Как известные семьи решают вопросы выплат детям в судах

Победу 32-летний Телегин одержал по своему иску к Пелагее в процессе «Об изменении размера или формы взыскания алиментов». После развода в 2020 году мужчина в установленном законом порядке платил алименты на одного ребенка в размере 25% от доходов. Получалось в среднем 800 тыс. руб. в месяц. Спустя время контракт хоккеиста изменился, а с ним упал размер и алиментных выплат - в среднем до 600 тыс. руб. В 2022 году бывшая гражданская жена спортсмена Евгения Ноур через суд установила отцовство их общего ребенка. Сын Телегина Марк на год старше его дочери Таисии. От беременной Ноур мужчина в свое время ушел к известной певице Пелагее. Евгения в суде добилась выплаты алиментов на сына. Кстати, в процессах Ноур смогла участвовать благодаря поддержке Пелагеи - женщины стали общаться.

Телегин стал платить алименты уже на двоих детей, поэтому пошел в суд - хотел снизить размер выплат на дочь. Но не вышло. В мае 2024 года суд вынес решение, отменив предыдущее в связи с «неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для дела». Размер алиментов на двоих детей не должен превышать 33% от ежемесячного дохода. Так как Телегин платил алименты Таисии в размере 25%, то теперь сможет перечислять двоим детям по 16,5%. Учитывая нынешнюю зарплату спортсмена, алименты на каждого ребенка могут достигать в среднем по 400 тыс. руб. в месяц. Кстати, не так давно у Ивана Телегина и его второй жены Марии (к ней спортсмен ушел от Пелагеи) родился ребенок.

В июне Пелагея опубликовала в соцсетях видео, на котором ее дочь Таисия плачет из-за того, что отменился ее отпуск на море в Турции. В аэропорту за полчаса до вылета оказалось, что Иван Телегин оформил запрет на выезд ребенка за границу и никого об этом не предупредил. Певица пообещала организовать другой отпуск дочери и возмутилась поведением экс-мужа: «Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью (нет) с беззубой жестокостью «папочки». Артистка рассказала, что с ребенком отец видится не чаще, чем раз в год. Пелагея негодует: «Душевные инвалиды, которые, проигрывая суды (очередной четвертый суд опять проигран Иваном Телегиным), бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек…»

Обычно такие запреты накладывает один из родителей, опасаясь, что другой вывезет ребенка на ПМЖ за границу. Или чтобы насолить бывшей. За что, ведь суд по изменению размера алиментов выигран? Оказывается, другой суд Иван проиграл: долгоиграющий процесс «О разделе совместно нажитого имущества между супругами», где иск подавала Пелагея. Этот процесс скоро перешагнет «пятилетку». Экс-супруги имущество поделили: загородный дом - пополам, квартира в центре Москвы отошла Пелагее, так как была куплена матерью певицы.

Какие нюансы сейчас выясняют в суде хоккеист и артистка, доподлинно неизвестно. Но очевидно, что этот процесс стал поводом для маленькой подлости отца ребенку. На 6 июня 2024 года за Иваном Телегиным еще с прошлого года числится долг «имущественного характера», зафиксированный на сайте Федеральной службы судебных приставов в размере 59 млн 669 тыс. руб. Это примерная цена половины дома, который делили в суде. Что это за долг, неизвестно. Может, ипотечные платежи за 3 года, которые вносит певица за обе половины дома, или иная задолженность.

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