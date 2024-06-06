«Хочется смотреть игру, а не обидки и разборки»: фанаты каких популярных шоу отказались быть заложниками рейтингов

Руководство телеканалов знает, что за то время, пока популярная программа выходит в эфир, телезрители успевают буквально сродниться с участниками, изучить их характеры, посмотреть, как раскрываются любимчики и аутсайдеры в непростых окружающих условиях или социальной атмосфере. Рейтинги растут сами собой, а прощаются с полюбившимися героями фанаты ой как неохотно.

Вот только авторы прибыльных проектов в свое время не смогли предугадать кое-что. С развитием социальных сетей телезрители шоу почувствовали свою силу и возможность оказывать значительное влияние на происходящее в проекте.

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Теперь уже не выходит так, что создатели в одностороннем порядке манипулируют мнением масс. Это уже настоящий диалог, где игнорировать мнение общественности чревато серьезными проблемами — вплоть до отмены ведущего или судьи или закрытия программы. Есть над чем призадуматься. Вот Teleprogramma.pro и рассказывает, над какими проектами сейчас занесен меч телезрительского правосудия.

Базар на «ВИА Суперстар!»

Этот проект полюбился народу за ностальгические ощущения, которые дарят участники шоу, перепевая настоящие нетленки из прошлого. Поэтому никому не хочется отвлекаться на базар-вокзал, который устраивают Лера Кудрявцева и Наташа Королева на судейских местах.