Мария Ржевская, Юлия Бужилова, Александра Балакирева и другие недооцененные звезды шоу «Фабрика звезд»

Нет тех самых продюсеров и композиторов, которые ковали хиты. Нет системного подхода. Нет должной магии. А давайте вспомним, каких «фабрикантов» выпустили первые сезоны: Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Елена Темникова, Юлия Савичева - сплошь звезды! А сколько еще было мегаталантливых артистов, которые так и не раскрылись полностью. Где они, с кем теперь? Разбирался журнал «Телепрограмма».
Мария Ржевская (37 лет)
Дочь Марии Ржевской Элиза-Фредерика очень похожа на маму. Фото: личная страница Марии Ржевской в социальной сети
Как будто созданный в легком дурмане хит про женщину, которая грезит стать кошкой в следующей жизни, исполняла Маша Ржевская. Кто не помнит ту песню? Девушка не выиграла второй сезон «Фабрики звезд», зато попала на карандаш к Максиму Фадееву - он пробовал «поднять» вокалистку, но «Кошка» осталась главным шлягером Марии. Не собрав большую аудиторию, Ржевская попыталась стать актрисой: окончила Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, пробилась в несколько низкобюджетных европейских картин, где сыграла эпизодические роли под псевдонимом Masha Kaya.
Успеха не последовало. Тогда Мария вышла замуж за помощника Игоря Матвиенко - главу продюсерского центра АРС Вячеслава Кормильцева, родила ему дочь Лизу (Элиза-Фредерика) и улетела в Англию. Там семья и живет. Бессменная ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова, которая готовила в YouTube спецпроект к юбилею проекта, узнала, что Ржевская терпеть не может разговоры об этом шоу: «Она живет в Лондоне, новая жизнь, даже привет не передала».
«Я не пела банально про кошку, я пела про девять жизней, про надежду, - написала вдруг недавно Ржевская под одним из комментариев клипа «Когда я стану кошкой». - Так приятно, что эта работа принесла позитив и вы помните. Для меня это тоже незабываемая частичка моей юности. Ваша М. Р.»
Александра Балакирева (37 лет)
Фото: Первый канал
Рыжеволосая Саша Балакирева была одной из самых ярких участниц «Фабрики звезд - 5». В детстве снималась в «Ералаше», умела и танцевать, и петь, и в рекламе снималась, и в мюзикле «Кентервильское привидение» пела, поэтому привлечь внимание умела профессионально и органично. Даже придирчивая Алла Пугачева привечала молодую певицу. И все же выиграть не удалось. Сашу, как и многих других, «подобрал» добрый Игорь Матвиенко: сколотил тандем «КуБа», в котором пели Балакирева и Аня Куликова. Правда, недолго. В 2015 году Саша попыталась заявить о себе в шоу «Главная сцена» 16+. Не вышло.
Фото: личная страница Александры Балакиревой в социальной сети
Тогда Балакирева поступила в ГИТИС, чтобы выучиться на оперную певицу, и выучилась. В соцсетях девушка выкладывает профессионально записанные и снятые арии. Про личную жизнь певицы ничего не известно.
Юлия Бужилова (40 лет)
Фото: Первый канал
Обаятельную украинскую певицу привел в проект Игорь Матвиенко - человек с идеальным нюхом на талант. А заметил певицу Валерий Белоцерковский, продюсер Алсу. В первом сезоне «Фабрики звезд» Юля заметно отличалась от инфантильных коллег и делала упор на то, что в перспективе видит себя композитором, а не «поющей головой», девушка была белой вороной и писала собственные треки. В итоге Матвиенко именно ей, а не смазливым послушным певичкам из шоу подарил в финале сертификат на 1 млн рублей. Чтобы записать первый хит. В 2003 году Бужилова выпустила дуэт с Ренатой Литвиновой «Ты мне пишешь», после чего продолжила работать с Матвиенко.
Выпускники «Фабрики»: Ирина Тонева, Александр Асташенок и Юлия Бужилова. Фото: личная страница Александра Асташенка в социальной сети
А сейчас она преподает вокал: недавно «девушка фабричная» Ирина Тонева выкладывала свежее фото с урока у Бужиловой. Юлия трудится в ПЦ Матвиенко и сольную карьеру оставила: «Не хотела ходить по клубам и просить «возьмите меня».
- Никакого миллиона на «Фабрике звезд» мне никто в итоге не давал, - призналась певица. - Мне выдали огромную бумажку, на которой было написано «миллион». До сих пор дома лежит у меня где-то. Я одно время шутила, что буду ходить с ней в магазин и предоставлять продавцу, как талон на продукты в советские времена.
Зато артистка удачно вышла замуж и в 2006 году родила дочь Сашу.
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