«Взбесили с первой серии»: зрители «Выжить в Дубае. Возвращение» выступили единым фронтом против несправедливости на шоу

16 июня на ТНТ стартовал новый сезон проекта «Выжить в Дубае» с припиской «Возвращение». Первый выпуск подарил телезрителям массу эмоций — звездная и народная команды столкнулись не только между собой. Ожесточенные разборки случились и внутри одного из коллектива. Вот только никто из фанатов не ожидал, что самым опасным яблоком раздора для людей, оказавшихся в диких условиях пустыни, окажется принцип ночевки.

Маху дали селебрити — Саша Стоун и Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Джиган, Торнике Квитатиани, Виктория Боня и актер Вячеслав Чепурченко. Они проиграли в начальном состязании и вместо роскошного номера в отеле были вынуждены довольствоваться арабской ночью под открытым небом. И без того расшатанная сплоченность команды окончательно разбилась о банальную арифметику.

А вот и не подеретесь

Пламя конфликта разгорелось между Боней и Стоун. Знаменитости не смогли спокойно решить, как распределить семь человек по трем палаткам. Дело, конечно же, не в количественной составляющей, а в том, кому и с кем будет прилично спать. Оказывается, это не так очевидно, как может показаться с дивана.

Особенность звездной команды заключается в том, что в ее составе есть супруги — Джиган и Оксана Самойлова, есть пара в конфетно-букетном периоде — Саша Стоун и Надя Сысоева и три одиночки — Боня, Торнике Квитатиани и Слава Чепурченко. Участники предлагали решить эту задачу по-разному.

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Торнике Квитатиани, по мнению зрителей, предложил самый адекватный вариант. Три девочки спят в одной палатке, два мальчика в другой, два мальчика — в третьей. Виктория предложила схожий, но учла интересы Самойловой и Джигана: супруги спят в одной палатке, остальные делятся под девочек и мальчиков.

Саша Стоун от такого предложения оказался не в восторге, потому что посчитал, что его законное место ночью рядом с Надей Сысоевой. По его логике, две палатки должны уйти двум парам, а третья — принять одиночек. Боня категорически отказалась спать в одном шатре с незнакомыми мужчинами. В эту дилемму команда и уперлась.

Миротворцем выступил Слава Чепурченко. Учитывая, что последняя палатка еще даже не была возведена, он предложил второму одинокому волку, Торнике, лечь на улице, а в шатры распределить трех девочек и двух мальчиков. Тут в позу встал Джиган — он сказал, что хочет спать только с женой.