«Та еще стерва»: поклонники Зепюр Брутян раскритиковали ее образ в фильме «Неприличные гости»

Специально или нет, но когда Брутян начала выходить в свет, обществу как будто была дана установка — воспринимать ее как милую и очень хорошую. Собственно, ее поведение не шло с этим вразрез, и девушку хейтили лишь те, кто симпатизировал Агате Муцениеце, бывшей жене Павла.

Медные трубы

После свадьбы малоизвестная актриса стала чаще появляться в заметных проектах (в основном, рядом с мужем) и на светских мероприятиях. Число ее подписчиков увеличивалось по экспоненте, и многие стали замечать, что жена Прилучного меняется. Она стала увереннее в себе, смелее и язвительнее.

С одной стороны, история логичная, с другой — не к такой Зиппи все привыкли. Шутили, что если она положительно влияет на Павла, то Павел негативно влияет на нее. Масла в огонь была не прочь подлить и Агата, которой пришлось мириться с тем, ее дети начали ладить с новой супругой отца.

Не белая и не пушистая

Помимо вопросов в отношении актерского таланта, в Сети часто поднимается спор о носе Зепюр Брутян. Часть пользователей просто не может поверить в то, что девушка не прибегала к пластике. Не то чтобы это очень критично, но штрих к портрету добавляет: знаменитость не до конца откровенна со своей аудиторией. А если она такая в вопросах внешности, о чем еще не подозревают ее фанаты?