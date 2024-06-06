«Хочется смотреть игру, а не обидки и разборки»: фанаты каких популярных шоу отказались быть заложниками рейтингов

Руководство телеканалов знает, что за то время, пока популярная программа выходит в эфир, телезрители успевают буквально сродниться с участниками, изучить их характеры, посмотреть, как раскрываются любимчики и аутсайдеры в непростых окружающих условиях или социальной атмосфере. Рейтинги растут сами собой, а прощаются с полюбившимися героями фанаты ой как неохотно.
Вот только авторы прибыльных проектов в свое время не смогли предугадать кое-что. С развитием социальных сетей телезрители шоу почувствовали свою силу и возможность оказывать значительное влияние на происходящее в проекте.
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Теперь уже не выходит так, что создатели в одностороннем порядке манипулируют мнением масс. Это уже настоящий диалог, где игнорировать мнение общественности чревато серьезными проблемами — вплоть до отмены ведущего или судьи или закрытия программы. Есть над чем призадуматься. Вот Teleprogramma.pro и рассказывает, над какими проектами сейчас занесен меч телезрительского правосудия.
Базар на «ВИА Суперстар!»
Этот проект полюбился народу за ностальгические ощущения, которые дарят участники шоу, перепевая настоящие нетленки из прошлого. Поэтому никому не хочется отвлекаться на базар-вокзал, который устраивают Лера Кудрявцева и Наташа Королева на судейских местах.
Наташа Королева в кресле жюри шоу не справляется со своей ролью, считают телезрители, а Лера Кудрявцева грешит неграмотной речью. Фото: кадр из программы «ВИА Суперстар!»
«Предлагаю объединиться и выступить с предложением: либо закрыть этот, не побоюсь этого слова, базар, либо посадить в жюри адекватных грамотных людей! Слушать членов жюри невыносимо! Стыдно перед легендами!» — не выдержали нервы у некоторых интернет-пользователей.
Звучит действительно страшно — особенно для тех, кто планирует заработать на проекте подольше. Своим возможным бойкотом «ВИА Суперстар!» публика хочет показать, что ей не «заходят» дешевые способы поддерживать рейтинги наигранными склоками, бескультурье некоторых членов жюри и надменное отношение к участникам, которые порадовали со сцены вечнозелеными мотивами из прошлого.
Где «народники» в Дубае?
Не обошел гнев людской и реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Не успел начаться новый сезон, а в Сети уже ропщут. А все потому, что создатели сделали ставку на медийный лица звездной команды, а народную сборную оставили на потом. В принципе, логика организаторов ясна, но тут они просчитались.
В Сети недовольны тем, как заявили о составе участников «Выжить в Дубае. Возвращение». Фото: телеканал ТНТ
Алена Макарова: «Интереснее было бы заранее познакомиться именно с народной командой. Чтобы о каждом участнике иметь представление до начала шоу. Звезды все более-менее известны, во многих шоу уже снимались. А вот «народники» — намного интереснее! Болеть буду, разумеется, за народную команду».
Раздражают зрителей не только «повторки» одних и тех же лиц, но и предвзятость Павла Воли и наряды Ляйсан. В общем, не успело выживание в дубайской пустыне начаться, а фанаты уже насобирали сучки и задоринки, способные отвернуть их от просмотра реалити-шоу.
«История Бузовой и Давы достала»
Шоу, которое ведет Ольга Бузова и Михаил Галустян, стоит на пороге финала, поэтому, конечно же, никакое закрытие ему не грозит. Но осадочек у телезрителей все равно имеется. И связан он с участием в проекте Давида Манукяна. Почитатели китайских головоломок и экзотического колорита не остались в восторге от околоромантического лейтмотива, которому организаторы уделили особое внимание в сезоне.
Команда «зеленых» — фаворит сезона, но внимание больше уделяется «оранжевым», считают телезрители. Фото: кадр из Rutube / ТНТ
channel32131006: «Реально уже история Бузовой и Давы достала. Хочется смотреть игру, а не обидки и разборки обиженной девочки с бывшим».
На этой претензии основывается и разочарование, которые испытали зрители, когда «оранжевых» пустили в финал — вслед за «зелеными» и «синими». В Сети считают, что эта задумка должна была поднять рейтинги (как и поцелуй Бузовой и Давы), но все же аудитория хотела бы, чтобы ее сознанием манипулировали более тонко.
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