VIP-услуги по нескромным ценам: сколько стоит визажист и парикмахер для богатых и знаменитых

Журнал «Телепрограмма» узнал, сколько стоят такие услуги для популярных артистов.
От 10 тыс. руб. - сеанс массажа с выездом на дом
Самый востребованный специалист у звезд всех возрастов и полов - массажист. Редко кто тратит время на антицеллюлитный массаж. В основном в гримерки и на дом к артистам массажисты ездят, чтобы провести массаж спины, шеи - для снятия болевого синдрома различной этиологии, восстановления после долгого сидения в пути на гастролях или после травм, ликвидации последствий стрессов и общего оздоровления. Заслуженная артистка Лариса Гузеева перед началом съемок (программу «Давай поженимся!» 16+ снимают несколько дней подряд с утра до ночи на пару месяцев вперед) посещает сеансы у своего массажиста Михаила - говорит, что он лучший в столице и за ее пределами. Сколько бы Лариса Андреевна ни ходила по другим массажистам на курортах и в санаториях - дома лучше. Массажистов (как и других специалистов) артисты передают «из рук в руки»: вот и Михаил - и Ларису Удовиченко массирует, и других артисток.
Анастасия Волочкова восстанавливает спину массажами и физиопроцедурами. Фото: личная страница Анастасии Волочковой в социальной сети
У балерины Анастасии Волочковой есть сразу несколько любимых массажистов - среди них и Андрей Бузовкин: «Андрей за несколько сеансов избавил меня от невыносимой боли в позвоночнике. Он сопровождает меня на репетициях и съемках, обогащая приливом энергии».
Лера Кудрявцева утверждает, что не ходит по салонам красоты и единственный секрет ее моложавого вида - массаж тела. Телеведущая говорит: «Единственное, что я люблю, - это массаж. Рядом с моим домом есть два тайских салона. Вот туда я хожу с удовольствием». Конечно, звезды выбирают самые дорогие салоны, а ценник на услуги VIP-специалистов всегда в несколько раз выше среднего.
От 50 тыс. руб. - за 10 тренировок с тренером
Скриншот из видео Полины Гагариной. Фото: vk.com/polinagagarina
Полина Гагарина последние несколько лет приглашала домой тренера, который разработал для нее комплекс упражнений, в том числе укрепляющий мышечный корсет. У певицы были проблемы со спиной. Фрагменты тренировок она показывала в соцсетях, из-за чего популярность ее инструктора Вячеслава Дайчева росла. Хотя и до занятий с Гагариной он тренировал Юлианну Караулову, Аглаю Тарасову, Митю Фомина и других звезд. А домашние тренировки с певицей Алексой довели Дайчева до рождения их общей дочери и загса.
Вячеслав Дайчев помог Гагариной сбросить вес после вторых родов. А тренировки с Алексой привели его в загс. Фото: личная страница Вячеслава Дайчева в социальной сети
Вячеслав Дайчев делится универсальным правилом здорового тела: «Всем рекомендую приседать хотя бы 20 - 30 раз в день, делать силовую тягу с гантелями или штангой и прорабатывать спину».
Не каждый готов принимать тренера дома, поэтому другая часть артистов посещает дорогие спортклубы, где для них разрабатывают индивидуальную программу тренировок. В этом списке: Андрей Малахов, Дмитрий Борисов, Наталья Подольская, Екатерина Андреева, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и другие.
От 200 тыс. руб. - визажист, парикмахер, стилист на месяц гастролей или съемок
Красоту перед выходом на сцену или в кадр артистки наводят с помощью визажиста (макияж), парикмахера (укладка) и стилиста, который подбирает одежду. Иногда со звездами работают мастера-универсалы - визажист и парикмахер в одном флаконе, но чаще это два разных специалиста. Если звезда очень востребована, то у нее есть команда, которая готова выехать с ней на гастроли или съемки. К примеру, с Ольгой Бузовой на продолжительные съемки телешоу за границу часто летает ее любимый визажист и парикмахер. Это гарантия, что каждый съемочный день у артистки будут новые прическа и макияж, которые ее полностью устраивают, так как их выполняют мастера, угадывающие предпочтения и настроения звезды.
С Бузовой работает один из самых именитых парикмахеров страны Алина Ярцева - впервые она расчесала Ольгу еще до ее свадьбы с Дмитрием Тарасовым. С тех пор Ярцева придумала для Бузовой сотни запоминающихся образов. Мастера-универсала (парикмахера и визажиста) Анвара Очилова звезды хвалят за то, что он умеет быстро (это за час, а не за два, как другие) создать любой сложный образ: он работал с Оксаной Федоровой, Эвелиной Бледанс, Татьяной Тотьмяниной, Агатой Муцениеце и десятками других артисток. Так как Очилов на постоянной основе трудится в салоне красоты, звезды записываются к нему в салон или он приезжает к ним на съемки. Иногда звезды диктуют команде телешоу или сериала, кого нужно пригласить, чтобы навести им марафет. В этом случае мастерам платят за каждый такой выездной сеанс: универсалам - от 20 тыс. руб., визажисту или парикмахеру - от 10 тыс. руб.
А в командах часто гастролирующих артистов - Анны Асти, Полины Гагариной, Ольги Бузовой оплачивают работу визажистов и парикмахеров сразу за месяц гастролей или съемочного процесса: оклад стартует от 200 тыс. руб.
Стилисты в такие путешествия не ездят: они подбирают на каждый день съемок или на каждый концертный номер образы заранее. Как правило, подбор образов на месяц съемок стоит от 100 тыс. руб. Стилист не только покупает одежду, но и берет напрокат у брендов одежды, которым выгодно, чтобы звезда засветилась в их обновках - бесплатная реклама.
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