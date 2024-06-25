«Жалкая копия»: в Сети остро отреагировали на комментарий Алсу о Решетовой

Нынешняя весна оказалась не самым прекрасным временем для влюбленных. Мир шоу-бизнеса поразили новости о сразу нескольких разводах звездных пар. В их числе оказалась и Алсу, которая объявила, что их браку с Яном Абрамовым пришел конец. Злые языки кинулись обсуждать возможные причины распада семьи, и, конечно же, основным предположением стала супружеская неверность.

Алсу провела в браке со своим супругом 18 лет, они совместно вырастили и воспитали троих детей. Поэтому певица, сохраняя достоинство, не стала разглашать истинные причины раздора в их, казалось бы, дружной семье.

Однако в Сети, не стесняясь, назвали даже имя разлучницы. Поклонники Алсу, сопоставив множество фактов, предположили, что в союз красивой знаменитой пары нагло влезла экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

«Не виноватая я»

Настя Решетова, конечно, не стала отмалчиваться и заявила, что никогда не связала бы свою жизнь с женатым мужчиной. Кроме того, модель сообщила, что на протяжении трех лет состоит в здоровых и крепких отношениях, поэтому не стоит ее связывать с семьей Абрамова и Алсу.

Для всех стало большой неожиданностью то, что оправдательный пост о Решетовой, который написал «Блокнот», впервые прокомментировала сама певица. Алсу лаконично заявила, что Анастасия говорит неправду.

«Врет», — так прокомментировала исповедь модели сама Алсу, добавив подмигивающий смайлик.