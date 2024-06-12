Отмена гастрольного тура, шабашки в Монако и утерянная народная любовь: на что сейчас живет Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте уже давно терпит незавидное отношение публики. Несмотря на свою сдержанность в высказываниях на острые темы, дочь Примадонны находится в опале из-за своих более эмоциональных родственников. Поэтому был отменен не только ее гастрольный тур по России, но и участие в большом концерте на День защиты детей в Кремлевском дворце.
Аргументация у общественников железная. Мол, Орбакайте уже давно живет в США — там у нее американское гражданство, муж, несовершеннолетняя дочь, элитная недвижимость. Любит Кристина и путешествия, в своем блоге она часто публикует красивые виды разных стран. А в Россию заезжает только на заработки. Досадно.
Но знаменитость держит лицо. Понятное дело, что за материальное положение певицы волноваться не приходится. Или приходится? Накануне разборчивая в предложениях артистка выступила на частной вечеринке в Монако. Подписчики ахнули — браться за шабашку во время отпуска в честь дня рождения? Ну такое себе.
С некоторых пор Кристина Орбакайте не может собрать залы на территории России. Фото: Global Look Press
Провал в Монако
25 мая селебрити исполнилось 53 года. И о том, что в Сети активно обсуждают ее выступление на чужом дне рождения, Орбакайте узнала не сразу. Хейтеры злословили не только относительно ее пошатнувшегося достатка, но и утраченных вокальных данных.
«Не поет, а орет в микрофон», — обсуждали слитые в Сеть кадры.
Такой фидбек, по всей вероятности, зацепил Кристину за живое, и она сподобилась на специальное видеообращение. В нем она в саркастической манере поблагодарила недоброжелателей за оказанное внимание, а сторонникам сказала спасибо за поддержку.
«Тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать: да все у меня зашибись! У меня куча творческих планов, любых планов, нигде я не проваливаюсь никогда», — сказала звезда, прямо глядя в камеру.
Куча планов
Да, недовольство общественников не сбило звезду с настроя, а лишь немного изменило географию ее выступлений. Вместо холодной Сибири она порадует своим появлением солнечный Израиль, причем совсем скоро, в конце июня. А осенью насладиться шоу-программой Орбакайте смогут в США и Канаде.
Дочь Примадонны не прекращает гастрольную деятельность. Фото: Global Look Press
Все хорошо у знаменитости и на личном фронте. Кристина хоть и редко, но регулярно балует подписчиков семейными фотографиями с мужем Михаилом Земцовым (крупный бизнесмен, владелец стоматологического центра в Майами. — Прим. ред.) и 12-летней дочкой Клавдией, которая учится в штатах. А недавно она даже открыла комментарии в своем блоге, чтобы подписчики могли поделиться своими эмоциями.
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Неужели из-за случая в Монако интернет-пользователи переполошились зря и только ради того, чтобы уколоть самолюбие артистки? В конце концов, может же она во время отдыха в свое удовольствие спеть одну песню перед людьми? А то, что за это платят, — так это просто приятный бонус.
Недвижимость
Завистники измеряют успех Орбакайте количеством недвижимого имущества. И, признаться, там есть что считать. Фешенебельные апартаменты на острове Манхэттен, пентхаус на 282 квадрата в Майами, четырехкомнатная квартира в центре Москвы. Да и имение с причалом на берегу Истры располагается на земле, которая, согласно базе ЕГРП, принадлежит Кристине. Была еще квартира в Латвии, переписанная на артистку Борисом Моисеевым, но после его смерти она перешла в собственность Сергея Гороха.
По всей вероятности, в кошки-мышки с аудиторией певице играть незачем. И уязвляют звезду не намеки на бедственное финансовое положение, а, скорее, лишнее напоминание об утерянной народной любви на территории России. Но возвращаться на родину ради нее Орбакайте наверняка не собирается, хоть и называет себя россиянкой. Что ж, остается довольствоваться солнечными видеопосланиями из-за границы.
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