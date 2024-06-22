История любви Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, в чью свадьбу мало кто верил

Шоумен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в узком кругу семьи и друзей. Так вышло, что публика не верила в серьезность намерений Харламова. А зря! Журнал «Телепрограмма» не сомневался в том, что эта пара - потенциальная ячейка общества.
Дом чужой мечты
43-летний артист, телеведущий, продюсер Гарик Харламов женился третий раз. 31-летняя актриса Катерина Ковальчук вышла замуж впервые. У Гарика Харламова один ребенок - 10-летняя дочь Анастасия от второго брака с актрисой Кристиной Асмус. Харламов и Асмус решили расстаться в 2019 году, объявили публике об этом летом 2020-го, оформили развод осенью того же года. Недоумение у публики вызвал тот факт, что после развода Асмус с дочерью осталась жить в подмосковном четырехэтажном особнячке Гарика Харламова. Суд разделил этот объект недвижимости, приобретенный на деньги главы семейства, как совместно нажитое имущество - пополам. Кристина сообщила, что бывший муж не предоставил после развода жилье, в которое она могла бы съехать с дочерью, поэтому она живет «на своей половине».
Когда экс-супруги ссорились, то в соцсетях появлялись фрагменты истинного положения вещей. К примеру, Асмус в соцсетях сообщала, обращаясь к мужу: «Да, мы живем втроем все это время, угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально! Ребенок должен видеть счастливых родителей». До августа 2023 года Асмус жила в доме с Харламовым и его мамой - на разных этажах. Через три года после развода Кристина Асмус с дочерью съехала от экс-мужа в московскую квартиру. Возможно, что Харламов приобрел для дочери квартиру, где она и поселилась со своей мамой. Или покупкой квартиры Гарик вернул себе ту часть дома, которая отошла после развода Кристины. Но переезд не спас отношения Асмус с женихом - артистка три года встречалась с актером Романом Евдокимовым, и казалось, что дело шло к свадьбе. Однако осенью прошлого года пара рассталась, и этой весной Евдокимов уже счастлив в отношениях с другой артисткой - Софьей Озеровой.
Актер Роман Евдокимов сбежал от Кристины Асмус к другой артистке. Фото: личная страница Кристины Асмус в социальной сети
Отъезд Асмус из загородной резиденции в элитном подмосковном поселке спровоцировал Харламова на решительные действия. Его невеста Катерина Ковальчук сразу же стала чаще появляться в доме артиста. Девушка жила в Москве на съемной квартире. Весной 2024 года Ковальчук получила предложение руки и сердца: в начале мая Гарик театрально повторил его для публики - записал видео в соцсетях. А в начале июня пара сходила в загс и устроила свадебное торжество - обед в узком кругу родных и друзей.
А помнишь, как все начиналось?
Резидент Comedy Club 18+, продюсер и предприниматель Гарик «Бульдог» Харламов влюбился на работе. Вместе с актрисой Катериной Ковальчук он снимался в комедийном сериале «Гусар» 16+, который Харламов еще и продюсировал. Первая искра, которая породила пламя чувств, проскочила на премьере «Гусара», где после просмотра проекта съемочная группа отправилась на вечеринку. Через год после этого события, осенью 2021 года, Харламов впервые пришел с Ковальчук на публичное мероприятие. Гарик с компаньонами презентовал очередной бизнес-проект (сеть сосисочных), а Катерина в это время шушукалась с мамой Харламова - женщины быстро подружились. Ковальчук алкоголь не пьет, соблюдает принципы ЗОЖа - на этой почве быстро нашла общий язык с Натальей Юрьевной, которая уже посетила с невесткой один из домов отдыха.
Теперь Ковальчук так описывает качества Харламова, которые ее привлекли еще в начале отношений: «Он невероятно позитивный человек, а его стакан, как говорится, всегда наполовину полон. Учусь этому у него, потому что мне, бывает, не хватает оптимизма и позитива. Мне еще очень понравилось, что он на самом деле простой, очень открытый и искренний…»
Катерина переехала к Гарику в тот самый подмосковный особнячок в Истринском районе Подмосковья, который он когда-то покупал для жизни со второй женой. Возможно, что третья жена затеет ремонт в доме. Тем более сплетничают о том, что Катерина ждет ребенка…
Свадебные цветы и на фото молодожены у загса. Невеста была в джинсах и белой рубашке. Жених в светлых брюках и джинсовке. Фото: личная страница Катерины Ковальчук в социальной сети
Гарик «Бульдог» Харламов мужчина обеспеченный, не скрывает, что будет рад рождению детей в новом браке. Харламов не только ведет юмористические шоу, снимается в кино, продюсирует сериалы и телепроекты, участвует в бизнес-проектах, но и очень прилично зарабатывает ведением частных мероприятий - за одну свадьбу (а сейчас сезон) ему предлагают от 3 до 4 млн руб. Еще он снимается в рекламе - а это от 20 млн руб. за контракт. Несколько лет назад, когда еще журнал Forbes считал доходы наших знаменитостей, Харламову приписывали годовой доход размером $2,5 млн (222 млн руб.).
С этим мужчиной Катерина нуждаться не будет. Но актриса и сама много снимается. У Ковальчук в ближайший год выйдет шесть сериалов и фильмов, где у нее главная женская роль. К примеру, летом в кинотеатрах премьера комедии «Любовь зла» с Ковальчук и Никитой Кологривым в главных ролях. А у молодоженов в планах на лето - романтическое путешествие.