Получают 28 миллионов долларов в год: сколько денег на самом деле зарабатывают Гном Гномыч, дочь Самойловой и другие дети-блогеры

Эти дети зарабатывают больше иных топ-менеджеров престижных компаний. Впрочем, во многом это благодаря медийности или организаторским талантам их родителей.

Но, объединившись в команды, тем не менее детско-родительские тандемы зашибают солидные суммы. Подробности — в материале Teleprogramma.pro.

Настя Радзинская

В 2022 году восьмилетний блогер Настя Радзинская заработала 28 миллионов долларов. Она один из самых богатых блогеров в мире. И в истории с Анастасией уместна пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Когда Настя только родилась, ей поставили диагноз ДЦП в тяжелой форме. Медики утверждали, что она не сможет ходить и говорить. Ее родители Анна и Юрий Радзинские сосредоточились на лечении, возили по врачам, постоянно занимались развитием ребенка.

Одной из составляющих лечения была работа на камеру, благодаря которой Настя училась взаимодействовать с окружающим миром. Теперь же ее видеоролики набирают большое количество просмотров на разных языках. Простые видео о повседневной жизни девочки — как она играет, идет в школу, удивляется новым вещам — приносят сотни тысяч долларов в месяц.

Как вспоминала в интервью Forbes мама Насти, когда семья только начинала свой бизнес, нигде толком не было информации, кто такие блогеры. И они действовали по наитию.