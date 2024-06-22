История любви Гарика Харламова и Катерины Ковальчук, в чью свадьбу мало кто верил

Шоумен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в узком кругу семьи и друзей. Так вышло, что публика не верила в серьезность намерений Харламова. А зря! Журнал «Телепрограмма» не сомневался в том, что эта пара - потенциальная ячейка общества.

Дом чужой мечты

43-летний артист, телеведущий, продюсер Гарик Харламов женился третий раз. 31-летняя актриса Катерина Ковальчук вышла замуж впервые. У Гарика Харламова один ребенок - 10-летняя дочь Анастасия от второго брака с актрисой Кристиной Асмус. Харламов и Асмус решили расстаться в 2019 году, объявили публике об этом летом 2020-го, оформили развод осенью того же года. Недоумение у публики вызвал тот факт, что после развода Асмус с дочерью осталась жить в подмосковном четырехэтажном особнячке Гарика Харламова. Суд разделил этот объект недвижимости, приобретенный на деньги главы семейства, как совместно нажитое имущество - пополам. Кристина сообщила, что бывший муж не предоставил после развода жилье, в которое она могла бы съехать с дочерью, поэтому она живет «на своей половине».

Когда экс-супруги ссорились, то в соцсетях появлялись фрагменты истинного положения вещей. К примеру, Асмус в соцсетях сообщала, обращаясь к мужу: «Да, мы живем втроем все это время, угрозами ты запретил нам съезжать, а покупать что-либо отказался. Но жить так ненормально! Ребенок должен видеть счастливых родителей». До августа 2023 года Асмус жила в доме с Харламовым и его мамой - на разных этажах. Через три года после развода Кристина Асмус с дочерью съехала от экс-мужа в московскую квартиру. Возможно, что Харламов приобрел для дочери квартиру, где она и поселилась со своей мамой. Или покупкой квартиры Гарик вернул себе ту часть дома, которая отошла после развода Кристины. Но переезд не спас отношения Асмус с женихом - артистка три года встречалась с актером Романом Евдокимовым, и казалось, что дело шло к свадьбе. Однако осенью прошлого года пара рассталась, и этой весной Евдокимов уже счастлив в отношениях с другой артисткой - Софьей Озеровой.