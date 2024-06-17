«Взбесили с первой серии»: зрители «Выжить в Дубае. Возвращение» выступили единым фронтом против несправедливости на шоу

16 июня на ТНТ стартовал новый сезон проекта «Выжить в Дубае» с припиской «Возвращение». Первый выпуск подарил телезрителям массу эмоций — звездная и народная команды столкнулись не только между собой. Ожесточенные разборки случились и внутри одного из коллектива. Вот только никто из фанатов не ожидал, что самым опасным яблоком раздора для людей, оказавшихся в диких условиях пустыни, окажется принцип ночевки.
Маху дали селебрити — Саша Стоун и Надя Сысоева, Оксана Самойлова и Джиган, Торнике Квитатиани, Виктория Боня и актер Вячеслав Чепурченко. Они проиграли в начальном состязании и вместо роскошного номера в отеле были вынуждены довольствоваться арабской ночью под открытым небом. И без того расшатанная сплоченность команды окончательно разбилась о банальную арифметику.
А вот и не подеретесь
Пламя конфликта разгорелось между Боней и Стоун. Знаменитости не смогли спокойно решить, как распределить семь человек по трем палаткам. Дело, конечно же, не в количественной составляющей, а в том, кому и с кем будет прилично спать. Оказывается, это не так очевидно, как может показаться с дивана.
Особенность звездной команды заключается в том, что в ее составе есть супруги — Джиган и Оксана Самойлова, есть пара в конфетно-букетном периоде — Саша Стоун и Надя Сысоева и три одиночки — Боня, Торнике Квитатиани и Слава Чепурченко. Участники предлагали решить эту задачу по-разному.
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Торнике Квитатиани, по мнению зрителей, предложил самый адекватный вариант. Три девочки спят в одной палатке, два мальчика в другой, два мальчика — в третьей. Виктория предложила схожий, но учла интересы Самойловой и Джигана: супруги спят в одной палатке, остальные делятся под девочек и мальчиков.
Саша Стоун от такого предложения оказался не в восторге, потому что посчитал, что его законное место ночью рядом с Надей Сысоевой. По его логике, две палатки должны уйти двум парам, а третья — принять одиночек. Боня категорически отказалась спать в одном шатре с незнакомыми мужчинами. В эту дилемму команда и уперлась.
Миротворцем выступил Слава Чепурченко. Учитывая, что последняя палатка еще даже не была возведена, он предложил второму одинокому волку, Торнике, лечь на улице, а в шатры распределить трех девочек и двух мальчиков. Тут в позу встал Джиган — он сказал, что хочет спать только с женой.
Джиган и Оксана Самойлова ночевали в отдельной палатке на правах супружеской пары. Фото: пресс-служба ТНТ
В итоге за основу взяли идею Чепурченко, модифицированную третьим шатром, который джентльмены предоставили Боне. Но как только Стоун узнал, что его соплеменники будут спать на улице, он заявил, что тоже пожертвует комфортом из мужской солидарности. Но его отправили в шатер к подруге.
Надежда не оправдала надежды
В стороне от разборок остались Оксана Самойлова и Надя Сысоева. Первая искренне порадовалась, что это не ее война, а вот вторая «соскочить» по этой причине просто не могла: ей пришлось занять сторону. Она выбрала ночевку с бойфрендом, но, если что, в знак поддержки была готова обнять Боню. В Сети такой мув не оценили.
Аффирмации: «Джиган, Стоун, Сысоева — домой».
channel16400165: «Стоун подмял Сысоеву под себя, Наде надо было не глазами хлопать, а самой принять решение заночевать девочками».
channel23866184: «Надя, которая думала поддержать Боню, обняв ее. В такой ситуации. 30 лет бабе. Полный неадекват».
channel35837322: «Сысоева, мы тут на проекте все в одинаковых условиях, поэтому я сплю со своим парнем, а Боня пусть права не качает».
Зрители решили, что Надя Сысоева оказалась «под каблуком» у своего бойфренда. Фото: пресс-служба ТНТ
Вот так, попав между Сциллой и Харибдой, активная, на первый взгляд, знаменитость заняла пассивную позицию, чем очень расстроила своих фанатов.
Антигерой и джентльмен
В топе антирейтинга оказался Саша Стоун. Ему интернет-пользователи посвятили больше всего комментариев, и все — с довольно яркими эпитетами.
Devil_May_Care: «Стоуну надо поменять псевдоним на Клоун».
Крис Ф: «Стоун слабый, противный, мерзко смотреть. Девушки, с которыми он встречался и встречается, намного сильнее и успешнее его».
Алена Соболева: «Стоун — отстой! Вика права. С какого перепуга он с Надей должен занимать палатку? В команде одна женатая пара, они занимают одну палатку. Остальные делятся на мальчиков и девочек».
channel31237740: «Не люблю Боню, но тут она права: почему она должна спать с незнакомыми мужиками? Если семейные едут на проект, то должны понимать, что спать вместе не всегда получится, не нравится — сидите дома. Стоун — это вообще отдельная тема, такой мерзкий. Выгоните его первым, пожалуйста».
MyMajesty: «У Стоуна какой-то нездоровый триггер на бывших участниц «Дома-2», в чем его проблема? Его когда-то туда не взяли или что? Саш, может к психотерапевту? Даже если не из-за девочек, просто в принципе надо бы сходить тебе, не пренебрегай психическим здоровьем!»
Саша Стоун вызвал больше всего эмоций у зрителей, только не так, как ему хотелось бы. Фото: пресс-служба ТНТ
Джиган и Торнике немногим оказались лучше. Рэпер за спиной назвал Боню «старой женщиной», а певец и борец в одном лице не только посмеялся над этим, но и выступил в роли засланного казачка (со слов Саши Стоуна).
Leedan: «Как не стыдно! Фуууу! Стоун, Джиган — фуууу! Старая женщина? Торнике двуличный. Мерзость, а не мужчины!»
rutube_account_20962573: «Просто Джиган фу, я буду спать с женой! Дома будешь спать с женой. И не стыдно же, что сокомандники на улице остались. Правильно Боня говорит: девочки с девочками, мальчики отдельно! Не пойму только, почему никто не может Джигану сказать: хочешь с женой — спите на улице!»
Галина: «Они вообще нормальные люди? Такое ощущение, что у них недостаток мозгов. Как можно не понять, что женщина не хочет спать рядом с незнакомыми мужиками? А перевернули еще так: типа, Вика капризная, а не они наглые. Выбесили с первой серии».
Татьяна: «Когда увидела состав звездной команды, смотреть расхотелось, а при виде Стоуна вообще чуть не блеванула. Порадовал только Чепурченко, надеюсь, не разочаруюсь в нем».
Викторию Боню неожиданно накрыла волна народной солидарности в Сети. Фото: пресс-служба ТНТ
Павел: «Смотрю шоу «Злые языки» с Боней. Она очень адекватная и самоироничная девка. Простая, добрая. Респект. Она ведь плохого ни про кого никогда не сказала. Болею за нее».
Рината: «Самый адекватный — это Слава, в звездной команде».
Лидер и аутсайдер
Любопытный расклад получился на конец первого выпуска. Внутри звездной команды зреет настроение, что первой чемоданы должна собирать Боня. При этом зрители полностью ее поддержали и хотели бы избавиться от Стоуна. Teleprogramma.pro ждет второго выпуска с большим стаканом попкорна.
Слава Чепурченко оказался настоящим джентльменом в первом выпуске. Фото: пресс-служба ТНТ
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