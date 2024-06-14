Не все артисты: какие профессии выбрали дети Александра Абдулова, Эдуарда Лимонова и Ирины Пеговой

У детей звезд планы, как у многих абитуриентов, - будут подстраховываться: подавать документы не только в вуз и на факультет мечты, но и как минимум еще в одно учебное заведение. Во многих престижных столичных вузах есть ДВИ - дополнительные вступительные испытания. Рассказываем, куда будут поступать абитуриенты из известных семей.
Экономист
Дочь актеров Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова, как и большинство выпускников, подаст документы в несколько вузов сразу. 18-летняя Татьяна Орлова будет выбирать между экономическими специальностями нескольких столичных вузов. Мыслей об актерской профессии у девочки никогда не было. Ирина Пегова говорит: «Дочь - технарь. Ей хорошо даются математика и физика. У Тани математический склад ума».
Политтехнолог
Фото: личная страница Екатерины Волковой в социальной сети
Сын актрисы Екатерины Волковой и писателя Эдуарда Лимонова (умер, когда мальчику было 13 лет) поступает в МГИМО на политологию. 17-летний Богдан окончил московскую школу с английским уклоном, несколько лет занимался с репетиторами, готовясь к поступлению. Парень с младших классов был серьезно увлечен историей, отличается аналитическим складом ума, умеет отлично дискутировать. Недавно Богдана приглашали выступить в телепередаче, предполагающей споры на политические темы, но мама не пустила. Волкова говорит: «Если сын не поступит, то пойдет в армию».
Минувшей осенью Богдан был на военных сборах. Когда мальчик вернулся домой, его мама поделилась в соцсетях: «Сын вернулся с военных сборов - как будто повзрослел и возмужал. Думаю, для настоящего мужчины это необходимо, осознавать свою ответственность и сопричастность. Пусть для женщин-матерей это, конечно, ахи и вздохи, молитвы, слезы, но… процитирую отца моих детей: «Простое правило для российского гражданина: во всех международных конфликтах, в которых участвует Россия, - безошибочно принимай сторону России». Все, кто знает Богдана, не сомневаются - парень поступит и получит высшее образование.
Режиссер
Фото: Оксана Зуйко
Дочь народного артиста Александра Абдулова (умер, когда девочке было 9 месяцев) и юриста Юлии Абдуловой поступает во ВГИК на режиссерский факультет. 17-летняя Евгения Абдулова окончила 11-й класс московской общеобразовательной школы на улице Гиляровского. При поступлении на режиссуру во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова учитывают результаты ЕГЭ по русскому языку и литературы. Плюс придется сдать ДВИ - творческое испытание и профессиональное собеседование.
Женя Абдулова с младших классов осваивала начальные навыки режиссерской и смежных профессий: посещала актерскую студию, потом киностудию, курсы операторов и режиссуры, снялась во второстепенной роли в полном метре (семейная комедия Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового года» вышла в прокат в прошлом году). Женя снимала короткометражки и клипы, научилась делать грим, изучала психологию. Выпускница Абдулова отмечает: «Мама говорит, что у меня папины глаза, но играю я ужасно».
Артистка мюзикла
Фото: личная страница Веры Алдониной в социальной сети
Дочь футболиста и тренера Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой (умерла, когда девочке было 12 лет) окончила частную школу. 17-летняя Вера Алдонина имеет приличное творческое портфолио: она выступает в сборных концертах на главных российских сценах, поет в мюзиклах, получала гран-при международных музыкальных конкурсов.
У Веры в планах два вуза. Один из них - факультет музыкального искусства, кафедра мюзикла в Московском институте культуры. Здесь готовят артистов, которые смогут играть в мюзиклах и опереттах. Вера Алдонина хотела бы стать артисткой мюзиклов. Учитывают результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, плюс будут творческие экзамены: исполнение сольной программы, собеседование.
Тренер и телеведущая
Фото: личная страница Камилы Валиевой в социальной сети
Знаменитая фигуристка Камила Валиева сдала четыре предмета на ЕГЭ - английский, обществознание, биологию, математику. 18-летняя Валиева поделилась, как не переживать на экзаменах: «Очень просто: на четыре - вдох, на четыре - выдох. Хорошо успокаивает!»
Девочка хочет получить две профессии: основную - тренер по фигурному катанию и вторую - телеведущая. Будет поступать в два вуза.
Финансист
В седьмом сезоне телешоу «Удивительные люди» 12+ победил 17-летний Григорий Цинамдзгвришвили. Его приз за выигрыш в телепроекте - 5 млн руб. Родители мальчика с его юных лет работают за границей, последние годы они проживали на Филиппинах. Григорий всегда параллельно учился в русской школе - в очно-заочном формате. После получения результатов ЕГЭ выпускник будет подавать документы в московские вузы: «Мечтаю поступить в Высшую школу экономики. Но рассматриваю и другие вузы, в некоторые меня берут без экзаменов как победителя олимпиады по французскому языку. Очень хочу получить российское высшее образование - сильную базу, которую потом при необходимости можно будет расширять». Цинамдзгвришвили хочет стать экономистом, а на шоу он выступал как мнемотехник. Мнемотехника - это совокупность приемов, увеличивающих объем памяти и облегчающих запоминание информации.