Просто так деньги не получают: как на самом деле дети Оксаны Самойловой зарабатывают деньги на карманные расходы

Старшей дочери Оксаны Самойловой и Джигана скоро исполнится 13 лет. В столь юном возрасте Ариэле уже есть чем похвастаться. На днях она выпустила свой первый (и последний) музыкальный трек. Школьнице уже расхотелось быть певицей. Возможно, из-за того, что не все комментарии в Сети были исключительно восторженными. А может быть, она просто перегорела в силу возраста.

Для хейтеров это оказалось просто подарком. Они не только посмеялись над стараниями восходящей звезды, но и озвучили мнение, что девочка может бесконечно попробовать себя в любых сферах деятельности — у родителей, очевидно, на это денег хватит.

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Конечно, никто не будет отрицать, что медийная семья живет на широкую ногу. Оксана — блогер, она активно делится в соцсетях своей повседневностью, в которой много путешествий и распаковок. Все четверо детей Самойловой регулярно мелькают у нее в профиле и имеют уже свою фанбазу. По очереди малыши делают предположения, что станут блогерами, когда вырастут.