Полностью оправданного, но отмененного Кевина Спейси выставляют на улицу за долги

Не так давно Спейси пришел в студию к независимому американскому журналисту Пирсу Моргану - чтобы дать финальный крик о помощи, ведь актер совсем скоро станет бездомным. И это не фигура речи.

- Мой дом выставлен на аукцион, его продают, - признался артист. - Так что мне надо будет вернуться в Балтимор и сдать вещи на хранение. Я не знаю, где буду жить дальше. Я переехал в Балтимор в 2012 году, как только начали снимать «Карточный домик». С 2016 года это был мой дом, но теперь я больше не могу платить по счетам. Несколько раз я думал подать заявление на банкротство.

Денег не осталось.

Как мы помним, сразу после первых обвинений в адрес артиста без суда и следствия, без доказательств и свидетельств его сразу же начали ровнять с землей: он был вырезан из отснятого фильма «Все деньги мира» 18+ Ридли Скотта и удален из главного сериала его жизни - стопроцентного хита Netflix «Карточный домик» 18+. С 2013 года на протяжении шести сезонов Спейси исправно приносил прибыль создателям политического триллера, но стоило бешеным американским активистам раскрутить кампанию по травле актера, его тут же обнулили - в 2018-м проект закрыли, значительно сократив финальный сезон и выведя из него героя Спейси, конгрессмена Фрэнка Андервуда. Но и это, как говорили в «Магазине на диване», еще не все! Отмененному артисту выкатили космический иск.

Спейси проиграл суд студии MRC, снимавшей «Карточный домик», которая взыскала с него $31 млн (2,7 млрд руб.) - неустойку (!) за то, что его самого (!!) из сериала удалили (!!!). Шестой сезон проекта урезали с 13 до 8 серий, а виноват в этом оказался Спейси, в отношении которого и расследование тогда еще толком не началось.