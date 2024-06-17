«Та еще стерва»: поклонники Зепюр Брутян раскритиковали ее образ в фильме «Неприличные гости»

О Зепюр Брутян всерьез заговорили, когда она стала новой возлюбленной Павла Прилучного. Разведенный актер был так преисполнен пылкой страстью к армянской красавице, что практически с первого свидания отправился с ней в ЗАГС. Свадьбу знаменитости сыграли в августе 2022 года в Армении, сделав из торжества дорогой (на 15 миллионов) и громкий инфоповод. После этого новоиспеченный муж начал потихоньку выводить скромную супругу в свет.
А уже в апреле 2024 года в кинотеатрах состоялась премьера фильма «Неприличные гости», где Прилучный и Брутян сыграли сексуально раскрепощенную супружескую пару. Картина была встречена неоднозначно, и не только из-за «слабой» актерской игры.
Зепюр Брутян в фильме «Неприличные гости» предстала в неожиданной роли. Фото: скриншот Youtube / кинокомпания братьев Андреасян
Почитатели звездной пары недоумевали: что же за два года могло произойти с Зепюр, что она из девушки со строгим воспитанием превратилась в актрису, которая готова сыграть свинг-партнершу? Или она всегда была такой, а невинным глазками только дурачила наивных фанатов?
Легенда высоких гор
Зепюр Брутян активно ведет соцсети и производит там приятное впечатление: миловидна, воспитана, спокойна, улыбчива. Но пока большинство ее подписчиков соревнуется в оригинальности комплиментов, некоторые все же задаются вопросом: сколько в этом всем самой Зепюр, а сколько — работы ее пиарщиков?
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Девушка вышла замуж в 26 лет, и ее образ был представлен на ассоциациях с чистотой и старомодностью. Еще бы — армянская семья. Существует даже мнение, что Прилучный так торопился со свадьбой, потому что ему сказали: до свадьбы — ни-ни. Молодые, кстати, обвенчались, скрепив свой союз не только перед людьми.
О Брутян заговорили после ее свадьбы с Павлом Прилучным. Фото: скриншот Youtube / кинокомпания братьев Андреасян
Специально или нет, но когда Брутян начала выходить в свет, обществу как будто была дана установка — воспринимать ее как милую и очень хорошую. Собственно, ее поведение не шло с этим вразрез, и девушку хейтили лишь те, кто симпатизировал Агате Муцениеце, бывшей жене Павла.
Медные трубы
После свадьбы малоизвестная актриса стала чаще появляться в заметных проектах (в основном, рядом с мужем) и на светских мероприятиях. Число ее подписчиков увеличивалось по экспоненте, и многие стали замечать, что жена Прилучного меняется. Она стала увереннее в себе, смелее и язвительнее.
С одной стороны, история логичная, с другой — не к такой Зиппи все привыкли. Шутили, что если она положительно влияет на Павла, то Павел негативно влияет на нее. Масла в огонь была не прочь подлить и Агата, которой пришлось мириться с тем, ее дети начали ладить с новой супругой отца.
Не белая и не пушистая
Помимо вопросов в отношении актерского таланта, в Сети часто поднимается спор о носе Зепюр Брутян. Часть пользователей просто не может поверить в то, что девушка не прибегала к пластике. Не то чтобы это очень критично, но штрих к портрету добавляет: знаменитость не до конца откровенна со своей аудиторией. А если она такая в вопросах внешности, о чем еще не подозревают ее фанаты?
Поклонники остались в недоумении о новой роли Зиппи в кино. Фото: скриншот Youtube / кинокомпания братьев Андреасян
И тут — роль Лины в «Неприличных гостях». Зритель знакомится с изобретательной и напористой девушкой-психологом, которая ради своих карьерных достижений не прочь подговорить мужа «развести» соседей на свингер-пати. Народная критика не заставила себя ждать.
user-kz3hi1du9s: «Прилучный в каждый фильм будет брать Зепюр, а то ведь ее никуда одну не пригласят?»
user-zi2et7pb7x: «Вот не удивлюсь, если и в жизни Зепюр та еще стерва».
user-vx9oz4hp2j: «Я думала, Зепюр не умеет разговаривать».
Irina-gz2cl: «Непонятно, как этот фильм сочетается с семейными ценностями и как христианка Брутян, которая «росла в строгих традициях», согласилась в нем сниматься?»
Навряд ли, конечно, только эта роль послужила деконструкцией образа актрисы. Возможно, время просто подошло к тому, чтобы отношения между Зепюр и ее подписчиками перешли на новый уровень? Нельзя же вечно оставаться в конфетно-букетном периоде.
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