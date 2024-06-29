Полностью оправданного, но отмененного Кевина Спейси выставляют на улицу за долги

Актер, которому исполнилось 64 года, не смог сдержать эмоций и разрыдался. Это была не кинематографическая, а истинная трагедия взрослого человека. Казалось, что справедливость восторжествовала и точка поставлена. Как бы не так. Карьеру и репутацию голливудской звезды пресловутая культура отмены (то есть травли) обратила в пепел. Артисту уже никогда не вернуться в большое кино. А теперь оказалось, что его дом в Балтиморе выставили на торги...
Без дома, и не карточного
В интервью Пирсу Моргану актер даже расплакался. Фото: You Tube
Не так давно Спейси пришел в студию к независимому американскому журналисту Пирсу Моргану - чтобы дать финальный крик о помощи, ведь актер совсем скоро станет бездомным. И это не фигура речи.
- Мой дом выставлен на аукцион, его продают, - признался артист. - Так что мне надо будет вернуться в Балтимор и сдать вещи на хранение. Я не знаю, где буду жить дальше. Я переехал в Балтимор в 2012 году, как только начали снимать «Карточный домик». С 2016 года это был мой дом, но теперь я больше не могу платить по счетам. Несколько раз я думал подать заявление на банкротство.
Денег не осталось.
Как мы помним, сразу после первых обвинений в адрес артиста без суда и следствия, без доказательств и свидетельств его сразу же начали ровнять с землей: он был вырезан из отснятого фильма «Все деньги мира» 18+ Ридли Скотта и удален из главного сериала его жизни - стопроцентного хита Netflix «Карточный домик» 18+. С 2013 года на протяжении шести сезонов Спейси исправно приносил прибыль создателям политического триллера, но стоило бешеным американским активистам раскрутить кампанию по травле актера, его тут же обнулили - в 2018-м проект закрыли, значительно сократив финальный сезон и выведя из него героя Спейси, конгрессмена Фрэнка Андервуда. Но и это, как говорили в «Магазине на диване», еще не все! Отмененному артисту выкатили космический иск.
Спейси проиграл суд студии MRC, снимавшей «Карточный домик», которая взыскала с него $31 млн (2,7 млрд руб.) - неустойку (!) за то, что его самого (!!) из сериала удалили (!!!). Шестой сезон проекта урезали с 13 до 8 серий, а виноват в этом оказался Спейси, в отношении которого и расследование тогда еще толком не началось.
Фото: кадр из фильма
Результаты следствия уже никого не волновали. Про них не трубили на каждом углу. Травля растеклась по всем США и достигла такого масштаба, что зрители начали бойкотировать все, что связано со Спейси: например, картина «Клуб миллиардеров» 18+ (2018) с опальным артистом в главной роли за первый уик-энд при бюджете $15 млн (больше 1 млрд руб.) собрала позорные 300 баксов (22 тыс. руб.). Актер не просто стал нерукопожатным, он фактически был объявлен прокаженным - изгоем.
Денег нисколько
И поэтому в свежем интервью Пирсу Моргану на вопрос, сколько у него сейчас денег, Спейси разочарованно сказал: «Нисколько. Я все еще должен много миллионов». И это притом что гонорар за пятый сезон «Карточного домика», к слову, составлял $1 млн (84 млн руб.). В тот момент в глазах актера, кажется, впервые за всю жизнь на экране стояли слезы, не связанные со сценарием.
Вообразите ситуацию: при разбитых защитой обвинениях, при полном оправдании Кевин был вынужден пойти на поводу у части обезумевшего американского общества и публично изображать раскаяние (за что?), проходить психологическую реабилитацию, «исправляя» порочные мысли. Разумеется, все это ничего не поменяло. Спейси просто выписали волчий билет в Голливуде. Теперь ни один крупный продюсер не берет его в проект.
Да, обвинения в адрес актера развалились во всех судах США и Великобритании, где были поданы, и все же обелять его не надо. Спейси не отрицает, что мог заигрывать на съемочной площадке 30 лет назад (кто теперь вспомнит-то?), но уверяет, что никакого намека насилия и рядом не было.
Суд в Лондоне оправдал Кевина Спейси по всем пунктам обвинения. Но его карьере это не помогло. Фото: ТАСС
- Мне следовало донести до людей, что в глубине души я не верил, что это произошло, - признался актер. - Меня зажали в угол. Как бы вы отреагировали, если бы вам заявили: «Ты домогался меня 34 года назад!», а ты был так пьян, что даже ничего не помнишь. Моей самой первой реакцией было не обвинить его (актер Энтони Рэпп, обвинивший Спейси в изнасиловании. - Авт.) во лжи, сначала я задал себе вопрос, а делал ли я на самом деле что-то постыдное. «Лапать» - странное слово. Я поглаживал людей, был нежен с ними, так я устроен.
После незамеченной реабилитации Спейси сыграл несколько ролей в низкобюджетных европейских картинах: британском инди-триллере «Контроль» 18+, итальянской психологической драме «Контракт» 18+ и детективе «Человек, который нарисовал Бога» 18+. В текущем году у него вышел комедийный триллер «Шпион на всю голову» 18+. Как несложно догадаться, мало кто посмотрел эти фильмы.
Лучше остальных осознавая, что на его серьезной карьере и репутации поставлен жирный крест, Кевин, как признается сам, «сменил фокус внимания», сконцентрировался на близких и все еще надеется доказать всем, что он - «хороший человек». Он возвращается в Балтимор, чтобы вывезти вещи из бывшего жилья, выставленного на продажу. И помогать ему никто не собирается.