«Закрыть этот базар!»: телезрители считают, что конфликт между Кудрявцевой и Королевой на «ВИА Суперстар!» понизит рейтинги шоу

Несмотря на то что музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» пользуется большой любовью у телезрителей НТВ, народное недовольство происходящим в эфире нарастает как снежный ком. Последний триггер в виде склоки между Наташей Королевой и Лерой Кудрявцевой совсем уж расстроил тех, кто усаживается перед экраном, чтобы послушать любимые песни.
Olga B: «Такменев аж поседел от плохо сыгранных разборок двух старушек, а ведь он моложе их обеих».
Fet: «Бабули, вы чего, рано».
Анна Шмакова: «Я надеялась на жесткий срач».
Наталья Кайдалова: «Зачем вообще в этом шоу комментаторы?»
Казнить нельзя помиловать
Призывы сделать что-то с составом жюри «ВИА Суперстар!» звучат не впервые. Судя по отзывам в Сети (которые собрал автор канала «КиноВояж и не только»), поклонников шоу утомляет не только выяснение отношений между судьями. Старшее поколение, к примеру, очень трепетно относится к творчеству коллективов из прошлого и не разделяет панибратского отношения к ним, которое часто демонстрирует более молодое поколение.
«Еще в прошлой передаче, обращаясь к «Песнярам», Лера Кудрявцева назвала их «ребятами». У меня был шок! Кто Вы и кто «Песняры»? Надо бы знать! Как же вы все, сидящие в жюри, далеки от их таланта!»
Интернет-пользователи также вступились и за Ирину Аллегрову, чьи песни звучали в одном из предыдущих выпусков. На фоне ее умения достойно подать себя поведение жюри контрастировало не самым лучшим образом.
«Предлагаю объединиться и выступить с предложением либо закрыть этот, не побоюсь этого слова, базар, либо посадить в жюри адекватных грамотных людей! Слушать членов жюри невыносимо! Стыдно перед легендами!»
Наташа Королева в кресле жюри шоу не справляется со своей ролью, считают телезрители. Фото: скриншот программы «ВИА Суперстар!»
Штрафы на 100 000 рублей
И случай не единичный. Чтобы как-то выпустить пар от просмотра шоу, все тот же блогер «КиноВояж и не только», например, придумал себе развлечение записывать перлы, которые, по его мнению, звучат из уст членов жюри. Он убежден, что птичий язык, на котором разговаривают Лера Кудрявцева, Наталья Королева и Стас Пьеха не достоин эфира федерального канала. А значит, редакторы программы должны перезаписывать прозвучавшие несуразности, среди которых: «Песня эта какой-то музыкальный оргазм».
«Где комиссия по чистоте русского языка в Госдуме? Кто-то следит за этими эфирами? Снова будет молчать министр культуры? А я предлагаю штрафовать за такие высказывания на 100 000 рублей. Не меньше», — подытожил раздосадованный телезритель на своем канале.
Телезрители выявили у Леры Кудрявцевой конкретное слово-паразит. Фото: скриншот программы «ВИА Суперстар!»
Хлеба и зрелищ
Поскольку телезрители заподозрили Леру Кудрявцеву и Наташу Королеву в «постанове», они предположили, что эта разборка произошла совсем не случайно.
Алекс: «Наверное, рейтинги поднимают или внимание отвлекают».
Но даже если так, аудитория четко дает понять, что устала от демонстрируемого бескультурья. Не нравятся ей и то, что звезды шоу-бизнеса хвастаются и меряются количеством разводов, выезжают на сальных шутках. Но это — если копать. А если на поверхности, то ей достаточно уже одного слово-паразита Кудрявцевой «блин». Мол, пусть она выражает мнение народа, но, пожалуйста, в других выражениях.
По материалам: ntv.ru, «Дзен»
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