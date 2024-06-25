Получают 28 миллионов долларов в год: сколько денег на самом деле зарабатывают Гном Гномыч, дочь Самойловой и другие дети-блогеры

Эти дети зарабатывают больше иных топ-менеджеров престижных компаний. Впрочем, во многом это благодаря медийности или организаторским талантам их родителей.
Но, объединившись в команды, тем не менее детско-родительские тандемы зашибают солидные суммы. Подробности — в материале Teleprogramma.pro.
Настя Радзинская
В 2022 году восьмилетний блогер Настя Радзинская заработала 28 миллионов долларов. Она один из самых богатых блогеров в мире. И в истории с Анастасией уместна пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Когда Настя только родилась, ей поставили диагноз ДЦП в тяжелой форме. Медики утверждали, что она не сможет ходить и говорить. Ее родители Анна и Юрий Радзинские сосредоточились на лечении, возили по врачам, постоянно занимались развитием ребенка.
Одной из составляющих лечения была работа на камеру, благодаря которой Настя училась взаимодействовать с окружающим миром. Теперь же ее видеоролики набирают большое количество просмотров на разных языках. Простые видео о повседневной жизни девочки — как она играет, идет в школу, удивляется новым вещам — приносят сотни тысяч долларов в месяц.
Как вспоминала в интервью Forbes мама Насти, когда семья только начинала свой бизнес, нигде толком не было информации, кто такие блогеры. И они действовали по наитию.
«Мы купили Насте несколько игрушек, взяли ручную камеру, которая была дома, и стали снимать реакцию девочки. Видео выкладывали на канал, который назвали Like Nastya.
Настя Радзинская. Фото: соцсети девочки
Мы даже не говорили ей, что делать: просто снимали ребенка, какой он есть. Дети — это же мило», — признавалась Анна Радзинская в интервью Forbes.
Первый раз супруги заработали 20 000 рублей, а дальше пошло-поехало. Ролики охватили не только российский, но и международный рынок. Сначала супруги переехали в Азию, а потом арендовали дом в Майами, где и продолжили снимать ролики.
Затраты на одно видео, к созданию которого Радзинские привлекают музыкантов, дизайнеров, реквизиторов, обходится примерно 1000–2000 долларов. Зарабатывают же супруги до 500 000 долларов в месяц. И даже если по достижении Анастасией подросткового возраста эта лавочка прикроется, этому изобретательному семейству еще надолго хватит денег.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Милана Хаметова
Милана Хаметова, 14-летняя певица и блогер из Новосибирска, попала в список Forbes «30 до 30». У нее более пять миллионов подписчиков на YouTube-канале, более двух — в соцсетях, а на «Яндекс.Музыке» ее песни слушают почти 700 000 человек.
Родители привели Милану в модельное агентство в возрасте четырех лет. А свои первые гонорары она заработала уже в пять, став лицом компании детской одежды Millisa.
С четырех лет она активно снимается в рекламе и участвует в конкурсах красоты. Так, в 2016 году девочка завоевала титул «Мини-мисс Сибирь», а уже через год получила гран-при «Маленькая Мисс Россия – 2017».
Милана Хаметова и Дава. Фото: соцсети Миланы Хаметовой
А еще Милана Хаметова дружит с блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, бывшим возлюбленным Ольги Бузовой. Они знакомы с 2020 года. Согласно эксклюзивному продюсерскому контракту Дава взял на себя обязанность продвигать карьеру юной певицы в социальных сетях.
Блогеры проводят много времени вместе, записывая клипы, кулинарные шоу, забавные видеоролики и даже отмечая праздники.
В 2021 году Милана выпустила знаменитую композицию из советского мультфильма «Умка», которая собрала более 90 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube. После этого она записала еще несколько песен и сняла клипы в тандеме с тем же Давой. На сегодняшний день Милана является одной из наиболее популярных певиц среди детской аудитории.
Милана Star
Еще одна известная в сфере блогинга Милана — 14-летняя Милана Star. Дочь актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», в 13 лет уже смогла приобрести недвижимость в Москве и за городом.
Но старт ее карьере все же дал Виталий, когда в дуэте с дочерью выступил в шоу пародий «Один в один». Они изображали тандем Григория Лепса и Ани Лорак с песней «Зеркала».
В возрасте семи лет Милана Стар выпустила три музыкальные композиции под названиями «Малявка», «А мне» и «Пати мама». Некоторые тексты этих песен, по словам Виталия Гогунского, были написаны ею самой. Теперь девочка выступает с гастролями по стране.
Милана Star. Фото: соцсети Миланы
К апрелю 2024 года число подписчиков YouTube-канала Миланы Стар превысило три миллиона. Видеоресурс привлекает не только любителей музыки: девушка регулярно публикует разнообразный контент, не ограничиваясь одними лишь песнями.
На своем канале Милана Стар размещает новые клипы, показывает процесс подготовки к выступлениям, участвует в различных челленджах и конкурсах, отвечает на вопросы зрителей, распаковывает полученные подарки и делится впечатлениями от поездок. Также у Миланы имеется дополнительный канал, где она публикует материалы, не относящиеся к основному формату ее творчества.
Александр Плющенко
Одним из самых богатых детей, несомненно, является 11-летний Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч. По словам его мамы Яны Рудковской, годовой доход сына составляет 12 миллионов рублей. И это не считая рекламы в соцсетях.
Ребенок может позволить себе любую покупку. Иногда он радует подарками и своих близких. Так, однажды Александр подарил своим родителям чемодан известного бренда стоимостью 170 тысяч рублей.
Саша Плющенко с семьей. Фото: Global Look Press
Источником дохода юного Александра являются его выступления в ледовых шоу, проводимых его отцом по всему миру. Гном Гномыч уже посетил Италию, Испанию, Японию, Германию и другие страны.
Кроме того, у него заключены крупные рекламные контракты с известными брендами одежды, например, Balmain.
По словам Яны Рудковской, у Гном Гномыча есть специальный счет, с которого также оплачиваются няни, водитель, охранник и другие необходимые услуги. Так что он знает цену деньгам уже с самого раннего возраста.
Ариела Самойлова
Дочь известного рэпера Джигана и блогера, светской дивы Оксаны Самойловой, 12-летняя Ариела, конечно, пока не может похвастать большими доходами. Но то, что ее заработки не меньше зарплат среднестатистической российской семьи, — это факт. На своем бизнесе девочка зарабатывает по 15 000–18 000 рублей в неделю.
Ариела делает бьюти-боксы: собирает косметику в наборы и продает.
У девочки целый шкаф с продукцией дорогих брендов. В ее арсенале есть тоник, консилер, BB-крем, корректор, фиксатор, хайлайтер, тинт. Все, что нужно для того, чтобы сделать девочку, девушку, женщину, красивой. Да и сама юная прелестница тратит не менее часа на наведение марафета.
Ариела Самойлова с родителями. Фото: соцсети Ариелы
Примечательно, что Ариела не использует внешние платформы для рекламы своих продуктов, полагаясь исключительно на друзей и сверстников. Для связи с ней потенциальным покупателям приходится обращаться к ее знаменитой маме.
Важно отметить, что Ариела относится к своему бизнесу серьезно и не тратит деньги бездумно. Вырученные средства она инвестирует обратно в свое дело. Успешная бизнес-леди уже с юных лет!
Читайте также: