«Взгляд сверху!»: насмешка Решетовой про отдых в Геленджике вызвала шквал негодования

Анастасия Решетова в последние время у всех на слуху. Такой интерес к манекенщице возник после того, как ее стали называть возможной возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова. Девушка никак это не комментирует и о своей личной жизни после расставания с рэпером Тимати не распространяется. Сам Ян Абрамов, как стало известно, уже год не живет под одной крышей со своей женой Алсу. Певица подала на развод после 18 лет брака. Тут же появились слухи, что причиной стали измены Яна Абрамова. При этом артистка сохраняет молчание: все-таки у пары трое детей — дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.
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Анастасия Решетова на яхте. Фото: соцсети
Тем временем сама Анастасия Решетова отдыхала за границей. В своем микроблоге красавица-брюнетка, которую поклонники уже называют копией Алсу, делилась отпускными снимками, демонстрируя свой роскошный отдых, который обошелся ей в копеечку. Вот модель на яхте хвастается стройной фигурой и любуется красивыми видами.
Примечательно, что Решетова не смогла удержаться от шутки, подписав эти кадры: «Геленджик-2024», — чем немало раззадорила подписчиков. Народ решил, что модель решила посмеяться над теми, кто не может позволить себе отдых в Дубае или на Мальдивах. Многие тут же ответили Решетовой, заметив, что и отдых в Геленджике не самый дешевый и ничем не уступает отдыху в Турции или на других курортах. Нашлись и те, кому показалось, что Анастасия просто-напросто кичится своим положением, деньгами и возможностями. Подписчики модели приняли это за насмешку.
Анастасия Решетова отдыхала за границей, а шутила про Геленджик. Фото: соцсети
Вот, что пишут в комментариях под теми кадрами, которые в своем микроблоге публиковала Анастасия Решетова, подшучивая над отдыхом в Геленджике.
«Аккуратно с высказываниями», — подметила unknown_photogramin7.
«Геленджик — очень красивый и атмосферный город. Климат и воздух там гораздо круче, чем в Дубае! Не совсем понятна шутка. Да и цены прямо скажем там не сильно отличаются от забугорных», — говорит juliashukshina.
«Если бы денег не было, и в Геленджике норм отдыхалось бы», — считает gucci_tukiii.
«А что смешного в Геленджике?» — удивляется pavlusha039.
«В Геленджике море чище, чем в Эмиратах залив, к сожалению!» — добавила kovalevskay_13.
«Я думала, так уже лет 5 не шутят», — подметила sorryiamnot91.
«Вот он — взгляд сверху на простонародье», — удивляется lariss_92.
«Чувство юмора, под которым скрывается стеб и высокомерие», — пишет leelsckal9080.
«А чем плох Геленджик, тоже своя романтика», — интересуется mumisha.maga.
Кстати, нашлись и те, кто вступился за Анастасию Решетову, посчитав, что та совершенно не хотела обидеть тех, кто отдыхает в Геленджике, а наоборот, имела в виду, что Дубаи стали ей настолько родными, что уже напоминают наши курорты.
Анастасия Решетова похвасталась своим мастерством серфингиста. Фото: соцсети
Анастасия Решетова загорала на яхте, ужинала в дорогих ресторанах и, конечно же, демонстрировала свое мастерство серфингиста, рассекая по волнам. Никакого тайного мужчины на снимках с отдыха модель не показывала, словно отдыхала только с сыном Ратмиром. Поклонники тут понтересовались, где манекенщица нашла деньги на то, чтобы с таким шиком проводить каникулы в Дубае. Многие посчитали, что эту поездку мог профинансировать рэпер Тимати. Другие решили, что модель заработала сама.