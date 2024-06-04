«Закрыть этот базар!»: телезрители считают, что конфликт между Кудрявцевой и Королевой на «ВИА Суперстар!» понизит рейтинги шоу

Несмотря на то что музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» пользуется большой любовью у телезрителей НТВ, народное недовольство происходящим в эфире нарастает как снежный ком. Последний триггер в виде склоки между Наташей Королевой и Лерой Кудрявцевой совсем уж расстроил тех, кто усаживается перед экраном, чтобы послушать любимые песни.

Olga B: «Такменев аж поседел от плохо сыгранных разборок двух старушек, а ведь он моложе их обеих». Fet: «Бабули, вы чего, рано». Анна Шмакова: «Я надеялась на жесткий срач». Наталья Кайдалова: «Зачем вообще в этом шоу комментаторы?»

Казнить нельзя помиловать

Призывы сделать что-то с составом жюри «ВИА Суперстар!» звучат не впервые. Судя по отзывам в Сети (которые собрал автор канала «КиноВояж и не только»), поклонников шоу утомляет не только выяснение отношений между судьями. Старшее поколение, к примеру, очень трепетно относится к творчеству коллективов из прошлого и не разделяет панибратского отношения к ним, которое часто демонстрирует более молодое поколение.

«Еще в прошлой передаче, обращаясь к «Песнярам», Лера Кудрявцева назвала их «ребятами». У меня был шок! Кто Вы и кто «Песняры»? Надо бы знать! Как же вы все, сидящие в жюри, далеки от их таланта!»

Интернет-пользователи также вступились и за Ирину Аллегрову, чьи песни звучали в одном из предыдущих выпусков. На фоне ее умения достойно подать себя поведение жюри контрастировало не самым лучшим образом.