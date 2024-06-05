«Мамаева — из Освенцима, а Погребняк и Бузова помятые»: в Сети высмеяли забег с участием Ольги Бузовой и участниц шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания прессы, но на этот раз по хорошему поводу. Так, Ольга стала победительницей шоу-забега, прошедшего в рамках «Недели легкой атлетики».

Ольга Бузова победила в забеге

В одном из этапов на дистанцию в 60 метров принимали участие бывшие жены футболистов и по совместительству ведущая и участницы шоу «Сокровища императора»: сама Ольга, а также Алана Мамаева и Мария Погребняк. Бузова облачилась в синий топ, черные легинсы и кроссовки. Алана надела белую футболку, велосипедки и белую спортивную обувь, а Мария предпочла образ в розово-голубых тонах. Девушки выходили на старт явно в приподнятом настроении.

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В итоге победу одержала Ольга Бузова, преодолев дистанцию за 22,31 секунды. Второе место заняла Мария Погребняк (22,57), а третье — Алана Мамаева (22,67). Кстати, Ольга заявила, что специально бежала медленно, чтобы зрители могли рассмотреть ее фигуру. Она также отметила, что спорт играет важную роль в ее жизни.

«Когда все происходит на скорости, то ты не обращаешь внимания на главное, а главное — это я... Ой, то есть мы. Мы вообще‑то готовились», — засмеялась телеведущая.

Также в забеге можно было увидеть фигуристку Евгению Медведеву, а также блогеров Милану Хаметову и Helen Yes. Кроме того, участником мероприятия стал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.