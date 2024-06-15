Как бывшая жена Романа Абрамовича выдала маму замуж за миллиардера Руперта Мердока

Из итальянского Позитано яхта держала курс на Неаполь, оттуда направилась на греческий Корфу. После круиза, который стал в определенной степени смотринами, ведь к паре за ужином присоединялись и дети Руперта, в августе 2023-го Мердок подарил Жуковой помолвочное кольцо.

Кто же такая эта Елена Жукова? Будущая невеста Мердока родилась в 1957 году в Москве, в школьные годы увлекалась химией и биологией, а после поступила в Московский пединститут, который окончила в 1979 году. Научную карьеру начинала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР, где занималась молекулярной биологией и выпускала научные статьи. В 1990 году Жукова защитила кандидатскую диссертацию. При первой же возможности покинула СССР и уехала работать в США, куда ее пригласили на должность научного сотрудника в центр исследования диабета Бэйлорского медицинского колледжа в Хьюстоне. Вскоре устроилась в Калифорнийский университет и переехала в Лос-Анджелес, где сконцентрировалась на исследованиях в области изучения диабета. С 1998 года и до выхода на пенсию Жукова работала в Медицинском колледже при Калифорнийском университете.

Как и будущий жених, Жукова несколько раз была в браке. В первый раз Елена вышла замуж за выпускника МГУ Александра Рабкина, который взял фамилию супруги. В 1981 году у них родилась дочь Дарья - будущая жена и мать двоих детей миллиардера Романа Абрамовича. К переезду Жуковой-старшей в США супруги развелись, а Рабкин стал крупным предпринимателем и перебрался в Великобританию. Вторым мужем Елены Жуковой стал также переехавший из России в США сотрудник Института биологии развития РАН Юрий Гаузе. В середине мая 1992 года у пары родилась двойня - Катя и Юрий. Однако и этот брак со временем распался. Их сын стал композитором, дочь (по примеру старшей сестры Дарьи) - галеристкой, ради чего получила степень магистра в Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета.

Увлечение современным искусством и стало, можно сказать, ключевым явлением в семье Жуковых. Даша в браке с Абрамовичем занялась коллекционированием и даже после развода продолжила вести светскую жизнь. Что позволило пригласить на собственную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом III китайскую телеведущую Венди Денг - ни много ни мало третью жену Руперта Мердока, с которой он до сих пор в хороших отношениях. Кто знает, может, это и была часть шахматной партии, которая привела к сенсационной свадьбе мамы Даши, а может, они действительно очень близки с мисс Денг, и все это череда случайностей, как в сериале «Ефросинья» 12+. Но именно через влиятельную китаянку и случилось судьбоносное знакомство: на одну из вечеринок Венди пришли Даша с мамой, где их ждал Мердок.

«Говорят на одном языке»

Сближение Мердока и Жуковой произошло молниеносно. Что, с одной стороны, весьма странно, а с другой - объяснимо: кто, как не Руперт и Елена, знает цену времени, каждому прожитому дню.

Руперт начал публиковать совместные фото с отдыха с Еленой, где она выглядела беззаботной и счастливой, а он - ну просто выглядел, что в 93 года уже немало. 1 июня 2024 года Мердок стал женатым в пятый раз. Церемония бракосочетания с Еленой, которую пресса теперь именует «тещей Абрамовича», прошла в закрытом режиме в личном поместье Мердока в Калифорнии, куда приехали родственники и друзья пары.

Учитывая возраст жениха, сложно прогнозировать, постигнет ли Жукову участь предыдущих четырех жен Мердока, но хочется верить, что этот искренний союз ценящих друг друга людей продержится как можно дольше.

Откуда у него столько денег? И жен

Руперт Мердок - один из самых известных медиамагнатов. В 1979 году он основал News Corp. В 2013-м разделил корпорацию на две части - 21st Century Fox и News Corp. В первую вошли кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox, во вторую - издания The Times, The Wall Street Journal, а также издательская компания HarperCollins. В 2023 году Мердок объявил, что покинет пост председателя правления корпораций Fox Corporation и News Corp. Состояние его семьи, ставшей прототипом для сериала «Наследники» 18+, оценивается в $19,9 млрд.

Впервые Руперт Мердок вступил в брак в 1956 году - его супругой стала бортпроводница Патрисия Букер. У них родилась дочь Пруденс. После 11 лет Мердок развелся. Вскоре он женился на журналистке Анне Торв - вместе они провели 32 года и воспитали троих детей: Элизабет, Лахлана и Джеймса.