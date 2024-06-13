Могла встречаться с Ди Каприо и соперничала с Наоми Кэмпбелл: как живет свою богатую жизнь любимая женщина Владислава Доронина Кристина Романова

Кристина Романова — любимая модель бренда Ralph Lauren. Если женщина вращается в мире дорогих вещей, то это значит, что она и привлекает дорогих мужчин.

Ходили слухи, что Кристина встречается с Леонардо Ди Каприо. Эту пару видели вместе на Лазурном Берегу, в Каннах. Однако сама Романова уверяла, что между ними — только дружеские отношения.

Как развивался роман Романовой и Доронина

А вот с Владиславом Дорониным у Кристины Романовой, как уверяют СМИ, действительно все серьезно! Слухи о романе между ними возникли в 2015 году. По одному из предположений, именно встреча с Романовой разрушила его отношения с «черной пантерой», знаменитой моделью Наоми Кэмпбелл. Пара встречалась больше пяти лет.

Ради Доронина Наоми переехала в Россию, оставила подиум и готова была родить ему ребенка. Наоми Кэмпбелл действительно станет матерью, только позже. И родит она от мужчины, имя которого держит в секрете, в 50 лет.

А вот матерью детей Владислава Доронина стала Кристина Романова. Так, дочь пары Жасмин появилась на свет в 2016 году, а дочь Александра — в 2019 году. Вторую дочь Романова рожала на Ибице, поскольку, по ее мнению, там очень благоприятный климат для рождения и воспитания детей.