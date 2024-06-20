Не пойдет по стопам матери: какое будущее ждет единственную дочь Глафиры Тархановой Лукерью

18 июня Глафира Тарханова сообщила, что стала мамой в пятый раз. После четырех сыновей у актрисы наконец-то родилась долгожданная дочь. Девочку назвали Лукерья. Поклонники не сомневались, что имя у нее будет весьма необычное, ведь сыновей родители (отец - актер Алексей Фаддеев) назвали Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

Teleprogramma.pro решила узнать, какую судьбу принесет девочке столь редкое имя. К делу подключились потомственная гадалка Аза Петренко и нумеролог-футуролог Сергей Кузнецов . Эксперты составили свои портреты для Лукерьи, а заодно рассказали и про характеры мальчишек, которых Тарханова держит подальше от медийности.

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Лукерья

Гадалка Аза Петренко сразу сообщила, что дети, рожденные в високосный год, всегда растут счастливыми. А появиться на свет в високосный год Дракона — двойная удача, ведь символ года позаботится об их материальном благополучии.

«Лукерья — это очень счастливое, хорошее, доброе имя. С детства она аккуратистка и очень спокойная девочка. Ее всегда будут ставить в пример. Лукерья ко всему будет подходить осторожно, наблюдательно. У нее все будет как должно быть — на своих местах», — рассказала эксперт.

А вот друзей у Лукерьи обычно мало. Она редко к себе подпускает людей. Шумные вечеринки — не для нее. Лукерья по жизни идет медленно и уверенно, все наперед планируя. Это маленькие девочки, которые изначально очень взрослые.

«Лукерьи всегда целеустремленные, в хорошем смысле карьеристки. Если выбрали мужчину, они будут с ним до конца. Но брак у них выходят не в раннем возрасте. И к этому тоже подходят очень серьезно, рассудительно. У Лукерьи не всегда бывает много детей. Но опять же у них все должно быть по плану, даже ребенок», — заключила Аза.

А нумеролог Сергей Кузнецов раскрыл потенциал Лукерьи как лидера.