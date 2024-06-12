Крутил романы с несколькими женщинами сразу, а потом не платил алименты на детей: бурная личная жизнь ловеласа Ильи Яббарова, вернувшегося на «Дом-2»

Участники «Дома-2» Илья Яббаров и Настя Голд (Анастасия Карпун) больше не вместе. Об этом в своих соцсетях объявила сама Анастасия.
Девушка заверила, что отпускает Илью Яббарова с уважением. Всего брак этой пары продлился пять лет.
Несмотря на все трудности, Голд выразила благодарность бывшему супругу за годы совместной жизни и подчеркнула, что они расстаются без конфликтов и обид. Она также попросила поклонников воздержаться от оскорбительных комментариев в адрес Ильи.
Впрочем, эта задача оказалась трудновыполнимой, учитывая скандальность Яббарова и его статус одного из самых известных ловеласов «Дома-2» . В комментариях пользователи Сети припомнили этому участнику все его запутанные отношения и невыплаченные алименты.
Teleprogramma.pro также вспоминает романы Ильи Яббарова.
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Романы Ильи Яббарова на «Доме-2»
Вообще, в юности Илья активно занимался музыкой. И подал заявку на участие в «Доме-2» для того, чтобы обзавестись нужными связями.
Едва появившись на реалити-шоу, Илья Яббаров начал покорять женские сердца. Так, его первой пассией на телестройке стала Александра Гозиас. Влюбленные то жестко ссорились, то столь же ярко мирились, но зато никогда не скучали. Этот роман длился до тех пор, пока Александра не вернулась к бывшему мужу — Илье Кроткову.
Затем Илья Яббаров попытался построить новые отношения с Ольгой Рапунцель, которая недавно присоединилась к проекту. Ольга первая проявила интерес к Илье, который ответил ей взаимностью. Однако вскоре выяснилось, что девушка работала вебкам-моделью, всплыли ее интимные фотографии. Яббаров не смог «перенести такого позора» и разорвал с Ольгой всякие связи.
Илья Яббаров и Ольга Рапунцель на проекте «Дом-2»
В ноябре 2017 года в сети появились слухи о возможной беременности Ольги от Ильи, а не от Дмитрия Дмитренко. Илья признал, что они дважды вступили в незащищенные интимные отношения, но подчеркнул необходимость проведения теста ДНК для установления отцовства.
Следующей «любовной жертвой» Яббарова стала сестра Ольги Алена Рапунцель. Их роман был очень бурным и сопровождался не только страстью, но и громкими ссорами, криками и драками. А летом 2018 года стало известно, что Алена беременна.
Возникали слухи, что в это же время от неуемного Яббарова забеременела и другая участница телепроекта — Маргарита Лерченко. И, несмотря на то что Маргарита открестилась от этой новости, от таких переживаний Алена чуть не потеряла ребенка.
Неудивительно, что союз дал трещину и прекратил свое существование. Своего сына Богдана Алена рожала уже в статусе матери-одиночки. Потом Илья хотел вернуть все, как было, но в одну и ту же реку не войдешь дважды. Впоследствии в программе «На самом деле» Алена Рапунцель поднимала вопрос о том, что Яббаров не особо разбежался платить алименты, однако он не комментировал эти слухи.
Илья Яббаров и Алена Рапунцель на проекте «Дом-2»
Перефразируя Пушкина: «Недолго Илья был неутешен. Но как быть — и он был грешен. Все прошло, как сон пустой. Он стал думать о другой». А точнее, о нескольких… В течение полугода Яббаров предпринимал попытки закрутить романы с разными участницами проекта: Любой Дробковой, Ириной Пингвиновой, Кристиной Церковной. А уже в декабре 2020 года вообще ушел за периметр «Дома-2».
И за оградою проекта…
Впрочем, за периметром личная жизнь Яббарова также била ключом. Оказалось, что он был женат на некой Кристине, которая родила ловеласу дочь Владиславу. Но он не только не платил ребенку алименты, но и вообще не признавал факт отцовства, требуя проведение ДНК-теста.
Также Илья Яббаров рассказывал о некой таинственной возлюбленной, которая когда-то была беременна от него, но потом потеряла ребенка.
Илья Яббаров и Настя Голд на проекте «Дом-2»
Илья Яббаров и Настя Голд
Роман Яббарова с участницей «Дома-2» Настей Голд начался пять лет назад и также был не лишен перипетий. Ради возлюбленного Анастасия решилась на коррекцию внешности: поправила форму носа, увеличила грудь.
Свадьбу сыграли летом 2020 года. Но уже на четвертый день после бракосочетания влюбленные поругались и Анастасия ушла от мужа.
Потом они мирились, снова ссорились, объявляли о расставании в 2022 году, весной 2023-го вернулись на «Дом-2», а осенью снова ушли оттуда, поскольку Голд устала выяснять отношения с супругом перед камерами.
Летом этого года Илья Яббаров вернулся на телестройку один. В их отношениях с Настей Голд теперь поставлена точка. Но наверняка эти двое еще удивят нас новыми страстями!