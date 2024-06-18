Лолита о дресс-коде для артистов, татуировках и сале: «Наташа Королева подарила мне самогон, который делала сама»

В Сети обсуждают премию телеканала Муз-ТВ «Возвращение», на которой побывала и журналист Teleprogramma.pro. Одной из ведущих премии была Лолита. По сути, именно с этого мероприятия началось возвращение артистки на большую сцену после «Голой вечеринки».
Первое появление Лолиты после опалы состоялось именно на пресс-конференции по случаю премии Муз-ТВ. А теперь, по словам Лолиты, с сентября стартуют и гастроли певицы. Правда, отменить их оказалось гораздо проще, чем возобновить. Но, как говорится, вода камень точит.
Об этом в том числе Лолита рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro.
«Концерты на то и концерты, чтобы никто не думал про одежду»
- Лолита, кто из молодых артистов вам импонирует?
- Спасибо дочке Валерии (певице Шене - прим. ред). Она меня удивила. Однажды я поставила радиостанцию и не смогла отличить одного исполнителя от другого. И подумала: «Да ну на фиг».
В основном я узнаю от друзей, кто какие позиции занимает в чатах.
Лолита. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Ходят слухи, что для звезд хотят ввести дресс-код. Как вам такая идея?
- Ходят среди звезд Госдумы. Мои коллеги сейчас сказали: «Очень жарко работать», особенно те, кто работает живьем. У нас молодое поколение вышло в купальниках, но в этом тоже очень жарко.
Все течет по телу, а верхнее белье невероятно мокрое. Вы обратили внимание, что я уже в дресс-коде? Все закрыто! И если дернуть за веревочку, то ничего не будет. А это означает, что я вообще все завязала.
Ничего не видно, не слышно. Поэтому все нормально.
Я думаю, что все успокоится со временем. Всему свое место. На детском утреннике или школьной линейке я бы совершенно точно не вышла в какой-то открытой одежде.
А концерты на то и концерты, чтобы никто не думал про одежду. В смысле, чтобы она не мешала артисту.
- Недавно Наташа Королева подарила вам сало и самогон…
- Сало потрясающее. Наташа Королева подарила мне самогон, который делала сама. Не знаю, сама ли она солила сало или нет. Но я вам честно скажу, что это был такой подгон.
Но я давно не пью и самогон все-таки передариваю музыкантам.
Лолита. Фото: Global Look Press
«Я не исключаю работу в кино или приглашения в театр»
- Вы делаете временные татуировки. А ваши коллеги – Филипп Киркоров и Григорий Лепс – постоянные. Не хотели бы последовать их примеру?
- Я их клею, а потом мочалкой все это смывается. У меня на днях был такой гормональный приход, когда я подумала: «Может, мне все-таки набить что-то». А потом подумала: «Ну платья разные, а татуировки потом замазывать». И еще все-таки я не исключаю работу в кино или приглашение в театр. А там с этим вообще все плохо! Очень не любят замазывать татуировки гримеры!
А какой смысл делать тату в открытом месте? Я же не маньяк. Ягодицы тоже опускаются, и грудь падает. И кто это все будет видеть?
- Как чувствует себя ваша дочка?
- Нормально. Все живы, а это уже хорошо.
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