Как будет выглядеть четвертый ребенок Погребняк и причем тут Бузова - фото внутри

Блогер Мария Погребняк разрешила интригу, которая мучила ее поклонников на прошлой неделе, и призналась, что действительно беременна. Она опубликовала видео, где продемонстрировала свой заметно округлившийся живот. Звезда шоу «Сокровища императора» ждет ребенка от своего избранника – бизнесмена Игоря Головинского. Teleprogramma.pro решила немного опередить события и выяснить, каким может стать четвертый ребенок теледивы.
Мария Погребняк поделилась новостью о своей беременности
Блогер предстала перед камерой в элегантном образе. Она облачилась в бордовое платье с высоким воротом и бархатной отделкой. Образ светской дивы дополняли шляпка-таблетка и крупные серьги. Визажисты подчеркнули ее естественную красоту легким макияжем со стрелками.
Мария призналась, что невероятно взволнована, но готова поделиться с поклонниками радостной новостью. Блогер отметила, что ее переполняют счастье и восторг, а утреннее недомогание и капризы беременности теперь воспринимаются как маленькие радости.
Мария Погребняк и Игорь Головинский. Фото: соцсети Марии Погребняк
Также Мария заявила, что ее не пугают трудности, которые могут возникнуть во время ее интересного положения.
«Я знаю, что мне будет немного тяжелее, чем в 18 лет, но я готова к каждому моменту. Надеюсь, что и вы поддержите меня, а я буду делиться своим самочувствием и особенным временем в моей жизни», — отметила Мария Погребняк.
На Марию уже посыпались многочисленные поздравления от друзей и коллег. Так, среди поздравивших уже отметились Алана Мамаева, Анна Седокова, Елена Борщева, Эвелина Бледанс и многие другие знаменитости.
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Как будет выглядеть ее будущий ребенок
А подписчики меж тем гадают, кто же родится у Марии, уже воспитывающей трех сыновей от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. Наверняка, светская львица надеется на появление девочки. Teleprogramma.pro попросила нейросеть сгененировать изображение будущего ребенка пары. И, похоже, Марии Погребняк снова предстоит воспитывать сына. Вот как он выглядит, по версии искусственного интеллекта.
Миловидный белокурый малыш глаза унаследовал, как видно, от папы, но носик, несомненно позаимствовал у матери. Врочем, судите сами.
Вот так может выглядеть ребенок Марии Погребняк и Игоря Головинского
Кстати, Погребняк около полугода скрывала свое положение. Первой, с кем она поделилась секретом, стала ее лучшая подруга — Ольга Бузова. Она показала поклонниками видео, где не могла сдержать эмоции после такого радостного известия. Девушки принялись гадать, каким будет пол будущего ребенка, и, к удивлению, их предсказание совпало с мнением искусственного интеллекта. Впрочем, поживем-увидим.
Напомним, в браке с Павлом Погребняком Мария прожила 17 лет. Пара развелась 7 сентября 2023 года.
С Игорем Головинским Мария была знакома давно, но вот отношения между ними завязались только спустя много лет общения. Предприниматель сделал предложение руки и сердца своей избраннице, подарив ей кольцо из платины с бриллиантами за четыре миллиона рублей. Как говорится, свадьба не за горами.
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