Откуда невеста? Почему на самом деле Григорий Лепс женился на 18-летней студентке, которая моложе его на 44 года

Аврора Киба из обеспеченной семьи, учится в МГИМО, но она на 44 года моложе звезды. Свою «последнюю любовь» Лепс сам себе напел. 10 лет певец исполняет хит, где есть такие слова: «Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои 18…» Его любимой Авроре в этом году исполнилось 18.
Откуда невеста? Из МГИМО, вестимо…
Дважды за июнь Григорий Лепс появился на публике с очаровательной барышней. Сначала на вечеринке в рамках ПМЭФ, где отмахивался от журналистов: «Какая свадьба? Я уже старый!» Пока артист пел на сцене, его спутница танцевала у стены, а потом они покинули мероприятие. Второй выход был уже официальный - на красную дорожку премии МУЗ-ТВ: Григорий Лепс давал интервью, крепко обнимая за талию юную красавицу в вечернем платье и гарнитуре с изумрудами и бриллиантами.
В этот раз Лепс не стал юлить и на вопрос ведущего «Григорий Викторович, это ваша невеста?» ответил ярко: «Она еще не решила. Но, скорее всего, да…» Дама в ответ многозначительно и сдержанно улыбнулась… Незнакомку быстро вычислили по соцсетям: ей оказалась студентка МГИМО Аврора Киба. Аврора - представительница золотой молодежи. В юном возрасте училась в балетной школе, поэтому осанка у нее красивая. Девушка из очень обеспеченной семьи: в начале года отмечала 18-й день рождения в Дубае, в соцсети - фото билетов в Большой театр, дорогих вещей, из путешествий по дорогим курортам с мамой…
Пошел на рекорд
Певец балует юную возлюбленную букетами. Фото: личная страница Авроры Киба в социальной сети
У родителей Авроры есть недвижимость в итальянском курортном местечке Форте-деи-Марми. Там же много лет назад покупал дом Лепс. Говорят, что Григорий Викторович был знаком с родителями Авроры, они бывали в совместных компаниях… И вот уже в начале лета 2024 года Аврора поделилась видео, на котором Лепс дарит букеты ее бабушке и маме, а затем все сидят за накрытым столом и что-то празднуют. Видео подписано Авророй лаконично: «семья». После этого девушка опубликовала снимок очень дорогого кольца: Graff с внушительным бриллиантом - не менее 20 карат, а значит, не дешевле 20 млн руб., которое очень напоминает помолвочное. Подпись под фото с кольцом многообещающая: «Коротко, но ясно».
И драгоценностями. Фото: личная страница Авроры Киба в социальной сети
Публика уже сделала выводы: «Подарил кольцо, попросил руки». Намеков много. Девушка рассказывает и показывает, что ее мужчина осыпает букетами, а они впечатляющие - штук по 100 роз. Имен нет. Но, кажется, и так все понятно…
Кстати, Аврора не только студентка, но и начинающая певица: выпустила трек «Пьяная дура» под псевдонимом Avri. А вот Григорий Викторович так влюблен, что, говорят, теперь не пьет, на спорт ходит.
16 июля Лепсу исполнится 62 года, их он по традиции встретит на сцене в Москве (сольник начинается в 21 час 15‑го, и праздничную полночь он встретит на Live Арене). Вообще, Лепс - артист любвеобильный. После развода со второй женой в 2021 году у него было несколько романов. Год назад - с 26-летней моделью. Тогда певец так рассуждал об отношениях: «Любовь - такая штука, она приходит сама по себе. И уходит сама по себе. Я уже старый, но есть одна женщина... Очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ею восхищаюсь, она настоящая женщина. Немножко моложе меня - лет так на тридцать…» Но в прошлом году Лепс с ней расстался.
Если отношения Авроры Кибы и Григория Лепса вдруг разовьются во что-то очень серьезное и долгосрочное, то певец станет рекордсменом среди знаменитостей с серьезной разницей в возрасте. Дмитрий Дибров старше своей жены на 31 год, Андрей Кончаловский - на 36 лет, Александр Градский был старше супруги на 33 года.
В соцсетях новую невесту Лепса обсудили и осудили: публика считает, что жених стар для студентки. Шутят: «Это внебрачная внучка Лепса». «Внучка» на провокации не реагирует. В соцсетях у нее 14,9 тысячи подписчиков, среди них и Григорий Лепс. Известно, что семья Авроры отношения со зрелым женихом одобрила.
Напомним, что у Григория Лепса есть 39-летняя дочь Инга от первого брака, которая уже сделала музыканта дедом. Со второй женой Анной Шаплыковой музыкант прожил в браке 20 лет, у супругов трое детей - 22-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.
Григорий Лепс со второй бывшей женой Анной и дочерью Евой. Фото: Михаил Фролов/КП
Анна подала на развод с Григорием, устав от его измен. Лепс всех детей обеспечивает. В порыве чувств Лепс говорил уже после последнего развода в 2021 году: «Все, что у меня есть, принадлежит Ане и детям…» Но, возможно, скоро у Григория Викторовича появится еще одна семья.