Авербух и Арзамасова, Миронов, Кемпо и Златопольские: как выглядят непубличные дети звезд российского шоу-бизнеса

Время идет, и у медийных персон подрастает молодое поколение. Как правило, звезды пытаются уберечь детей от публичности, когда те еще совсем малыши. Но с годами это делать все сложнее, да и незачем — наследников выводят в свет, знакомят с излишним вниманием поклонников и прессы. Публика же, в свою очередь, с удовольствием дает обратную связь. Ведь «подглядывать» за отношениями отцов и детей в знаменитой семье — дело преинтереснейшее.
«Лева — это клево»
Отношения Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха вызывали неподдельный интерес у публики с того самого похода в кафе, где их впервые увидели вместе в неформальной обстановке. 21 год разницы в возрасте, подозрение на служебный роман в рамках ледовых шоу, недовольство бывшей жены фигуриста — все это казалось какими-то мелочами на фоне той нежности, с которой влюбленные смотрели друг на друга.
Лиза Арзамасова активно ведет блог, где делится трогательными моментами из семейной жизни. Фото: Московский детский фестиваль искусств «Небо»
В апреле 2021 года у звезды «Папиных дочек» и спортсмена родился сын, которому дали имя Лев. За время счастливой семейной жизни Елизавета расслабилась настолько, что стала не часто, но регулярно радовать поклонников фотографиями и видео с сыном, маркируя их хештегом «Лева — это клево». Очаровательный трехлетка и по сей день растет на глазах у поклонников семейства, умиляя всех своей непосредственностью.
А недавно Лев Авербух даже сам снял на телефон, как мама и папа сообщают подписчикам новость о второй беременности. Судя по заметно округлившемуся животу актрисы, Лева станет старшим братом совсем скоро. Вот только когда именно — публика не знает, как и не знает пол будущего малыша.
Племянник, который сын
Совсем иначе происходило становление сына Евгения Миронова. Первые пять лет жизни малыша актер представлял его окружающим как племянника. Художественный руководитель Театра наций часто брал мальчика с собой на работу, а чтобы защитить Петю от излишнего внимания, придумал такую легенду. Но все тайное со временем стало явным. Пресса разузнала, что ребенок у Миронова, скорее всего, от суррогатной матери, а воспитывать его помогает мать Евгения, Тамара Петровна.
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10-летний сын Евгения Миронова вовсю покоряет сцену. Фото: Московский детский фестиваль искусств «Небо»
Переломным моментом в творческой семье стал Московский международный кинофестиваль 2024 года, прошедший в конце апреля в Москве. Тогда Миронов появился на красной дорожке не один, его сопровождал одетый с иголочки 10-летний юноша. Мужчины с удовольствием позировали перед камерами, из чего стало понятно, что официальный выход в свет Петра как наследника, а не племенника, состоялся.
1 июня Петя выступал на сцене Московского детского фестиваля искусств «Небо», арт-директором которого был его именитый отец. Нетрудно догадаться, что мальчик растет творческой личностью и скоро о его успехах будут говорить с не меньшим интересом, чем о таланте отца.
«Мы увидим свечение»
Сергей Кемпо и Анна Воркуева не только коллеги по Театру им. Ермоловой, но и счастливые молодые родители. Дочка появилась у актерской четы в конце 2021 года, и, по признанию звезды фильма «Нюрнберг», это — самое главное событие в его жизни.
Сергей Кемпо и Анна Воркуева дали возможность своей малышке самой выбрать имя. Фото: Московский детский фестиваль искусств «Небо»
«Я не знал, как назвать. Я сказал: пусть сначала родится, мы увидим свечение, и она сама скажет как», — признавался новоиспеченный папуля.
В Сети считают, что с такими харизматичными родителями будущее девочки предрешено, но это только предположения поклонников семейства. Пока ангелочек просто наслаждается жизнью, позируя у папы на ручках.
Лучшее от обоих родителей
А вот Антон и Дарья Златопольские вместе с сыном уже переросли малышковый возраст наследника. Сыну генерального директора телеканала «Россия» уже 13 лет, и парень с удовольствием познает тонкости социального этикета.
Антон и Дарья Златопольские с детства приучают сына к вниманию общественности. Фото: Московский детский фестиваль искусств «Небо»
Впрочем, Лев Антонович не новичок на светских мероприятиях. Его мама признавалась, что, по сути, она и не уходила в декрет, поэтому сын с юных ногтей приобщался к прекрасному: посещал вместе с телеведущей выставки, концерты, спектакли.
Поклонники семейства уверены, что парень возьмет лучшее от обоих родителей. Об его отце ведь говорят, что, несмотря на высокий социальный статус, в жизни Златопольский остается скромным и добрым человеком, а Дарья неприкрыто восторгается правильными жизненными ориентирами супруга. Прекрасная атмосфера для взросления.
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