Крутил романы с несколькими женщинами сразу, а потом не платил алименты на детей: бурная личная жизнь ловеласа Ильи Яббарова, вернувшегося на «Дом-2»

Участники «Дома-2» Илья Яббаров и Настя Голд (Анастасия Карпун) больше не вместе. Об этом в своих соцсетях объявила сама Анастасия.

Девушка заверила, что отпускает Илью Яббарова с уважением. Всего брак этой пары продлился пять лет.

Несмотря на все трудности, Голд выразила благодарность бывшему супругу за годы совместной жизни и подчеркнула, что они расстаются без конфликтов и обид. Она также попросила поклонников воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес Ильи.

Впрочем, эта задача оказалась трудновыполнимой, учитывая скандальность Яббарова и его статус одного из самых известных ловеласов «Дома-2» . В комментариях пользователи Сети припомнили этому участнику все его запутанные отношения и невыплаченные алименты.

Teleprogramma.pro также вспоминает романы Ильи Яббарова.

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Романы Ильи Яббарова на «Доме-2»

Вообще, в юности Илья активно занимался музыкой. И подал заявку на участие в «Доме-2» для того, чтобы обзавестись нужными связями.

Едва появившись на реалити-шоу, Илья Яббаров начал покорять женские сердца. Так, его первой пассией на телестройке стала Александра Гозиас. Влюбленные то жестко ссорились, то столь же ярко мирились, но зато никогда не скучали. Этот роман длился до тех пор, пока Александра не вернулась к бывшему мужу — Илье Кроткову.

Затем Илья Яббаров попытался построить новые отношения с Ольгой Рапунцель, которая недавно присоединилась к проекту. Ольга первая проявила интерес к Илье, который ответил ей взаимностью. Однако вскоре выяснилось, что девушка работала вебкам-моделью, всплыли ее интимные фотографии. Яббаров не смог «перенести такого позора» и разорвал с Ольгой всякие связи.