«Мамаева — из Освенцима, а Погребняк и Бузова помятые»: в Сети высмеяли забег с участием Ольги Бузовой и участниц шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания прессы, но на этот раз по хорошему поводу. Так, Ольга стала победительницей шоу-забега, прошедшего в рамках «Недели легкой атлетики».
Ольга Бузова победила в забеге
В одном из этапов на дистанцию в 60 метров принимали участие бывшие жены футболистов и по совместительству ведущая и участницы шоу «Сокровища императора»: сама Ольга, а также Алана Мамаева и Мария Погребняк. Бузова облачилась в синий топ, черные легинсы и кроссовки. Алана надела белую футболку, велосипедки и белую спортивную обувь, а Мария предпочла образ в розово-голубых тонах. Девушки выходили на старт явно в приподнятом настроении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В итоге победу одержала Ольга Бузова, преодолев дистанцию за 22,31 секунды. Второе место заняла Мария Погребняк (22,57), а третье — Алана Мамаева (22,67). Кстати, Ольга заявила, что специально бежала медленно, чтобы зрители могли рассмотреть ее фигуру. Она также отметила, что спорт играет важную роль в ее жизни.
«Когда все происходит на скорости, то ты не обращаешь внимания на главное, а главное — это я... Ой, то есть мы. Мы вообще‑то готовились», — засмеялась телеведущая.
Также в забеге можно было увидеть фигуристку Евгению Медведеву, а также блогеров Милану Хаметову и Helen Yes. Кроме того, участником мероприятия стал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Коньячок по утрам»
А пользователи Сети меж тем снова упражняются в остроумии, комментируя этот забег.
«Че-то Бузова выглядит не очень», — пишет пользователь Сети под ником Не базарь на Тарасенко
«Коньячок по утрам», — отвечает ему Sanya1505
Другие участники дискуссии подходят к теме с другого ракурса.
«Если поставите тег Медведева, то прибегут 10 500 работниц с сотней сообщений, славящих мадам, как в других ветках», — пишет Deligy.
«Дмитрий Анатольевич тоже бегал?» — вторит ему пользователь с позывным Shtirlic.
Не менее захватывающи и другие комментарии.
Brildan: «Да, у нас организация таких мероприятия априори считается провальными (в плане популяризации спорта, спортсменов или др. моментов).
Надо делать акцент на спорт и спортсменов, добавляя туда популярных людей, любящих спорт, для большей аудитории, а не на *** разведенок, которые чисто пришли поторговать фэйсом.
Можно было крутое мероприятие сделать на самом деле».
Плацкарт Вагоныч: «Алана Мамаева — как узник Освенцима. Бузова и Погребняк тоже какие-то помятые. Видимо, фотки совсем без обработки. Футболисты вовремя соскочили».
Сергей Жарковский: «Спасибо, дали людям посмеяться в наше грустное время».
Читайте также: