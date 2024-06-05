«Хотела укусить мужа, а травмировала девочку»: Пелагея оказалась крайней, обнародовав видео с плачущей дочерью

Реакция общественности последовала незамедлительно. Единым оказалось только мнение относительно Таисии: ребенку посочувствовали все. Многие поддержали Пелагею в стиле «бывшие мужья — козлы». Многие, но не все.

Елена — вождь краснокожих: «Даже при таких разборках не стоило выставлять отца подлецом. Другого отца у девочки нет! И потом! Мы не знаем, почему он это сделал! Вдруг жена шантажировала? И это вынужденная мера? То-то! Чужая семья — потемки!»

Екатерина Кокорина: «Я думаю, тут Ивана Телегина тоже стоит послушать как второе лицо. Самое обидное, когда из-за взрослых, которые не понятно, что делят, страдает ребенок. Пелагея замуж выходила за Ивана, видимо, знала, зачем и как».

Галина Осмаловская: «Может, он испугался, что дочь увезут совсем. Родители должны договариваться. Права на ее воспитание у них одинаковые».

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Петr Lagutin: «Версия другой стороны неизвестна. Пока родители выглядят уродами оба. Мать больше. Отец не сказал о запрете, мать самоуверенно не удосужилась проверить наличие запрета, хотя конфликт между взрослыми имеет место быть, а теперь наносит ребенку травму, раздувая все в прессе, которую ребенок увидит, воспитывает ненависть к отцу».

Татьяна Мосина: «Зачем снимать истерику ребенка, еще и молча! Манипуляция мерзкая! Можно ребенка успокоить, найти кучу объяснений, без перехода на личность отца! Ребенку больно, задача матери — быстро оказать психологическую помощь, снять боль, отвлечь, обернуть в другую сторону, нейтрализовать и не нагнетать!»

Татьяна: «Какой бы не был он говнюк, ребенку можно и нужно было объяснить иначе. Пелагея хотела укусить мужа, а травмировала девочку».