Талант по наследству: кто входит в знаменитую династию Михалковых-Кончаловских, и как они прославились на весь мир

В июле в онлайн-кинотеатре KION выходит новый проект «Убойный отпуск» из линейки KION Originals – главная премьера лета, где в главных ролях снялись Анна Михалкова и Александр Робак.

Широкий зритель знает Анну по ролям в фильмах и сериалах «Связь», «Кококо», «Исправление и наказание» и множеству других проектов. А еще она входит в знаменитый клан Михалковых-Кончаловских.

Это одна из редких кинематографических династий, известных не только в России, но и во всем мире: в разное время именно ее представители получали всевозможные международные премии (у Никиты Михалкова есть «Оскар» и номинация на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, у Андрея Кончаловского – несколько наград Венецианского кинофестиваля).

Причем дети двух режиссеров тоже связаны с миром кино, а предки – большие фигуры в мире литературы и живописи. Teleprogramma.pro разбиралась в семейный связях подробнее.

Никита Михалков

Родился в семье писателя и поэта Сергея Михалкова (автора слов гимна СССР и гимна современной России) и писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской.

Вообще Михалковы – это древний дворянский род, среди его представителей были смоленский воевода, стольник патриарха Филарета, действительный статский советник. А родство с Кончаловскими соединило семью с художником Василием Суриковым и Петром Кончаловским.