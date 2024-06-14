Как известные семьи решают вопросы выплат детям в судах

В нем могут оказаться и некоторые звездные фамилии. Журнал «Телепрограмма» рассказывает об известных семьях, где есть проблемы с выплатой или размером этих ежемесячных выплат.
8 млн 393 тыс. руб. - рекордный долг по алиментам среди звезд
Михаил Фролов/КП
По данным сайта Федеральной службы судебных приставов задолженность по алиментным выплатам 46-летнего актера Игоря Петренко на 6 июня 2024 года составила 8 млн 393 тыс. руб. Это рекордный долг по алиментам в нашей стране среди артистов в XXI веке.
Игорь Петренко платит алименты двум сыновьям от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой: 17-летнему Матвею и 16-летнему Корнею.
У актрисы Екатерины Климовой от коллеги Игоря Петренко два сына - Матвей и Корней. Фото: личная страница Екатерины Климовой в социальной сети
Климова и Петренко развелись десять лет назад после десяти лет брака. И в 2015 году заключили нотариальное соглашение, где прописали фиксированную сумму алиментов. Ее размер неизвестен, но, учитывая темпы роста долга, можно предположить - актер взял обязательство платить около 500 тыс. руб. в месяц на двоих детей. Алиментные выплаты на двоих сыновей могли бы составлять 1/3 от доходов родителя, с которым дети не проживают. Но актеры воспользовались правом зафиксировать неизменную сумму выплат, поэтому размер алиментов в этом случае не зависит от непредсказуемой занятости Петренко в кино и сериалах. Осенью этого года студенту Театральной школы Олега Табакова Матвею Петренко исполнится 18 лет. И тогда размер алиментов снизится на 50%. Петренко станет платить одному ребенку - еще полтора года до 18-летия Корнея.
Актер периодически гасит задолженность частями, но последние пару месяцев этого не делал. В тот момент, когда долг превысил 5 млн руб., звезда экрана подал в суд на изменение размера алиментов. Уповал на то, что после развода он женился и в новой семье родилось уже трое детей. Не получилось. Игорь Петренко прилично зарабатывает - стоимость его съемочного дня может составлять от 100 до 200 тыс. руб.
Петренко по-прежнему востребован и много работает. Говорят, что актер планирует погашать долги по алиментам частями и постепенно. Видимо, в отпуск за границу ехать многодетный отец не планирует: с такими долгами его просто не выпустят из страны. Отметим, что актриса Екатерина Климова зарабатывает больше экс-супруга и обеспечивает своих детей. Но отец должен также нести финансовую ответственность за сыновей, хотя бы до 18 лет, как это зафиксировано законодательно.
400 тыс. руб. - новый средний размер алиментов для дочери Пелагеи
Фото: Андрей Никеричев/Агенство «Москва»
В конце мая хоккеист «Авангарда» Иван Телегин выиграл суд у экс-жены певицы Пелагеи. Пара оформила развод 4 года назад, но у них до сих пор идут несколько судебных процессов. У бывших супругов растет 7-летняя дочь Таисия.
Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея уже 4 года судятся из-за имущества и алиментов на дочку Таисию. Фото: личная страница Пелагеи в социальной сети
Победу 32-летний Телегин одержал по своему иску к Пелагее в процессе «Об изменении размера или формы взыскания алиментов». После развода в 2020 году мужчина в установленном законом порядке платил алименты на одного ребенка в размере 25% от доходов. Получалось в среднем 800 тыс. руб. в месяц. Спустя время контракт хоккеиста изменился, а с ним упал размер и алиментных выплат - в среднем до 600 тыс. руб. В 2022 году бывшая гражданская жена спортсмена Евгения Ноур через суд установила отцовство их общего ребенка. Сын Телегина Марк на год старше его дочери Таисии. От беременной Ноур мужчина в свое время ушел к известной певице Пелагее. Евгения в суде добилась выплаты алиментов на сына. Кстати, в процессах Ноур смогла участвовать благодаря поддержке Пелагеи - женщины стали общаться.
