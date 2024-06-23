Что стало с актерами из культовой рекламы 90-х

Этого актера тоже знают почти все. Врывающийся на балетную сцену под «Лебединое озеро» на полусогнутых мужчина, который заплетающимся языком едва выговаривает «Я - Белый орел!» стал одним из символов 90-х.

Если сейчас во времена запрета рекламы алкоголя по телевизору иезуитски показывают безалкогольное пиво, то тогда изящным способом - через искусство и лицедейство - продвигали одноименную водку. Сыгравший главную роль в серии роликов про беленькую актер (он же - «тренер-зверюга» в рекламе мятных конфет «Рондо») - Анатолий Калмыков, профессиональный циркач и однокурсник Аллы Пугачевой по ГИТИСу! В 70 - 80-е очень много гастролировал по СССР и был одним из самых популярных в стране клоунов. После пришел и в кино - сначала каскадером, а потом и полноценным артистом. В свое время сам Иосиф Кобзон так проникся мастерством Калмыкова, что помог организовать ему хорошую квартиру через исполком столицы - до этого артист ютился со всей семьей в однушке. Колоритный артист снимается до сих пор: в прошлом году вышли проекты «Елки-10» 12+ и «Настенька» 16+ с его участием.