Бузова в образе императрицы, Лепс с юной невестой и Погребняк с животиком: чем удивили звезды на этой неделе

Эта неделя выдалась богатой на события. Teleprogramma.pro собрала самые интересные.

Прежде всего в кулуарах обсуждают музыкальную премию канала «Муз-ТВ».

Больше всех общественность удивил певец Григорий Лепс. Он появился на мероприятии с 18-летней девушкой, которую представил как свою невесту. Возлюбленную артиста зовут Аврора Кива. Она студентка МГИМО и дочь светской львицы Татьяны Кивы.

Для выхода в свет артист предпочел традиционный костюм с галстуком-бабочкой, в то время как его спутница остановила свой выбор на платье-бюстье с прозрачной кружевной верхней частью.

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Ольга Бузова в образе императрицы

Не менее эффектно на красной дорожке Премии Муз-ТВ появилась Ольга Бузова. Она прибыла на мероприятие в карете и предстала перед публикой в образе императрицы.

Певица облачилась в роскошное платье с корсетом, украшенное оборками и кружевом. Ее образ завершили кудрявый белый парик, декорированный перьями и цветами, нитка жемчуга на шее и веер.