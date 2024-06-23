Что стало с актерами из культовой рекламы 90-х

Мы можем не помнить, как звали помещика Дубровского и почему Андрей Болконский разочаровался в Наполеоне, но зато моментально можем продолжить фразу «Всемирная история...» или «Хопер-инвест...». В этом и есть искусство рекламы: сотворить вирусную приманку. Журнал «Телепрограмма» напоминает несколько самых известных роликов из 90-х, которые крутили по ТВ настолько часто, что даже дети «выросли на них».
«Тетя Ася приехала!»
Фото: YouTube
Не все вспомнят, что именно рекламировали в ролике, в котором благородная женщина со светлыми волосами (на самом деле весьма молодая) приезжает в гости к родственникам, которые развешивают белье и на радостях от внезапного визита вдруг рвут его. Отбеливатель начали раскручивать в середине девяностых - да так успешно, что он продается до сих пор. А мини-ролик с тетей Асей помнят абсолютно все, кому за тридцать. На самом деле главную героиню в нем сыграла довольно известная актриса - заслуженная артистка РФ Татьяна Ташкова, звезда советских картин «Уроки французского» 0+ и «Подросток» 12+.
Фото: Личная страница Татьяны Ташковой в социальной сети
Она служит в Театре киноактера, преподает в Институте театральных искусств в Москве, организовывает крупные культурные мероприятия и периодически снимается: в посвященной СВО военной драме «Позывной «Пассажир» 16+, вышедшей совсем недавно, 67-летняя Татьяна Александровна сыграла маму главного героя.
«Ты кто? Я - Белый орел!»
Фото: YouTube
Этого актера тоже знают почти все. Врывающийся на балетную сцену под «Лебединое озеро» на полусогнутых мужчина, который заплетающимся языком едва выговаривает «Я - Белый орел!» стал одним из символов 90-х.
Если сейчас во времена запрета рекламы алкоголя по телевизору иезуитски показывают безалкогольное пиво, то тогда изящным способом - через искусство и лицедейство - продвигали одноименную водку. Сыгравший главную роль в серии роликов про беленькую актер (он же - «тренер-зверюга» в рекламе мятных конфет «Рондо») - Анатолий Калмыков, профессиональный циркач и однокурсник Аллы Пугачевой по ГИТИСу! В 70 - 80-е очень много гастролировал по СССР и был одним из самых популярных в стране клоунов. После пришел и в кино - сначала каскадером, а потом и полноценным артистом. В свое время сам Иосиф Кобзон так проникся мастерством Калмыкова, что помог организовать ему хорошую квартиру через исполком столицы - до этого артист ютился со всей семьей в однушке. Колоритный артист снимается до сих пор: в прошлом году вышли проекты «Елки-10» 12+ и «Настенька» 16+ с его участием.
Фото: кадр из фильма
Наевшись популярности вдоволь, 73-летний Анатолий Егорович на пенсии любит проводить время в уединении: жить на даче, рыбачить и варить уху из окуней.
Такой образ жизни он справедливо считает райским.
«Что у вас с головой? Телик люблю смотреть!»
Фото: YouTube
Сейчас в век медиа и повальной цифровизации сложно себе это представить, но раньше прессу рекламировали по ТВ. Все, кто смотрел ящик в 90-е, помнят бомбардировку рекламой телегида «ТВ-парк». Надо признать, что это были мегакреативные ролики. Косивший под голливудского актера мачо по имени Тиви Паркер, продвигавший журнал, то погружал его в серную кислоту, то использовал издание вместо бигудей, то в качестве бинокля, чтобы рассмотреть знойных красоток на югах. Абсурдизм был забавен и запоминался, а вот актер Александр Комаревцев, творивший эксперименты с журналом, монетизировать этот успех не смог. Он не был актером - отучился на экономиста в родной Самаре, но пытался им стать после фурора рекламы.
Фото: YouTube
Не сложилось. Некоторое время Александр служил в театре-студии «Орден» московского общества греков (что бы это ни значило), а затем посвятил себя службе Богу. 6 лет назад он начал записывать короткие ролики о тонкостях веры для православной соцсети «Елицы» и выпускал их в Ютубе под общим названием «Крылатые притчи». В этом году Александру исполняется 52 года.
«Ты же лопнешь, деточка!»
Фото: YouTube
Стакан за стаканом требовала сок от папы настойчивая кроха. «Ты же лопнешь, деточка!» - не выдержал в итоге отец - кстати, Александр Половцев («Улицы разбитых фонарей» 16+). «А ты налей и отойди», - ошарашила всех дочь.
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Роль досталась Диане Шпак - русской девочке, выросшей в США. Позже Шпак снялась в рекламе другого бренда сока («слива лиловая - спелая, садовая»), шоколадного яйца и так далее. Но именно роль нелопающейся деточки принесла ей приз за лучший женский образ 2003 года на XIII Московском международном фестивале рекламы.
Фото: личная страница Дианы Шпак в социальной сети
Диана снималась в сериалах, а с 2008 года вдруг перестала сниматься - улетела в США к родителям. Но теперь вдруг вернулась. Под именем Диана Лилит сыграла в мелодраме «Жизнь справок не дает» 16+.
«Мне нравятся умные! Но вам это не грозит»
Фото: YouTube
Этот ролик подарил стране целую россыпь артистов. Все трое главных героев видео, где девочке предлагали выбрать, кто ей больше нравится, - светленькие или темненькие («Мне нравятся умные! Но вам это не грозит») - стали звездами. Мария Шалаева много снималась, родила двоих детей и переехала в Париж.
Фото: Иван Макеев/КП
Тот, что пухленький, - Вячеслав Манучаров - ведет популярный влог «Эмпатия Манучи», где общается с популярными персонами. Успел стать заслуженным артистом России, растит троих детей.
Фото: Михаил Фролов/КП
Тот, что светленький, - Андрей Чадов.
Фото: Личная страница Андрея Чадова в социальной сети
После рекламы блистал в фильмах Александра Велединского и сериалах, боролся с зависимостью, потом перешел на эпизодические роли, зато обрел личное счастье - женился на модели Анастасии Виноградовой.