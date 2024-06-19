Не захотел повторять судьбу отца: как сейчас живет Энрике Иглесиас, который стал примерным семьянином

Теннисистка Анна Курникова поделилась трогательными фотографиями ее любимого мужчины Энрике Иглесиаса с их детьми. Двойняшкам Николасу и Люси по шесть лет, дочке Мэри — четыре. Пара вместе больше 20 лет, и кажется, что в их отношениях царит идиллия.

Однажды Энрике сказал, что видел, как тяжело его мама переживала измены отца — знаменитого певца Хулио Иглесиаса, — и обещал никогда не поступать так со своей семьей. И, похоже, сдержал свое обещание…

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Любовные похождения Хулио Иглесиаса

А список любовных побед Хулио Иглесиаса действительно впечатляет. Так, поющему сердцееду приписывают романы, отношения, кратковременные интрижки с 3000 женщин. Впрочем, сам артист лишь отшутился по этому поводу, говоря, что это данные 1976 года. (Кстати, по сообщениям СМИ, на счету актера Уоррена Битти около 13 000 женщин. Так что нашелся тот, кто обогнал Хулио Иглесиаса по числу любовных связей).

Хотя однажды, комментируя эту информацию, Иглесиас-старший признался:

«Это правда, что я старался жить на полную катушку, но 3000 женщин… Впрочем, когда этот слух начал распространяться, я сказал своему менеджеру: «Даже не думай это отрицать!»

Но официальные браки и длительные отношения у Хулио Иглесиаса, конечно, были.

Так, в 1976 году он женился на испанке Исабель Прейслер, с которой познакомился во время интервью. Причем это было первое интервью девушки, которая пробовала свои силы в журналистике. Потом Иглесиас пригласил спутницу на концерт певца Хуана Пардо, пара начала встречаться. И вскоре девушка забеременела.