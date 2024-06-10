«Взгляд сверху!»: насмешка Решетовой про отдых в Геленджике вызвала шквал негодования

Анастасия Решетова в последние время у всех на слуху. Такой интерес к манекенщице возник после того, как ее стали называть возможной возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова. Девушка никак это не комментирует и о своей личной жизни после расставания с рэпером Тимати не распространяется. Сам Ян Абрамов, как стало известно, уже год не живет под одной крышей со своей женой Алсу. Певица подала на развод после 18 лет брака. Тут же появились слухи, что причиной стали измены Яна Абрамова. При этом артистка сохраняет молчание: все-таки у пары трое детей — дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль» .