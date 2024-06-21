Император российского вога: каким мы запомнили Дмитрия Красилова по прозвищу Пухляш

Ролей у Димы было немного. Но если бы продюсеры в России были чуть расторопными, а режиссеры менее предвзятыми, Красилов легко бы сколотил и блестящую актерскую карьеру. Подтверждение тому - образы принца Карла в сериале «Чума!» 16+, Ржавого в «Толе-роботе» 16+, Бори в «Стриптизерах» 18+ и Жар-птица в проекте «Сергий против нечисти» 18+ (этот проект стал последним в жизни артиста). Сердце парня, перегруженное лишним весом, остановилось 28 декабря 2023 года. Дмитрий обрел покой на Большом кладбище рядом с папой в родном Заринске.