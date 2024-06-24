Наряжается в боярыню, устраивает фотосессии на кладбище: люксовый люкс жены знаменитого «ритуальщика страны» Виктория Шелягова

Кажется, что ее жизнь - вечный праздник, где шампанское льется рекой, а на закуску подают бутерброды с черной икрой. О вечеринке по случаю десятилетия ее брака с руководителем компании «Ритуал Сервис» Олегом Шеляговым говорили еще много лет.

Она дружит с Филиппом Киркоровым, Идой Галич и многими другими звездами и ратует за возрождение русского стиля. Пожалуй, ни одно крупное светское событие не обходится без Виктории Шеляговой.

Как живет свою богатую жизнь жена успешного бизнесмена в материале Teleprogramma.pro.

Виктория Шелягова в детстве и в юности

Виктория – уроженка Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда). Настоящая фамилия этой женщины – Хоканне. В ее роду есть финны и цыгане.

Воспитанием девочки в основном занимались бабушка и дедушка, которые и привили ей любовь к исконно русским традициям. Особенно маленькой Вике нравились поездки в Вологду.

После завершения школьного образования Виктория продолжила обучение в Ленинградском институте культуры, где освоила профессию культуролога. Одновременно с обучением в юности Шелягова посещала занятия по искусствоведению, которые проходили в Эрмитаже.

Несмотря на такой плотный график, пай-девочкой, сидящей днями в библиотеке, Шелягова точно не была. Виктория признается, что в молодые годы ей хотелось пить и веселиться до утра. Ее темперамент на некоторое время усмирил муж-ресторатор Сергей Яковлев, который был старше супруги на 22 года.

От этого брака на свет появилась дочка Варя. Как потом признавалась Виктория, она не сумела стать хорошей матерью. Однажды Варвара связалась с плохой компанией и увлеклась запрещенными веществами. Правда, сейчас уже все в порядке. В 2022 году Виктория Шелягова стала бабушкой. Внучку назвали Ивой.