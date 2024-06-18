Оксана Самойлова о муже, Филиппе Киркорове и новом увлечении: «Я недавно доила козу, но с коровой я бы тоже справилась»

Видимо, многодетным родителям Оксане Самойловой и рэперу Джигану не хватает острых ощущений. И недавно они внесли разнообразие в свою жизнь и завели кур. Правда, вместо того чтобы купить уже взрослых птиц, супруги решили самостоятельно вырастить их из яиц, используя инкубатор.

Каждый из будущих цыплят получил свое имя еще до рождения. Совсем недавно на свет появилось первое потомство — пять маленьких цыплят.

Оксана поделилась с подписчиками тем, как Джиган был удивлен и рад появлению новых членов семьи. Рэпер знает каждого цыпленка по имени и внимательно следит за их развитием.

Разговор о цыплятах с журналистами, в том числе корреспондентом Teleporgramma.pro, Оксана продолжила в кулуарах премии канала «Муз-ТВ».

«Я всегда хотела поиграть с цыплятами и с утятами тоже. И однажды подумала: «А почему бы не вырастить их самостоятельно?» — пояснила певица.

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«В планах — вырастить страуса»

— А можете рассказать конкретнее, как происходил процесс высиживания цыплят?

— Вот это пресс-конференция — я рассказываю, как выращивать цыплят! (Смеется.) Курочки выращиваются 21 день.

Ты закладываешь в инкубатор яйца. Там все настроено автоматически, они сами по себе крутятся, автоматически выставляется температура, влажность. Только подливаешь водички раз в неделю, и все! И на половине срока нужно сделать УЗИ и посмотреть, есть ли там эмбриончик.