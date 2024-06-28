Откуда невеста? Почему на самом деле Григорий Лепс женился на 18-летней студентке, которая моложе его на 44 года

Публика уже сделала выводы: «Подарил кольцо, попросил руки». Намеков много. Девушка рассказывает и показывает, что ее мужчина осыпает букетами, а они впечатляющие - штук по 100 роз. Имен нет. Но, кажется, и так все понятно…

Кстати, Аврора не только студентка, но и начинающая певица: выпустила трек «Пьяная дура» под псевдонимом Avri. А вот Григорий Викторович так влюблен, что, говорят, теперь не пьет, на спорт ходит.

16 июля Лепсу исполнится 62 года, их он по традиции встретит на сцене в Москве (сольник начинается в 21 час 15‑го, и праздничную полночь он встретит на Live Арене). Вообще, Лепс - артист любвеобильный. После развода со второй женой в 2021 году у него было несколько романов. Год назад - с 26-летней моделью. Тогда певец так рассуждал об отношениях: «Любовь - такая штука, она приходит сама по себе. И уходит сама по себе. Я уже старый, но есть одна женщина... Очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она настоящая женщина. Немножко моложе меня - лет так на тридцать…» Но в прошлом году Лепс с ней расстался.

Если отношения Авроры Кибы и Григория Лепса вдруг разовьются во что-то очень серьезное и долгосрочное, то певец станет рекордсменом среди знаменитостей с серьезной разницей в возрасте. Дмитрий Дибров старше своей жены на 31 год, Андрей Кончаловский - на 36 лет, Александр Градский был старше супруги на 33 года.

В соцсетях новую невесту Лепса обсудили и осудили: публика считает, что жених стар для студентки. Шутят: «Это внебрачная внучка Лепса». «Внучка» на провокации не реагирует. В соцсетях у нее 14,9 тысячи подписчиков, среди них и Григорий Лепс. Известно, что семья Авроры отношения со зрелым женихом одобрила.

Напомним, что у Григория Лепса есть 39-летняя дочь Инга от первого брака, которая уже сделала музыканта дедом. Со второй женой Анной Шаплыковой музыкант прожил в браке 20 лет, у супругов трое детей - 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.