сделали вывод, что Решетова действительно стала причиной развода Алсу и ее супруга.
LadyWL: «Так никто и не сомневался, что Решетова врет».
Анна: «У Яна беда с головой, видимо. Такой бриллиант променять на жалкую копию. Нет слов. Алсу, знай, ты — совершенство».
Русский Кремень: «Да уж. Иногда хочется вместо черной икры черную засохшую горбушку».
Sveta: «Алсу правильно и сделала! Решетка завралась. Совести ноль».
Alexandra: «С чего Решетовой разводить тему про психологов и что она теперь никогда и не посмотрит на женатого мужчину? Ну ясно дело, что не туда залезла. Алсу не потеряшка по жизни. Решетовой, надеюсь, сейчас кислород на свою древнейшую профессию в определенных кругах перекроют».
Nika Bu: «Такая красивая, достойная женщина и, прости господи, Решетова. Как можно Алсу с Решетовой изменить?»
Моя прекрасная Н.М: «Зачем Алсу опускается до таких неумных, мягко говоря, комментариев, непонятно. Уровень «Дома-2». Достойно развелась, перевернула страницу, забыла — это больше соответствовало бы ее имиджу».
shpuntiS: «Никогда не понимала, почему успешным мужчинам нравятся пустышки типа Решетовой. Как бы в перерывах между сексом то и поговорить не о чем. Яна к идиотам все-таки не припишешь. А чем известна, собственно, Решетова, кроме как перебежками из постели в постель?»
gabrielle: «Алсу виднее, что она говорит. Верю Алсу, в ней воспитание и порядочность есть».
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Поклонники вспомнили, что Анастасия Решетова также увела Тимати из семьи. Фото: Global Look Press
Кстати, ранее Анастасию Решетову уже обвиняли в том, что она разбила семью. Алена Шишкова была уверена, что именно Решетова стала причиной их разлада с Тимати. И хотя тогда модель также уверяла, что их знакомство с рэпером состоялось гораздо позже разрыва с Аленой, никто не поверил. Как, впрочем, и сейчас.
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