Не захотел повторять судьбу отца: как сейчас живет Энрике Иглесиас, который стал примерным семьянином

Теннисистка Анна Курникова поделилась трогательными фотографиями ее любимого мужчины Энрике Иглесиаса с их детьми. Двойняшкам Николасу и Люси по шесть лет, дочке Мэри — четыре. Пара вместе больше 20 лет, и кажется, что в их отношениях царит идиллия.
Однажды Энрике сказал, что видел, как тяжело его мама переживала измены отца — знаменитого певца Хулио Иглесиаса, — и обещал никогда не поступать так со своей семьей. И, похоже, сдержал свое обещание…
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Любовные похождения Хулио Иглесиаса
А список любовных побед Хулио Иглесиаса действительно впечатляет. Так, поющему сердцееду приписывают романы, отношения, кратковременные интрижки с 3000 женщин. Впрочем, сам артист лишь отшутился по этому поводу, говоря, что это данные 1976 года. (Кстати, по сообщениям СМИ, на счету актера Уоррена Битти около 13 000 женщин. Так что нашелся тот, кто обогнал Хулио Иглесиаса по числу любовных связей).
Хотя однажды, комментируя эту информацию, Иглесиас-старший признался:
«Это правда, что я старался жить на полную катушку, но 3000 женщин… Впрочем, когда этот слух начал распространяться, я сказал своему менеджеру: «Даже не думай это отрицать!»
Но официальные браки и длительные отношения у Хулио Иглесиаса, конечно, были.
Так, в 1976 году он женился на испанке Исабель Прейслер, с которой познакомился во время интервью. Причем это было первое интервью девушки, которая пробовала свои силы в журналистике. Потом Иглесиас пригласил спутницу на концерт певца Хуана Пардо, пара начала встречаться. И вскоре девушка забеременела.
Хулио Иглесиас. Фото: Global Look Press
Всего у пары родилось трое детей, в том числе и знаменитый певец Энрике Иглесиас. Но в 1979 году брак распался из-за постоянных измен артиста. Исабель призналась, что устала от того, что, звоня мужу по телефону, она то и дело слышала разные женские голоса.
Пять детей у Хулио Иглесиаса — и от голландской модели Миранды Рейнсбургер. О наличии у артиста девятого ребенка заявила португальская танцовщица Мария Эдите Сантос. Она утверждала, что благодаря короткому роману с певцом на свет появился ее сын Хавьер Санчес.
Со своим сыном Энрике у Хулио сложились довольно непростые отношения. Так, родные не общались много лет. Энрике ушел из дома, когда ему было 18 лет. Хулио Иглесиас не хотел, чтобы сын стал певцом, а занялся бизнесом. Но Энрике строго придерживался выбранного направления.
Лишь, узнав, что Netflix собирается снимать сериал о Хулио Иглесиасе, Энрике пошел на примирение. Обсуждая картину, они поговорили так, словно расстались неделю назад. Лед тронулся…
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Но, конечно, бурная жизнь отца стала антипримером для сына, и он уже строил свою судьбу иначе. Сложно сказать, изменял ли Энрике Иглесиас Анне Курниковой. Наверняка да. Но, по крайней мере, делал это так, чтобы информация о его любовных похождениях не просочилась в прессу.
Хотя однажды на выступлении Иглесиаса фанатка страстно поцеловала его в губы. Артист не стал отталкивать девушку, а ответил ей тем же. Видео с этим эпизодом стало доступно общественности и сопровождалось гневными комментариями пользователей Сети, которые заступались за Анну Курникову. Оно и не мудрено: этот союз считался чуть ли не образцово-показательным в богемной тусовке.
Пара познакомилась в 2001 году на съемках клипа Энрике Иглесиаса Escape. Интересно, что накануне съемочного процесса на губах Анны вскочил герпес. И якобы узнав об этом, певец не хотел целовать девушку. Когда информация долетела до теннисистки, Курникова едва не расплакалась, но все же потом успокоилась, и клип был снят.
Впоследствии Энрике Иглесиас признался, что на самом деле спортсменка понравилась ему сразу. И он просто хотел избежать неловкости при экранном поцелуе.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова наслаждаются семейным счастьем. Фото: соцсети Анны Курниковой
Вскоре Иглесиас и Курникова начали встречаться. В 2002 году в кулуарах начали циркулировать слухи о помолвке пары. Сначала на безымянном пальце артистки появилось помолвочное кольцо, а затем и обручальное. Хотя впоследствии влюбленные признались, что пошутили.
На самом деле, как пишет пресса, официально они поженились только в 2023 году. В чем же секрет их гармоничных отношений?
Энрике признается, что Курникова для него не только любимая жена, но и хороший друг.
«Она далека от звездности и гламура, с ней запросто можно пойти съесть гамбургер или посидеть дома», — говорит Энрике о своей любимой женщине.
А еще, по словам артиста, он просто не хотел повторять судьбу отца.
«Я видел, как тяжело мама переживала развод и все измены отца, поэтому я сказал себе, что никогда не причиню такую боль близкому человеку», — отметил однажды артист.
Сейчас влюбленные живут на своей вилле в Майами. Они счастливы в обществе друг друга и своих детей. Кстати, дети пары говорят сразу на трех языках: русском, испанском и английском. В своих интервью Энрике Иглесиас признается, что наслаждается отцовством и старается проводить как можно больше времени с Николасом, Люси и Мэри, заботиться о них, несмотря на наличие в доме многочисленных помощников и нянь.
«Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете», — поясняет артист.
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