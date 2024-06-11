«Как можно гулять от таких женщин?»: развод Алсу с Яном Абрамовым и слухи о Решетовой вызвал шквал откликов в Сети

В Сети бурно обсуждают развод певицы, считая, что она еще сможет найти свое женское счастье. Другие удивляются, как Ян Абрамов мог потерять Алсу. Они всем казались идеальной парой.

«У Алсу жизнь теперь только начинается. Тот случай, когда с разводом хочется поздравить!» — отметила svivanova3428.

«Поздравляю от всей души! Давно надо было скинуть эту гирю!» — шутит snv2604.

«Ну какая роскошная девушка! Алсу, пусть вам встретится в жизни любящий и заботливый мужчина, вы достойны действительно лучшего! Всегда удивляюсь, как можно гулять от таких невероятных женщин?» — считает yulia.in_love.

«У вас грустные глаза! Как жаль, когда читаешь такие истории. Прекрасная, красивая семья, трое детей, «брак ваших родителей 50 лет», я думаю, вам в душе больнее сейчас вдвойне. Разрушенные мечты, когда для женщины ее семья, муж выше всего. Трудно, тяжело. Боль, обида, непонимание, куча вопросов почему. Время поможет вам прийти в себя», — пишет lusine.

«Поздравляю! В 40 лет жизнь только начинается!» — добавила ilena_len.

«Алсу, вы такая красотка, умница, так оберегали семейные ценности, и вам вдвойне, как публичной личности, это делать было сложнее», — уточнила valya_universe1.

«Я всегда считала эту пару идеальной. Было видно, что Алсу искренне любит своего мужа. Очень жаль, что так вышло, с одной стороны. Но с другой — хочется поздравить Алсу», — подметила zalina__teacher.

«Жалко только, если он принес страдания. Вот так любишь человека, живешь с ним, думаешь, счастлива, а потом раз — и разочарование или разбитое сердце, раненная душа. Но это жизнь, никто не застрахован. Желаем лишь восстановиться побыстрее, как бы тяжело не было, и новых красивых песен», — заверила leisan_la.