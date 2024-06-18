Лолита о дресс-коде для артистов, татуировках и сале: «Наташа Королева подарила мне самогон, который делала сама»

В Сети обсуждают премию телеканала Муз-ТВ «Возвращение», на которой побывала и журналист Teleprogramma.pro. Одной из ведущих премии была Лолита. По сути, именно с этого мероприятия началось возвращение артистки на большую сцену после «Голой вечеринки».

Первое появление Лолиты после опалы состоялось именно на пресс-конференции по случаю премии Муз-ТВ. А теперь, по словам Лолиты, с сентября стартуют и гастроли певицы. Правда, отменить их оказалось гораздо проще, чем возобновить. Но, как говорится, вода камень точит.

Об этом в том числе Лолита рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro.

«Концерты на то и концерты, чтобы никто не думал про одежду»

- Лолита, кто из молодых артистов вам импонирует?

- Спасибо дочке Валерии (певице Шене - прим. ред). Она меня удивила. Однажды я поставила радиостанцию и не смогла отличить одного исполнителя от другого. И подумала: «Да ну на фиг».

В основном я узнаю от друзей, кто какие позиции занимает в чатах.