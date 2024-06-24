Как будет выглядеть четвертый ребенок Погребняк и причем тут Бузова - фото внутри

Блогер Мария Погребняк разрешила интригу, которая мучила ее поклонников на прошлой неделе, и призналась, что действительно беременна. Она опубликовала видео, где продемонстрировала свой заметно округлившийся живот. Звезда шоу «Сокровища императора» ждет ребенка от своего избранника – бизнесмена Игоря Головинского. Teleprogramma.pro решила немного опередить события и выяснить, каким может стать четвертый ребенок теледивы.

Мария Погребняк поделилась новостью о своей беременности

Блогер предстала перед камерой в элегантном образе. Она облачилась в бордовое платье с высоким воротом и бархатной отделкой. Образ светской дивы дополняли шляпка-таблетка и крупные серьги. Визажисты подчеркнули ее естественную красоту легким макияжем со стрелками.

Мария призналась, что невероятно взволнована, но готова поделиться с поклонниками радостной новостью. Блогер отметила, что ее переполняют счастье и восторг, а утреннее недомогание и капризы беременности теперь воспринимаются как маленькие радости.