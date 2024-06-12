Отмена гастрольного тура, шабашки в Монако и утерянная народная любовь: на что сейчас живет Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте уже давно терпит незавидное отношение публики. Несмотря на свою сдержанность в высказываниях на острые темы, дочь Примадонны находится в опале из-за своих более эмоциональных родственников. Поэтому был отменен не только ее гастрольный тур по России, но и участие в большом концерте на День защиты детей в Кремлевском дворце.

Аргументация у общественников железная. Мол, Орбакайте уже давно живет в США — там у нее американское гражданство, муж, несовершеннолетняя дочь, элитная недвижимость. Любит Кристина и путешествия, в своем блоге она часто публикует красивые виды разных стран. А в Россию заезжает только на заработки. Досадно.

Но знаменитость держит лицо. Понятное дело, что за материальное положение певицы волноваться не приходится. Или приходится? Накануне разборчивая в предложениях артистка выступила на частной вечеринке в Монако. Подписчики ахнули — браться за шабашку во время отпуска в честь дня рождения? Ну такое себе.