Не пойдет по стопам матери: какое будущее ждет единственную дочь Глафиры Тархановой Лукерью

18 июня Глафира Тарханова сообщила, что стала мамой в пятый раз. После четырех сыновей у актрисы наконец-то родилась долгожданная дочь. Девочку назвали Лукерья. Поклонники не сомневались, что имя у нее будет весьма необычное, ведь сыновей родители (отец - актер Алексей Фаддеев) назвали Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.
Teleprogramma.pro решила узнать, какую судьбу принесет девочке столь редкое имя. К делу подключились потомственная гадалка
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Лукерья
Гадалка Аза Петренко сразу сообщила, что дети, рожденные в високосный год, всегда растут счастливыми. А появиться на свет в високосный год Дракона — двойная удача, ведь символ года позаботится об их материальном благополучии.
«Лукерья — это очень счастливое, хорошее, доброе имя. С детства она аккуратистка и очень спокойная девочка. Ее всегда будут ставить в пример. Лукерья ко всему будет подходить осторожно, наблюдательно. У нее все будет как должно быть — на своих местах», — рассказала эксперт.
А вот друзей у Лукерьи обычно мало. Она редко к себе подпускает людей. Шумные вечеринки — не для нее. Лукерья по жизни идет медленно и уверенно, все наперед планируя. Это маленькие девочки, которые изначально очень взрослые.
«Лукерьи всегда целеустремленные, в хорошем смысле карьеристки. Если выбрали мужчину, они будут с ним до конца. Но брак у них выходят не в раннем возрасте. И к этому тоже подходят очень серьезно, рассудительно. У Лукерьи не всегда бывает много детей. Но опять же у них все должно быть по плану, даже ребенок», — заключила Аза.
А нумеролог Сергей Кузнецов раскрыл потенциал Лукерьи как лидера.
«Имя Лукерья — чистое, духовное. Ей дано судить людей и формировать общественное мнение. Она лидер, всегда будет в центре внимания, из-за чего столкнется с завистью», — подметил специалист.
Глафира Тарханова активно реализуется как актриса, но личную жизнь держит под семью замками. Фото: Global Look Press
Корней
Старшему сыну Глафиры Тархановой сейчас 16 лет. Корней Алексеевич Фаддеев родился 7 февраля 2008 года. Аза Петренко видит парня очень требовательным — к себе и к окружающим, он редко показывает эмоции, от чего кажется «сухарем», но это далеко не так.
«К нему подойти, надавить на какие-то эмоции правда сложно. Люди думают, что они бьются о скалу. Да, он суховат, но внутри точно так же переживает, соболезнует. При этом он очень благодарный. Если для Корнея сделать что-то от души хотя бы один раз, только не просто подстроиться и угодить, то он сделает в ответ в десять раз больше. Если Корней полюбил, так полюбил навсегда», — приоткрыла специалист натуру мужчин с таким редким именем.
Верность — вообще их самая сильная сторона, причем во всем. Если это работа, они верны своей работе. Если это друг, он верен своему другу. Но они не прощают обиды, обман и измены. Как и Лукерьи, Корнеи рано не женятся. Для них на первом месте карьера, работа, они должны все сначала построить, а потом уже создавать семью. Это подтверждают и слова нумеролога.
«Корней осознает перспективы давления. Перед ним стоит задача финансового развития, доверия к культу личности. Корней на земле должен быть самостоятельным, независимым человеком, просветителем», — рассказал Сергей Кузнецов.
18 июня у Тархановой родилась дочка, и теперь у актрисы «комплект». Фото: Global Look Press
Ермолай
Второй ребенок у Глафиры Тархановой — сын Ермолай, он 2010 года. Обладатель этого имени — с детства самостоятельный мужчина, который конкретно нацелен на карьеру и собирается во всем быть первым, видит Аза.
«Очень серьезный человек. Даже карта борьбы выпала. Ермолаи не ждут от кого-то помощи, с детства деньги в копилочки свои собирают. Во всем собирается быть первым, но не хитростью, а достижениями. Считает, что должен вести за собой людей. Спорить с ним и брать на какие-то эмоции — бесполезно», — заметила Петренко.
Она также обратила внимание, что с Ермолаем можно договориться, но только по факту, через аргументы. Он в состоянии признать ошибку, но виду не подаст. А Сергей Кузнецов раскрыл жизненную программу этого имени.
«Ермолай всегда интуитивный. Он должен интересоваться технологиями, быть философом. Ермолай ни во что не верит. Он фантазер, сомневающийся реформатор. Хорошо, если он будет заниматься техникой, иметь техническое образование. Его задача — давать знания, привлекать знания и выгодно продать свои знания. Сам в себе он любит свободу, считает себя личностью», — объяснил нумеролог.
Гордей
Третий ребенок Глафиры Тархановой родился 2 ноября 2012 года. Сейчас Гордею 11 лет. Аза Петренко признается, что многие думают, что Гордей — значит гордый. На самом же деле, он очень ранимый и бесхитростный. Он всегда судит людей по себе, поэтому тянется к ним, доверят.
«Гордеи в разном возрасте разные. В детстве один Гордей, в подростковом возрасте совсем другой. Кто, например, знал Гордея с детства, взрослым его не узнает. В школе, в детском саду он всегда будет заводилой. Тут уж, родители, держитесь, раз так назвали сына», — улыбнулась гадалка.
А вот вырастают из таких хулиганов руководящие работники и любящие семьянины. Деньги их любят, потому что они не жадные. Гордей — большой души человек, и как друг, муж, отец — это счастье в семье. Но нумерология говорит и о том, что Гордей может столкнутся с серьезными трудностями.
«Гордей сильно связан с предками, поэтому его в жизни подстерегает депрессия. Он пытается быстро получить результат, но все на нервах. В управлении он ищет проблемы на пустом месте. Внутри Гордей должен сам в себе утвердиться, он не может расслабляться, все время показывая абсолютную власть», — предостерег Кузнецов.
Глафира Тарханова полюбилась широкому зрители ролью в сериале «Громовы». Фото: Global Look Press
Никифор
Младший сын Глафиры Тархановой, Никифор, родился 19 сентября 2017 года. По словам Азы, будущий мужчина уже сейчас готов пожертвовать своими интересами и задвинуть себя ради другого.
«Расклад — выпадает сразу детская карта. А что это значит? Мужчина очень любит детей. Он даже готов жениться, чтобы у него были дети. Жена будет у Никифора на втором плане, он очень хороший сын, и будет замечательным отцом и дедушкой», — сказала специалист.
К нему можно легко найти подход. Самое главное — начать разговор на его любимую тему. Нумеролог же дал свои характеристики Никифору.
«Это имя имеет программу — интуитивно гордый и перспективный. Он мужчина. Он должен все знать, ребенок будет всегда и всем интересоваться. Вселенная дает ему много друзей. В управлении с людьми он человек-реалист. Ему нужна семья. Определяют его будущее женщины. В нем заложено актерство», — заключил эксперт.
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