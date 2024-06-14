Не все артисты: какие профессии выбрали дети Александра Абдулова, Эдуарда Лимонова и Ирины Пеговой

У детей звезд планы, как у многих абитуриентов, - будут подстраховываться: подавать документы не только в вуз и на факультет мечты, но и как минимум еще в одно учебное заведение. Во многих престижных столичных вузах есть ДВИ - дополнительные вступительные испытания. Рассказываем, куда будут поступать абитуриенты из известных семей.

Экономист

Дочь актеров Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова, как и большинство выпускников, подаст документы в несколько вузов сразу. 18-летняя Татьяна Орлова будет выбирать между экономическими специальностями нескольких столичных вузов. Мыслей об актерской профессии у девочки никогда не было. Ирина Пегова говорит: «Дочь - технарь. Ей хорошо даются математика и физика. У Тани математический склад ума».

Политтехнолог