Телегин стал платить алименты уже на двоих детей, поэтому пошел в суд - хотел снизить размер выплат на дочь. Но не вышло. В мае 2024 года суд вынес решение, отменив предыдущее в связи с «неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела». Размер алиментов на двоих детей не должен превышать 33% от ежемесячного дохода. Так как Телегин платил алименты Таисии в размере 25%, то теперь сможет перечислять двоим детям по 16,5%. Учитывая нынешнюю зарплату спортсмена, алименты на каждого ребенка могут достигать в среднем по 400 тыс. руб. в месяц. Кстати, не так давно у Ивана Телегина и его второй жены Марии (к ней спортсмен ушел от Пелагеи) родился ребенок.
В июне Пелагея опубликовала в соцсетях видео, на котором ее дочь Таисия плачет из-за того, что отменился ее отпуск на море в Турции. В аэропорту за полчаса до вылета оказалось, что Иван Телегин оформил запрет на выезд ребенка за границу и никого об этом не предупредил. Певица пообещала организовать другой отпуск дочери и возмутилась поведением экс-мужа: «Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью (нет) с беззубой жестокостью «папочки». Артистка рассказала, что с ребенком отец видится не чаще, чем раз в год. Пелагея негодует: «Душевные инвалиды, которые, проигрывая суды (очередной четвертый суд опять проигран Иваном Телегиным), бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек…»
Обычно такие запреты накладывает один из родителей, опасаясь, что другой вывезет ребенка на ПМЖ за границу. Или чтобы насолить бывшей. За что, ведь суд по изменению размера алиментов выигран? Оказывается, другой суд Иван проиграл: долгоиграющий процесс «О разделе совместно нажитого имущества между супругами», где иск подавала Пелагея. Этот процесс скоро перешагнет «пятилетку». Экс-супруги имущество поделили: загородный дом - пополам, квартира в центре Москвы отошла Пелагее, так как была куплена матерью певицы.
Какие нюансы сейчас выясняют в суде хоккеист и артистка, доподлинно неизвестно. Но очевидно, что этот процесс стал поводом для маленькой подлости отца ребенку. На 6 июня 2024 года за Иваном Телегиным еще с прошлого года числится долг «имущественного характера», зафиксированный на сайте Федеральной службы судебных приставов в размере 59 млн 669 тыс. руб. Это примерная цена половины дома, который делили в суде. Что это за долг, неизвестно. Может, ипотечные платежи за 3 года, которые вносит певица за обе половины дома, или иная задолженность.
40 тыс. руб. - алименты лучшего бомбардира в истории российского футбола
Фото: личная страница Марии Тюльпановой в социальной сети
Титулованный футболист (сейчас тренер) 41-летний Александр Кержаков платит 7-летнему сыну Артемию вполне себе среднестатистические алименты. Мама мальчика Милана Тюльпанова рассказала нам о выплатах от бывшего мужа Кержакова на ребенка: «Алименты он платит в зависимости от того, работает или нет. В последнее время это было около 10 тыс. руб. в месяц, но так как сейчас он официально трудоустроен, то я получаю порядка 40 тыс. руб. в месяц». Кержаков и Тюльпанова развелись 5 лет назад после трех с половиной лет брака. Милана в суде добивалась того, чтобы ребенок жил с ней. Так как отец обманом вывез мальчика из дома матери и ее семьи. Вероятно, спортсмен хотел, чтобы ребенок жил с ним, чтобы не платить алименты, так как тогда спортсмен прилично зарабатывал.
19 тыс. руб. - алименты в размере прожиточного минимума
Сыну актрисы Ольги Кабо Виктору уже 11 лет. Отец платит за его содержание прожиточный минимум. Фото: личная страница Екатерины Климовой в социальной сети
Актриса Ольга Кабо через суд добилась, чтобы ее бывший муж бизнесмен Николай Разгуляев платил алименты на их 11-летнего сына Виктора. Кабо требовала алименты в размере двух прожиточных минимумов, но суд принял иное решение. Алименты будут выплачиваться в размере одного прожиточного минимума на ребенка в Москве - на 2024 год это 19 тыс. 586 руб. в месяц. Также суд отклонил иск на 1 млн руб. актрисы к бывшему - она хотела взыскать с неработающего официально предпринимателя долг по алиментами за 3 года.
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман развелись 7 лет назад. Фото: Владимир Веленгурин
Певица Виктория Дайнеко получила через суд от бывшего мужа Дмитрия Клеймана (тоже официально неработающего) алименты на 8-летнюю дочь Лидию в размере полутора прожиточных минимумов.