Император российского вога: каким мы запомнили Дмитрия Красилова по прозвищу Пухляш

Недаром вся страна влюбилась в виртуозный танцевальный аккомпанемент обаятельного Пухляша, увидев номер UNO для «Евровидения-2020». 22 июня ему бы исполнилось всего-то 30 лет...
Фото: личный архив Дмитрия Красилова
Он родился на Алтае - в Заринске, где шансов выбиться на европейскую танцевальную сцену было минимум. Но терпение и труд, как известно, все перетрут. После переезда в Барнаул упитанный и дико харизматичный мальчик почти случайно попал в танцевальный ансамбль, откуда дострелил до самой Москвы. Если не сказать больше.
Фото: личный архив Дмитрия Красилова
Дорогу на сцену Красилову подсказала мама. Точнее, купила маленького сладкоежку за мороженку. 8-летний мальчик не хотел сидеть в очереди на просмотр в танцевальный ансамбль, но согласился за лакомство от мамы. Так мороженое и танцы определили всю его жизнь. До последних дней мама осталась самым понимающим и близким человеком для Димы - девушки и детей у него не было.
Фото: канал ТНТ
Первой громкой заявкой на успех было участие в шоу «Танцы» 16+, куда веселый рыжеволосый парень с дредами дерзко явился, чтобы представить дерзкий вог (стиль танца, основанный на модельных позах и подиумной походке) и покорить искушенных судей с публикой. После этого выступления Дмитрия прозвали императором российского вога. Он попал в команду Мигеля.
Фото: YouTube
Это был его бенефис. За пять дней клип на песню UNO для «Евровидения-2020» набрал 33 млн просмотров - и заслуга Димы в этом очень немалая. Помимо привязчивого напева, запоминался и танцевальный перформанс, который устроил Красилов: в голубом костюме он плясал так, будто в последний раз.
Фото: кадр из фильма
Ролей у Димы было немного. Но если бы продюсеры в России были чуть расторопными, а режиссеры менее предвзятыми, Красилов легко бы сколотил и блестящую актерскую карьеру. Подтверждение тому - образы принца Карла в сериале «Чума!» 16+, Ржавого в «Толе-роботе» 16+, Бори в «Стриптизерах» 18+ и Жар-птица в проекте «Сергий против нечисти» 18+ (этот проект стал последним в жизни артиста). Сердце парня, перегруженное лишним весом, остановилось 28 декабря 2023 года. Дмитрий обрел покой на Большом кладбище рядом с папой в родном Заринске.