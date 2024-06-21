VIP-услуги по нескромным ценам: сколько стоит визажист и парикмахер для богатых и знаменитых

Вячеслав Дайчев делится универсальным правилом здорового тела: «Всем рекомендую приседать хотя бы 20 - 30 раз в день, делать силовую тягу с гантелями или штангой и прорабатывать спину».

Не каждый готов принимать тренера дома, поэтому другая часть артистов посещает дорогие спортклубы, где для них разрабатывают индивидуальную программу тренировок. В этом списке: Андрей Малахов, Дмитрий Борисов, Наталья Подольская, Екатерина Андреева, Сергей Лазарев, Ольга Бузова и другие.

От 200 тыс. руб. - визажист, парикмахер, стилист на месяц гастролей или съемок

Красоту перед выходом на сцену или в кадр артистки наводят с помощью визажиста (макияж), парикмахера (укладка) и стилиста, который подбирает одежду. Иногда со звездами работают мастера-универсалы - визажист и парикмахер в одном флаконе, но чаще это два разных специалиста. Если звезда очень востребована, то у нее есть команда, которая готова выехать с ней на гастроли или съемки. К примеру, с Ольгой Бузовой на продолжительные съемки телешоу за границу часто летает ее любимый визажист и парикмахер. Это гарантия, что каждый съемочный день у артистки будут новые прическа и макияж, которые ее полностью устраивают, так как их выполняют мастера, угадывающие предпочтения и настроения звезды.

С Бузовой работает один из самых именитых парикмахеров страны Алина Ярцева - впервые она расчесала Ольгу еще до ее свадьбы с Дмитрием Тарасовым. С тех пор Ярцева придумала для Бузовой сотни запоминающихся образов. Мастера-универсала (парикмахера и визажиста) Анвара Очилова звезды хвалят за то, что он умеет быстро (это за час, а не за два, как другие) создать любой сложный образ: он работал с Оксаной Федоровой, Эвелиной Бледанс, Татьяной Тотьмяниной, Агатой Муцениеце и десятками других артисток. Так как Очилов на постоянной основе трудится в салоне красоты, звезды записываются к нему в салон или он приезжает к ним на съемки. Иногда звезды диктуют команде телешоу или сериала, кого нужно пригласить, чтобы навести им марафет. В этом случае мастерам платят за каждый такой выездной сеанс: универсалам - от 20 тыс. руб., визажисту или парикмахеру - от 10 тыс. руб.

А в командах часто гастролирующих артистов - Анны Асти, Полины Гагариной, Ольги Бузовой оплачивают работу визажистов и парикмахеров сразу за месяц гастролей или съемочного процесса: оклад стартует от 200 тыс. руб.

Стилисты в такие путешествия не ездят: они подбирают на каждый день съемок или на каждый концертный номер образы заранее. Как правило, подбор образов на месяц съемок стоит от 100 тыс. руб. Стилист не только покупает одежду, но и берет напрокат у брендов одежды, которым выгодно, чтобы звезда засветилась в их обновках - бесплатная реклама.