Просто так деньги не получают: как на самом деле дети Оксаны Самойловой зарабатывают деньги на карманные расходы

Старшей дочери Оксаны Самойловой и Джигана скоро исполнится 13 лет. В столь юном возрасте Ариэле уже есть чем похвастаться. На днях она выпустила свой первый (и последний) музыкальный трек. Школьнице уже расхотелось быть певицей. Возможно, из-за того, что не все комментарии в Сети были исключительно восторженными. А может быть, она просто перегорела в силу возраста.
Для хейтеров это оказалось просто подарком. Они не только посмеялись над стараниями восходящей звезды, но и озвучили мнение, что девочка может бесконечно попробовать себя в любых сферах деятельности — у родителей, очевидно, на это денег хватит.
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Конечно, никто не будет отрицать, что медийная семья живет на широкую ногу. Оксана — блогер, она активно делится в соцсетях своей повседневностью, в которой много путешествий и распаковок. Все четверо детей Самойловой регулярно мелькают у нее в профиле и имеют уже свою фанбазу. По очереди малыши делают предположения, что станут блогерами, когда вырастут.
Оксана Самойлова и Джиган выходят в свет с двумя старшими дочками. Фото: Global Look Press
Подписчиков улыбают не только карьерные перспективы Ариэлы, Леи (девять лет), Майи (семь лет) и Давида (четыре года). Недавно, например, девочки капризничали, что не хотят лететь на две недели в языковую школу на Мальту. Складывается впечатление, что эти дети растут в полнейшей вседозволенности и уже устали что-то хотеть. Но это не так.
Многодетная мать рассказывала, как на самом деле выстроила с наследниками финансовые отношения. Ее главный принцип заключается в том, что они не должны получать деньги просто так. Младшие члены семьи имеют возможность заработать себе на карманные расходы, занимаясь важными для своего возраста делами: учебой, уборкой и чтением. Расчет происходит каждую неделю. К такому ее дети приучаются с 5–6 лет.
«Вначале они будут тратить их на всякую ерунду, потом относиться более избирательно, потом начнут копить, а потом научатся инвестировать», — раскрыла свою схему Самойлова в интервью Иде Галич.
Оксана Самойлова и дочь Ариела. Фото: соцсети
Кроме того, маленькие знаменитости сами по себе нарасхват. Так, Майя и Давидик снялись для сериала ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут». За смену им платили 5000 рублей — копейки, конечно, по словам Самойловой, но все равно приятно.
Учитывая все это, поклонники семейства не сомневаются, что дети Оксаны смогут реализоваться в жизни наилучшим образом. Мало того, что они обеспечены на несколько поколений вперед, так им еще с мальства прививают финансовую грамотность. Молодежь также осваивает азы блогинга — на финансы матери, но на своем энтузиазме.
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