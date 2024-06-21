Бузова в образе императрицы, Лепс с юной невестой и Погребняк с животиком: чем удивили звезды на этой неделе

Эта неделя выдалась богатой на события. Teleprogramma.pro собрала самые интересные.
Прежде всего в кулуарах обсуждают музыкальную премию канала «Муз-ТВ».
Больше всех общественность удивил певец Григорий Лепс. Он появился на мероприятии с 18-летней девушкой, которую представил как свою невесту. Возлюбленную артиста зовут Аврора Кива. Она студентка МГИМО и дочь светской львицы Татьяны Кивы.
Для выхода в свет артист предпочел традиционный костюм с галстуком-бабочкой, в то время как его спутница остановила свой выбор на платье-бюстье с прозрачной кружевной верхней частью.
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Ольга Бузова в образе императрицы
Не менее эффектно на красной дорожке Премии Муз-ТВ появилась Ольга Бузова. Она прибыла на мероприятие в карете и предстала перед публикой в образе императрицы.
Певица облачилась в роскошное платье с корсетом, украшенное оборками и кружевом. Ее образ завершили кудрявый белый парик, декорированный перьями и цветами, нитка жемчуга на шее и веер.
Ольга Бузова в образе императрицы. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Также в кулуарах обсуждают возможную беременность блогера и светской львицы Марии Погребняк. О предполагаемом интересном положении Марии заговорили после ее появления на вечеринке канала ТВ-3, посвященной 30-летию этого телевизионного СМИ.
Предполагаемая беременность Марии Погребняк
Для выхода в свет Мария выбрала ассиметричную макси-юбку с высоким разрезом и остроносые ботильоны. Также дополнением к образу блогера стали модные очки в красной оправе.
Мария Погребняк на вечеринке канала ТВ-3. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
То ли Мария выбрала определенный ракурс для фото, то ли немного переела, то ли она действительно беременна… Масла в огонь подлил тот факт, что Погребняк рассказала журналистам, как астролог предсказал ей второй брак и пятеро детей. Не будем гадать! Уже через пару месяцев правда всплывет наружу.
Алсу на презентации Best Music Fest
Также последнее время общественность обсуждает развод Алсу с супругом Яном Абрамовым. Певица старается улыбаться и говорить, что все хорошо. Но кто знает, что творится в ее душе на самом деле.
В качестве предполагаемой разлучницы в богемной тусовке называют бывшую возлюбленную певца Тимати, модель Анастасию Решетову. Но Анастасия утверждает, что ее оговорили.
Кстати, Алсу появилась и на Премии Муз-ТВ, и на презентации музыкального фестиваля в Дубае Best Music Fest. Для выхода в свет она выбрала блестящий пиджак.
Алсу. Фото: соцсети певицы
Певица отметила, что совместит приятное с полезным и полетит в Объединенные Арабские Эмираты вместе с сыном. Как призналась журналистам артистка, она уже запаслась купальниками, но на сцене будет более скромна. Видимо, это был тонкий намек на появление Ольги Бузовой на концерте VK Fest в День защиты детей в Уфе.
Кристина Асмус с короткой стрижкой
На этой неделе многих удивила и актриса Кристина Асмус. Артистка решилась на кардинально короткую стрижку. Кристина рассказала своим подписчикам, что отправилась на отдых на Бали.
«Я на Бали! Это было дорого, долго, дорого. Решила поехать спонтанно, когда на днях пыталась поставить на зарядку… пачку сигарет. Упорно не могла понять, что не так и почему разъем не подходит. Поняла, что пора в отпуск!
Обычно я въедливо изучаю новое место, а тут силы есть максимум с кровати встать. В принципе можно было и в Анапу поехать, еще и на машину бы после поездки хватило», — отметила Кристина.
Кристина Асмус. Фото: соцсети актрисы
Мнения подписчиков как всегда разделились. Одни считают, что Кристине не идет новый образ, другие же — наоборот.
В любом случае Кристина Асмус — это та актриса, которая всегда умеет удивлять. Впрочем, как и все герои этого материала.
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