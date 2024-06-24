Талант по наследству: кто входит в знаменитую династию Михалковых-Кончаловских, и как они прославились на весь мир

В июле в онлайн-кинотеатре KION выходит новый проект «Убойный отпуск» из линейки KION Originals – главная премьера лета, где в главных ролях снялись Анна Михалкова и Александр Робак.
Широкий зритель знает Анну по ролям в фильмах и сериалах «Связь», «Кококо», «Исправление и наказание» и множеству других проектов. А еще она входит в знаменитый клан Михалковых-Кончаловских.
Это одна из редких кинематографических династий, известных не только в России, но и во всем мире: в разное время именно ее представители получали всевозможные международные премии (у Никиты Михалкова есть «Оскар» и номинация на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, у Андрея Кончаловского – несколько наград Венецианского кинофестиваля).
Причем дети двух режиссеров тоже связаны с миром кино, а предки – большие фигуры в мире литературы и живописи. Teleprogramma.pro разбиралась в семейный связях подробнее.
Никита Михалков
Родился в семье писателя и поэта Сергея Михалкова (автора слов гимна СССР и гимна современной России) и писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской.
Вообще Михалковы – это древний дворянский род, среди его представителей были смоленский воевода, стольник патриарха Филарета, действительный статский советник. А родство с Кончаловскими соединило семью с художником Василием Суриковым и Петром Кончаловским.
Никита Михалков. Фото: онлайн-кинотеатр KION
Никита Михалков начал сниматься в кино в школьном возрасте, а широкую известность получил в 18 лет, после выхода фильма «Я шагаю по Москве». Первое его образование было именно актерским, однако Михалкова отчислили из знаменитой «Щуки» из-за того, что он во время учебы снимался в кино.
Поэтому Михалков поступил уже во ВГИК в знаменитую мастерскую Михаила Ромма и стал одним из самых популярных советских и российских режиссеров.
Анна Михалкова
В браке с моделью Татьяной Михалковой – любимицей модельера Славы Зайцева – у Никиты родилась дочь Анна, которая стала актрисой с юных лет. Отец снимал ее в своем фильме «Анна: от 6 до 18» - эксперименте, посвященном ее взрослению. Сегодня Анна Михалкова входит в десятку самых популярных актрис России и регулярно снимается в фильмах и сериалах, ее образы обожают за широкую народность.
Анна Михалкова. Фото: онлайн-кинотеатр KION
Анна любит сниматься в инди-кино: она появилась в черной комедии «Изображая жертву» по пьесе братьев Пресняковых, снялась в фильмах «Связь» и «Кококо» Авдотьи Смирновой, а у Анны Пармас, которая была сценаристом «Кококо» - в фильмах «Давай разведемся!» и сериале «Исправление и наказание».
1 июля в онлайн-кинотеатре KION выходит сериал «Убойный отпуск», в нем Анна снялась вместе с Александром Робаком – кстати, уже не впервые. На органичный дуэт можно также посмотреть в проектах «Шторм, «СидяДома», «Мертвые души» и «Эпидемия».
Надежда Михалкова
Младшая сестры Анны, Надежда, тоже стала актрисой, а впоследствии и режиссером. Ее сериал «Номинация» - это во многом личный проект о том, как молодой рефлексирующей девушки из обеспеченной семьи пробиться в мир кино и остаться в нем на своих, а не продиктованных обществом правилах.
Надежда стать актрисой не планировала и закончила МГИМО, пробовала себя в роли дизайнера, а параллельно все же появлялась на театральной сцене – например, в пьесе «Как выдать маму замуж» тех же братьев Пресняковых вместе с сестрой Анной.
Надежда Михалкова. Фото: онлайн-кинотеатр KION
Кроме того, Михалкова занималась продюсированием и работала над лентой «Бездельники» про Виктора Цоя. А в 2016 году Надежда заняла и режиссерское кресло, дебютировав с молодежным хоррором «Проигранное место». Одни из самых известных ее актерских работ – фильмы «Без мужчин» и «Заложники», а также сериал «Беспринципные».
Артем Михалков
Артем, сын Никиты и Татьяны, дебютировал как актер в фильме «Сибириада» - драме Андрея Кончаловского, родного брата Никиты Михалкова, а затем снялся и в «Сибирском цирюльнике» у своего отца.
Артем – выпускник знаменитой мастерской Марлена Хуциева во ВГИКе, однако как режиссер он снял не так много работ: фильмы «Мистер Нокаут», «Ставка на любовь» и «Остановка», а также документальный проект «Сложно ли быть Михалковым».
Артем Михалков. Фото: онлайн-кинотеатр KION
Одни из последних ярких ролей Артема – судья Ланской в драме «Хороший человек» и политик Морозов в сериале Дмитрия Тюрина «Спойлер».
Степан Михалков
Степан родился в первом браке Никиты Михалкова с актрисой Анастасией Вертинской – дочерью поэта и певца Александра Вертинского. Стать актером Степан никогда не планировал, хоть и снялся у отца в небольшой роли в фильме «Автостоп», а также в «Остановке» у сводного брата.
Степан Михалков. Фото: Global Look Press
В 1991 году окончил Московскую киношколу и вместе с Федором Бондарчуком создал одну из первых в России студий по производству видеоклипов «Art Pictures Group» - ту самую, из которой вырос и кинопродакшен Бондарчука. Степан также продюсировал фильм «Девятая рота» Бондарчука и «В движении» Филиппа Янковского.
Андрей Кончаловский
Старший брат Никиты Михалкова работает в совсем другом режиссерском стиле – его работы особенно ценят и любят на Венецианском кинофестивале, у него есть свой особый авторский почерк и интерес к неочевидным народным темам. Поработав в Советском Союзе, в восьмидесятые Андрей уехал в Голливуд и снял фильмы «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне, «Поезд-беглец» с Джоном Войтом.
Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press
В последних своих драмах, снятых уже в России – «Рай», «Грех», «Дорогие товарищи» - Кончаловский снял в главной роли свою жену Юлию Высоцкую. А в браке со второй женой Натальей Аринбасаровой у Андрея родился сын Егор – известный кинорежиссер.
Егор Кончаловский
Егор учился в Оксфорде и в Лондоне, а затем вместе с отцом работал в Голливуде и был его ассистентам на съемках фильмов «Танго и кэш», «Гомер и Эдди», «Ближний круг».
Егор Кончаловский. Фото: Global Look Press
Перед тем, как снять психологический триллер «Затворник» и блокбастер «Антикиллер», Кончаловский снял немало популярной рекламы для компаний Procter&Gamble и Mars. А в «Затворнике» свою первую роль сыграла Любовь Толкалина – они с Кончаловским долгие годы прожили в незарегистрированном браке.
Мария Михалкова-Кончаловская
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария, как и многие в знаменитой династии, стать актрисой не планировала – она выучилась на художника, иллюстрирует книги и пишет картины.
Мария Михалкова-Кончаловская. Фото: онлайн-кинотеатр KION
В кино Мария попала благодаря случайному знакомству с Валерией Гай Германикой – встреча произошла во время записи интервью Любови Толкалиной Германике. Режиссер предложила Марии попробоваться на роль во втором сезоне ее сериала «Обоюдное согласие» на KION, и именно в нем состоялся дебют Михалковой-Кончаловской.
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