Людмила Зыкина: «Талантливых люблю!»

10 июня Людмиле Зыкиной исполнилось бы 95 лет. Народная артистка умерла 15 лет назад - тоже летом, 1 июля. В жизни знаменитой исполнительницы народных песен было четыре мужа, и она считала, что жизнь с ними прошла красиво и по-разному счастливо.
Фото: личный архив Людмилы Зыкиной
В 22 года Людмила Зыкина вышла замуж за инженера ЗИЛа Владлена Позднова. Познакомилась с ним у брата, который дружил с Владленом. Незадолго до свадьбы она стала солисткой Хора русской песни Всесоюзного радио. В 1955 году выпустили первые студийные записи народных песен на виниловых пластинках. Артистка стала востребована, а ее брак распался через пять лет - слишком разные темпераменты супругов.
Фото: личный архив Людмилы Зыкиной
Как-то Зыкина после концерта ехала домой в троллейбусе, попутчик увязался проводить до дома, представился фотокорреспондентом журнала «Советский воин» Евгением Сваловым. Второй муж пристрастил певицу к рыбалке. Людмила Георгиевна любила подледный лов: «После дня, проведенного на снежной целине, чувствовала себя отдохнувшей, бодрой, легко дышалось, да и пелось всласть». Однажды муж поехал на гастроли с цирком - делать фоторепортаж для журнала и закрутил роман с циркачкой. Когда Зыкина узнала об измене - развелась.
Фото: канал ТВ Центр
Зыкина побывала на гастролях в 92 странах мира. И третий ее муж, переводчик Владимир Котёлкин, перевел то, что было опубликовано за рубежом о гастролях жены - вышло две толстые книги. Прожили они меньше трех лет - развелись в 1972 году. Людмила Георгиевна рассказывала: «Заметила, что, бывая за границей, мой супруг стал заниматься не совсем благопристойными делами при коллекционировании икон. Я выставила его вещи за дверь». Самый долгий брак, длиной в 15 лет, случился в результате служебного романа с баянистом и дирижером Виктором Гридиным, который был моложе Людмилы Георгиевны на 14 лет. Ради брака с Зыкиной Гридин ушел от жены, но вместе они помогали детям музыканта от прежнего брака.
Зыкиной приписывали множество романов. Один из них она подтверждала - с композитором Александром Аверкиным, написавшим «На побывку едет молодой моряк». Последней любовью артистки называли доктора Владимира Константинова, который помогал ей восстанавливаться после операции в 2007-м.
Фото: личный архив Владимира Константинова
Людмила Георгиевна говорила: «Мужчины нравятся умные. Не терплю дураков. Мне с ними скучно. И талантливых еще люблю, им могу многое простить...»