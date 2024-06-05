«Хотела укусить мужа, а травмировала девочку»: Пелагея оказалась крайней, обнародовав видео с плачущей дочерью
Фото: Global Look Press
Пользователи Сети считают, что певица встала на скользкую дорожку и такими темпами может оказаться на каком-нибудь ток-шоу.
При разборках бывших супругов в первую очередь страдают дети. В этой простой истине смогли убедиться интернет-пользователи после того, как Пелагея выложила в Сеть видео, где ее дочь плачет в аэропорту. Несмотря на то что за развитием конфликта в звездной семье (а Пелагея и Иван Телегин и не думают прекращать выяснение отношений) некоторые с упоением следят как за сериалом, большинство все же хочет, чтобы певица и спортсмен перестали выносить сор из избы.
Пристегните ваши ремни
От Ивана Телегина у Пелагии дочь Таисия. По словам знаменитости, бывший муж еще и бывший папа — с ребенком он отношения не поддерживает. Но напакостить готов. Так, он оформил запрет на выезд школьницы за границу, чем сильно испортил Тае первые летние каникулы. Пелагея поделилась с поклонниками душераздирающим видео, где девочка плачет навзрыд, потому что о запрете на выезд она (как и сама мать) узнала в аэропорту, пройдя все досмотры.
Пелагея родила Ивану Телегину дочь, но брак супруги сохранить не сумели. Фото: соцсети
Реакция общественности последовала незамедлительно. Единым оказалось только мнение относительно Таисии: ребенку посочувствовали все. Многие поддержали Пелагею в стиле «бывшие мужья — козлы». Многие, но не все.
Елена — вождь краснокожих: «Даже при таких разборках не стоило выставлять отца подлецом. Другого отца у девочки нет! И потом! Мы не знаем, почему он это сделал! Вдруг жена шантажировала? И это вынужденная мера? То-то! Чужая семья — потемки!»
Екатерина Кокорина: «Я думаю, тут Ивана Телегина тоже стоит послушать как второе лицо. Самое обидное, когда из-за взрослых, которые не понятно, что делят, страдает ребенок. Пелагея замуж выходила за Ивана, видимо, знала, зачем и как».
Галина Осмаловская: «Может, он испугался, что дочь увезут совсем. Родители должны договариваться. Права на ее воспитание у них одинаковые».
Петr Lagutin: «Версия другой стороны неизвестна. Пока родители выглядят уродами оба. Мать больше. Отец не сказал о запрете, мать самоуверенно не удосужилась проверить наличие запрета, хотя конфликт между взрослыми имеет место быть, а теперь наносит ребенку травму, раздувая все в прессе, которую ребенок увидит, воспитывает ненависть к отцу».
Татьяна Мосина: «Зачем снимать истерику ребенка, еще и молча! Манипуляция мерзкая! Можно ребенка успокоить, найти кучу объяснений, без перехода на личность отца! Ребенку больно, задача матери — быстро оказать психологическую помощь, снять боль, отвлечь, обернуть в другую сторону, нейтрализовать и не нагнетать!»
Татьяна: «Какой бы не был он говнюк, ребенку можно и нужно было объяснить иначе. Пелагея хотела укусить мужа, а травмировала девочку».
Ответные меры
Сам хоккеист от публичных комментариев воздержался. Но бездействовать не стал. Об этом публика узнала опять от Пелагии. Воинственные слова появились в ее блоге.
«По большой просьбе нервных родственничков Ивана Телегина пост и видео от 1 июня был удален руководством соцсети. Ну что ж, сделаем его снова. Вдохновителям и защитникам И. Телегина и его поступков: ничего у вас не получится!»
Глядя на супругов в 2018 году, сложно представить, что их отношения испортятся до такой степени. Фото: Global Look Press
И снова неоднозначная реакция. Один лагерь советует Телегину посвятить время дочери, вместо того, чтобы тратить его на подковерные запросы в соцсетях. Другие обращают внимание на то, что при всем при этом, Иван действует в своих интересах и не позволяет себе едких замечаний на широкую публику.
На коне
Заварив публичную каша, Пелагея, по всей вероятности, теперь чувствует необходимость держать общественность в курсе эмоционального состоянии Таисии. Так, вместо Турции несколькими днями позже девочка отправилась на уроки верховой езды (в пределах страны, разумеется), и на новых фото ее личико украшает довольная улыбка. Кто будет спорить, что лошади - это отличное лекарство для расстроенного человека?
Таисия занялась верховой ездой и смогла отвлечься от проблем в семье. Фото: соцсети
А вот кто из ее родителей окажется на коне в этих разборках — остается неясно. Обратив внимание масс на свою семейную проблему, Пелагея одновременно получила охапку сочувствий и прослыла коварной «манипуляторшей». Мудрые пользователи Сети не устают повторять, что никто не знает, что на самом деле происходит между родителями Таи. Даже больше — они и не хотят знать.
Аля: «Не в таком уж Пелагея безвыходном положении, чтобы привлекать общественность. Так и до шоу Малахова недалеко».