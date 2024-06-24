Наряжается в боярыню, устраивает фотосессии на кладбище: люксовый люкс жены знаменитого «ритуальщика страны» Виктория Шелягова

Кажется, что ее жизнь - вечный праздник, где шампанское льется рекой, а на закуску подают бутерброды с черной икрой. О вечеринке по случаю десятилетия ее брака с руководителем компании «Ритуал Сервис» Олегом Шеляговым говорили еще много лет.
Она дружит с Филиппом Киркоровым, Идой Галич и многими другими звездами и ратует за возрождение русского стиля. Пожалуй, ни одно крупное светское событие не обходится без Виктории Шеляговой.
Как живет свою богатую жизнь жена успешного бизнесмена в материале Teleprogramma.pro.
Виктория Шелягова в детстве и в юности
Виктория – уроженка Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда). Настоящая фамилия этой женщины – Хоканне. В ее роду есть финны и цыгане.
Воспитанием девочки в основном занимались бабушка и дедушка, которые и привили ей любовь к исконно русским традициям. Особенно маленькой Вике нравились поездки в Вологду.
После завершения школьного образования Виктория продолжила обучение в Ленинградском институте культуры, где освоила профессию культуролога. Одновременно с обучением в юности Шелягова посещала занятия по искусствоведению, которые проходили в Эрмитаже.
Несмотря на такой плотный график, пай-девочкой, сидящей днями в библиотеке, Шелягова точно не была. Виктория признается, что в молодые годы ей хотелось пить и веселиться до утра. Ее темперамент на некоторое время усмирил муж-ресторатор Сергей Яковлев, который был старше супруги на 22 года.
От этого брака на свет появилась дочка Варя. Как потом признавалась Виктория, она не сумела стать хорошей матерью. Однажды Варвара связалась с плохой компанией и увлеклась запрещенными веществами. Правда, сейчас уже все в порядке. В 2022 году Виктория Шелягова стала бабушкой. Внучку назвали Ивой.
Виктория Шелягова. Фото: Global Look Press
Какую роль в судьбе Олега и Виктории Шеляговых сыграл Евгений Пригожин
Но судьбоносную роль в жизни Виктории сыграл ее второй муж – руководитель организации, оказывающей ритуальные услуги, ЗАО «Ритуал сервис» Олег Шелягов. В кулуарах его называют главным гробовщиком страны. Как признавалась Виктория Шелягова в одном из своих интервью, поначалу она стеснялась профессии своего мужа, но потом даже стала гордиться, понимая, насколько он уверенный в себе человек.
Пара познакомилась в 2005 году в одном из заведений олигарха Евгения Пригожина, который тогда занимался ресторанным бизнесом.
«Питерский ресторатор Евгений Пригожин показывал вип-дома в Комарово, моя подруга поехала туда развешивать картины, и я напросилась с ней», — рассказывала Виктория о месте знакомства со своим будущим мужем.
Многие задавались вопросом, чем же Шелягова привлекла своего избранника, и как ей так долго удается поддерживать его интерес.
Во-первых, Виктория – очень начитанная женщина. Она увлеклась чтением еще в детстве и читала не беллетристику, а вполне серьезные вещи. Когда-то втайне от родителей прочла роман «Яма» Александра Куприна, посвященный падшим женщинам. А еще Шелягова «одолела» такие сложные труды, как «Что делать?» Николая Чернышевского и «Антихрист» Фридриха Ницше.
Также Виктория Шелягова питает страсть к театру. Нередко она организовывает тематические костюмированные мероприятия и фотосессии, посвященные этому виду искусства.
Многие знают Викторию благодаря ее приверженности русскому стилю. Эксперт в области искусства, она хорошо разбирается в различных видах русской росписи и вышивки, и сама занимается росписью матрешек и чашек. Она часто выбирает наряды от русских мастеров для светских мероприятий, дарит друзьям павловопосадские платки и посуду Гжели, считая, что нет ничего прекраснее традиционного русского искусства.
Виктория и Олег Шеляговы. Фото: Global Look Press
Нередко в соцсетях Виктория Шелягова появляется в кокошниках, которых у нее целая коллекция, в русских народных платьях, косоворотках, рубашках, украшенных вышивкой и народными орнаментами.
Неслучайно блогер выражала желание развивать народные промыслы. Вместе с супругом они обсуждали возможность приобретения «Городецкой росписи», «Шкатулок Федоскино» и фабрики в Гусь-Хрустальном, однако эти попытки не увенчались успехом.
В 2022 году Виктория приняла участие в программе Андрея Малахова, где поделилась новостью о покупке недвижимости в Ивановской области. Так, Шелягова рассказала, что в Холуе она активно работает над восстановлением местного ремесла вышивки. В эфире она с гордостью представила работы мастериц, трудящихся под ее руководством.
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Виктория Шелягова в образе Елизаветы Федоровны и не только
Роскошные вечеринки, устраиваемые семьей Шеляговых, также проходят в русских народных традициях. Так, десятилетие своего брака супруги отмечали во Владимирском дворце с прекрасно сохранившимся интерьером в Санкт-Петербурге. Виктория появилась на этом мероприятии в кокошнике — в наряде, напоминающем образ княгини Александры Федоровны на императорском балу 1903 года.
«Когда гости (не много, всего 58 человек) вошли в темную трапезную, там резко включили свет — и разом заиграли 15 балалаечников в красных сатиновых рубашках. Честная компания ела блины с икрой и пирожки. Пила водку с мороженой брусникой. Танцевала «Камаринскую». Говорила тосты, проникновенные до слез», - так описывало это мероприятие издание Tatler.
Затем компания отправилась веселиться в знаменитую питерскую гостиницу «Астория».
Виктория любит закатывать пир на весь мир и в свой день рождения. Так, свое 50-летие она отмечала в императорском номере Carlton, пригласив на мероприятие кучу знаменитостей. В 2019 году день рождения Виктория провела на водопаде «Виктория» в Африке.
В 2018 году в московском баре «Камчатка» на личном празднике Виктории гостей потчевали бургерами и хот-догами с икрой, а запивали все водкой в ледяных стаканах. В 2017 году это был праздник в стиле 80-х в «Вареничной» на Никольской.
Виктория Шелягова. Фото: соцсети Виктории Шеляговой
Вообще, Виктория Шелягова склонна к эпатажу. Так, однажды она организовала модную фотосессию в готическом стиле прямо на Введенском кладбище. А в другой раз опубликовала сторис, где идет мимо гробов в офис своего мужа.
Как говорится, за чей счет банкет и все эти костюмированные вечеринки и мрачные фотосессии? Известно, за чей – любимого супруга.
Ведь согласно базе данных СПАРК, в 2022 году компании, связанные с Олегом Шеляговым и занимающиеся ритуальными услугами – «Ритуал.рус», «Ритуал.ру» и «Ритуал-сервис» - заработали более 500 миллионов рублей. Почему же не превратить каждый свой день в праздник?
Мнения подписчиков Виктории Шеляговой как всегда разделились. Одни осуждают эпатажную пару, намекая, что их «бесконечные банкеты» - за счет людей, теряющих родных и близких. Другие восхищаются Викторией: ее пиар-талантами, тем, что много лет является объектом восхищения своего мужа, хотя он давно мог бы переключиться на кого-нибудь помоложе.
А что же сама Виктория? А она по-прежнему живет на полную катушку, перевоплощаясь то в боярыню, то в императрицу, то просто в любимую женщину.
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