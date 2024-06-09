Людмила Зыкина: «Талантливых люблю!»

Зыкина побывала на гастролях в 92 странах мира. И третий ее муж, переводчик Владимир Котёлкин, перевел то, что было опубликовано за рубежом о гастролях жены - вышло две толстые книги. Прожили они меньше трех лет - развелись в 1972 году. Людмила Георгиевна рассказывала: «Заметила, что, бывая за границей, мой супруг стал заниматься не совсем благопристойными делами при коллекционировании икон. Я выставила его вещи за дверь». Самый долгий брак, длиной в 15 лет, случился в результате служебного романа с баянистом и дирижером Виктором Гридиным, который был моложе Людмилы Георгиевны на 14 лет. Ради брака с Зыкиной Гридин ушел от жены, но вместе они помогали детям музыканта от прежнего брака.

Зыкиной приписывали множество романов. Один из них она подтверждала - с композитором Александром Аверкиным, написавшим «На побывку едет молодой моряк». Последней любовью артистки называли доктора Владимира Константинова, который помогал ей восстанавливаться после операции в 2007-м.