Мария Ржевская, Юлия Бужилова, Александра Балакирева и другие недооцененные звезды шоу «Фабрика звезд»

Как будто созданный в легком дурмане хит про женщину, которая грезит стать кошкой в следующей жизни, исполняла Маша Ржевская. Кто не помнит ту песню? Девушка не выиграла второй сезон «Фабрики звезд», зато попала на карандаш к Максиму Фадееву - он пробовал «поднять» вокалистку, но «Кошка» осталась главным шлягером Марии. Не собрав большую аудиторию, Ржевская попыталась стать актрисой: окончила Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, пробилась в несколько низкобюджетных европейских картин, где сыграла эпизодические роли под псевдонимом Masha Kaya.

Успеха не последовало. Тогда Мария вышла замуж за помощника Игоря Матвиенко - главу продюсерского центра АРС Вячеслава Кормильцева, родила ему дочь Лизу (Элиза-Фредерика) и улетела в Англию. Там семья и живет. Бессменная ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова, которая готовила в YouTube спецпроект к юбилею проекта, узнала, что Ржевская терпеть не может разговоры об этом шоу: «Она живет в Лондоне, новая жизнь, даже привет не передала».

«Я не пела банально про кошку, я пела про девять жизней, про надежду, - написала вдруг недавно Ржевская под одним из комментариев клипа «Когда я стану кошкой». - Так приятно, что эта работа принесла позитив и вы помните. Для меня это тоже незабываемая частичка моей юности. Ваша М. Р.»

Александра Балакирева (37 лет)