Авербух и Арзамасова, Миронов, Кемпо и Златопольские: как выглядят непубличные дети звезд российского шоу-бизнеса

В апреле 2021 года у звезды «Папиных дочек» и спортсмена родился сын, которому дали имя Лев. За время счастливой семейной жизни Елизавета расслабилась настолько, что стала не часто, но регулярно радовать поклонников фотографиями и видео с сыном, маркируя их хештегом «Лева — это клево». Очаровательный трехлетка и по сей день растет на глазах у поклонников семейства, умиляя всех своей непосредственностью.

А недавно Лев Авербух даже сам снял на телефон, как мама и папа сообщают подписчикам новость о второй беременности. Судя по заметно округлившемуся животу актрисы, Лева станет старшим братом совсем скоро. Вот только когда именно — публика не знает, как и не знает пол будущего малыша.

Племянник, который сын

Совсем иначе происходило становление сына Евгения Миронова. Первые пять лет жизни малыша актер представлял его окружающим как племянника. Художественный руководитель Театра наций часто брал мальчика с собой на работу, а чтобы защитить Петю от излишнего внимания, придумал такую легенду. Но все тайное со временем стало явным. Пресса разузнала, что ребенок у Миронова, скорее всего, от суррогатной матери, а воспитывать его помогает мать Евгения, Тамара Петровна.