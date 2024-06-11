«Как можно гулять от таких женщин?»: развод Алсу с Яном Абрамовым и слухи о Решетовой вызвал шквал откликов в Сети

Певица Алсу снова у всех на слуху из-за развода с банкиром Яном Абрамовым, с которым она прожила в браке 18 лет и родила троих детей. У пары есть старшие дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Говорят, что артистка почти год скрывала от поклонников то, что она не живет под одной крышей с мужем, потому что ждала, пока ее старшая дочка Сафина окончит школу. Супруги не распространялись о причинах разлада. При этом в разных источниках тут же появилась информация, что Абрамов изменял Алсу. Последней каплей якобы стало то, что бизнесмена увидели в компании модели Анастасии Решетовой, которую тут же назвали копей Алсу. Она известна тем, что строила отношения с рэпером Тимати и родина от него сына Ратмира.
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Алсу не раскрыла причину своего развода с Яном Абрамовым. Фото: соцсети
«Жди малого от людей. Жди многого от себя», — написала в микроблоге Алсу.
На тот момент всем стало известно о том, что она собирается развестись с мужем. Похоже, что их желание стало обоюдным.
Поклонники певицы тут же прозвали Анастасию Решетову разлучницей, подметив, что она словно копирует внешность и стиль Алсу.
Анастасия Решетова молчит о возможных отношениях с мужем Алсу. Фото: соцсети
Ранее Алсу поздравила своих родителей с годовщиной свадьбы, опубликовав в своем микроблоге трогательный пост. Повторить счастливое супружество родителей она не смогла. Те отметили золотую свадьбу.
«Какова цена и какой секрет этого многолетнего союза? Вопрос риторический, но я периодически пытаюсь ответить себе на него. Наверное, помимо изначальной влюбленности и любви, появления детей, создания совместного быта и будущего, общих друзей и порой даже безвыходных жизненных ситуаций, их сплачивала вера в то, что они оба настоящие и правильные люди.
Преклоняюсь перед своей мамой, которая всегда проявляла невероятную мудрость и сглаживала острые углы, закрывала глаза на многие обстоятельства. Знаю, что это было очень непросто. Надеюсь, она ни о чем не жалеет», — написала Алсу, словно намекая на свой собственный брак, который завершился разводом.
Алсу с родителями. Фото: соцсети
В Сети бурно обсуждают развод певицы, считая, что она еще сможет найти свое женское счастье. Другие удивляются, как Ян Абрамов мог потерять Алсу. Они всем казались идеальной парой.
«У Алсу жизнь теперь только начинается. Тот случай, когда с разводом хочется поздравить!» — отметила svivanova3428.
«Поздравляю от всей души! Давно надо было скинуть эту гирю!» — шутит snv2604.
«Ну какая роскошная девушка! Алсу, пусть вам встретится в жизни любящий и заботливый мужчина, вы достойны действительно лучшего! Всегда удивляюсь, как можно гулять от таких невероятных женщин?» — считает yulia.in_love.
«У вас грустные глаза! Как жаль, когда читаешь такие истории. Прекрасная, красивая семья, трое детей, «брак ваших родителей 50 лет», я думаю, вам в душе больнее сейчас вдвойне. Разрушенные мечты, когда для женщины ее семья, муж выше всего. Трудно, тяжело. Боль, обида, непонимание, куча вопросов почему. Время поможет вам прийти в себя», — пишет lusine.
«Поздравляю! В 40 лет жизнь только начинается!» — добавила ilena_len.
«Алсу, вы такая красотка, умница, так оберегали семейные ценности, и вам вдвойне, как публичной личности, это делать было сложнее», — уточнила valya_universe1.
«Я всегда считала эту пару идеальной. Было видно, что Алсу искренне любит своего мужа. Очень жаль, что так вышло, с одной стороны. Но с другой — хочется поздравить Алсу», — подметила zalina__teacher.
«Жалко только, если он принес страдания. Вот так любишь человека, живешь с ним, думаешь, счастлива, а потом раз — и разочарование или разбитое сердце, раненная душа. Но это жизнь, никто не застрахован. Желаем лишь восстановиться побыстрее, как бы тяжело не было, и новых красивых песен», — заверила leisan_la.
Алсу с дочерьми Сафиной и Микеллой в Башкирии. Фото: соцсети
В одном из своих интервью Алсу призналась, что про нее часто сочиняют небылицы. Однако певица дала понять, что если она сама решится на откровенность, то обязательно это сделает, рассказав всю правду.