Могла встречаться с Ди Каприо и соперничала с Наоми Кэмпбелл: как живет свою богатую жизнь любимая женщина Владислава Доронина Кристина Романова

Светская хроника обсуждает вечеринку по случаю 30-летия возлюбленной олигарха Владислава Доронина — топ-модели Кристины Романовой. Юбилей манекенщицы прошел на курорте Аманжена в Марракеше (Марокко). На торжество собрался внушительный список ВИП-гостей.
Так, поздравить пассию Владислава Доронина пришли теннисистка Мария Шарапова, теннисист Даниил Медведев, стилист Катя Мухина, модель Лена Перминова, дизайнер Ульяна Сергеенко и многие другие известные светские персонажи. Праздник посетила и мама модели.
Сама именинница облачилась в короткое полупрозрачное платье, выгодно подчеркивающее ее фигуру.
Подобные празднования, конечно, Кристине Романовой не в новинку. Она уже давно привыкла к роскошным вечеринкам, дорогим яхтам, морю шампанского и прочим атрибутам сибаритской жизни. Все блага ей достались от Владислава Доронина. Ну и, конечно, сама Кристина не промах!
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Отношения с Ди Каприо
Уроженка Волгограда Кристина Романова мечтала стать учительницей. Но друзья и знакомые советовали попробовать себя в модельном бизнесе. Кристина долго сопротивлялась, но потом все же решила последовать их совету. Начинала с волгоградского модельного агентства, а дальше — больше. В 17 лет Кристина пополнила ряды агентства Almodels. Принимала участие в показах мировых брендов Blugirl, Dries Van Noten, Ralph Lauren, Jil Sander, Alexander McQueen и Marc Jacobs.
Кристина Романова. Фото: соцсети Кристины Романовой
Кристина Романова — любимая модель бренда Ralph Lauren. Если женщина вращается в мире дорогих вещей, то это значит, что она и привлекает дорогих мужчин.
Ходили слухи, что Кристина встречается с Леонардо Ди Каприо. Эту пару видели вместе на Лазурном Берегу, в Каннах. Однако сама Романова уверяла, что между ними — только дружеские отношения.
Как развивался роман Романовой и Доронина
А вот с Владиславом Дорониным у Кристины Романовой, как уверяют СМИ, действительно все серьезно! Слухи о романе между ними возникли в 2015 году. По одному из предположений, именно встреча с Романовой разрушила его отношения с «черной пантерой», знаменитой моделью Наоми Кэмпбелл. Пара встречалась больше пяти лет.
Ради Доронина Наоми переехала в Россию, оставила подиум и готова была родить ему ребенка. Наоми Кэмпбелл действительно станет матерью, только позже. И родит она от мужчины, имя которого держит в секрете, в 50 лет.
А вот матерью детей Владислава Доронина стала Кристина Романова. Так, дочь пары Жасмин появилась на свет в 2016 году, а дочь Александра — в 2019 году. Вторую дочь Романова рожала на Ибице, поскольку, по ее мнению, там очень благоприятный климат для рождения и воспитания детей.
Кристина Романова с дочками. Фото: соцсети Кристины Романовой
Надо сказать, что Романова быстро восстановилась после родов. При росте 177 сантиметров она весит всего лишь 50 килограммов.
Возвратимся к Ибице. С этим местом у Кристины связана одна скандальная история. Так, на острове Романова отмечала свой очередной, 28-й день рождения. В какой-то момент к компании празднующих подключилась бывшая жена бизнесмена Виталия Южилина, Илона Столье, что не понравилось Кристине. Романова попросила незваную гостью ретироваться, и это вызвало недоумение у последней.
Кристина Романова сейчас
Сейчас Романова активно занимается своей основной профессией. Она даже основала фонд Humans Of Fashion Foundation, который оказывает юридическую и психологическую поддержку моделей. Однако главная деятельность организации — это помощь манекенщицам, которые столкнулись с домогательствами.
Кристина Романова. Фото: соцсети Кристины Романовой
В соцсетях Кристина Романова публикует кадры из своей роскошной жизни: снимки с элитных показов, своих поездок и интересных мест. Также в Интернете можно увидеть фото Кристины с двумя дочками. А вот Владислава Доронина она предпочитает не показывать. Видимо, считает, что счастье любит тишину…
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