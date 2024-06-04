«Как раньше больше не будет»: в Сети бурно отреагировали на извинения Ольги Бузовой за откровенное боди на сцене в Уфе
Фото: Global Look Press
Поющая телеведущая попала в непростую ситуацию. Извинившись, она не угодила ни тем, кто ее осуждает, ни тем, кто ее поддерживает.
Ольга Бузова чуть ли не последняя узнала о том, какую шумиху устроила своим провокационном образом на концерте в Уфе. Почитав возмущенные отзывы в Сети, певица решилась на откровенный разговор с аудиторией. В своем блоге она подробно объяснила, что думает по поводу разгоревшегося скандала.
«Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный», — отметила певица.
Комментарии Бузова, правда, закрыла. Видимо, потому, что свои извинения она принесла, но при этом не раскаялась. Даже наоборот: сумела оправдать полуголый вид высокими целями.
«Мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям».
Как же звучат извинения Бузовой? Ольге, очевидно, не по себе от проступка. Но не потому, что народ принял ее сценический купальник за «БДСМ-костюм», а потому, что ее «БДСМ-костюм» не принес любовь и добро — а ведь должен был!
«Я человек эмпатичный и люблю людей! И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро».
Двойные стандарты
Многим выход Бузовой в стиле садомазо напомнил печально знаменитое событие в «Мутаборе» от Анастасии Ивлеевой, с последствиями которого его участники до сих пор мучительно разбираются.
Если отмотать время на начало года, то легко вспомнить, как Ольга отреагировала на «голую вечеринку». Она осудила скандальный дресс-код за неуместность, поддержала «чистки» в рядах шоу-бизнеса, а саму хозяйку мероприятия нарекла «кринжем года».
Теперь же фотографии Бузовой в купальнике в разных позах и с разных ракурсов «гуляют» по пабликам, а особо креативные интернет-пользователи делают коллажи и фотошоп, где певица гармонично вписана в действо almost-naked-party.
Ольга Бузова выступила в Уфе на VK Fest 1 июня, а шум вокруг ее образа не утихает до сих пор. Кадр видео: Business FM Уфа | t.me/BFMUFAnews
Спустили всех Собчак
Очевидные несостыковки не укрылись от внимания Ксении Собчак. Светская львица как раз была среди тех, кто с удовольствием позировал на камеру в гостях у Ивлеевой в ночь на 21 декабря 2023 года, а после активно защищала коллегу, когда Настюшку-опасность начали повально отменять.
Собчак, не задумываясь, подлила масла в огонь общественного резонанса, «запилив» язвительный пост на тему костюма Бузовой. В нем она задалась вопросами, поясняя: «Я не ропщу, спрашиваю для друга».
«Почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей «голую вечеринку» Бузовой на вечеринке VK в белье — можно? В чем разница? Или нельзя именно с изумрудом?» — рассуждает Собчак.
Комментарии Ксения Анатольевна также не стала открывать. Поэтому ее высказывание так и осталось демонстрацией позиции, а не площадкой для ожесточенных споров моралистов.
Раскол общественности
А вот журналистка Алена Жигалова не стала лишать подписчиков возможности дать обратную связь. Поэтому под ее постом об извинениях Ольги разгорелась жаркая дискуссия. Причем негатива и осуждения в ней оказалась гораздо меньше, чем слов с поддержкой.
Ириша М: «Молодец, Оля! И ошибки свои всегда признает, и не отвечает оскорблениями на оскорбления».
Светлана: «Ну реально же она открывала «VK фест», а не на День защиты детей же».
Олег: «Отстаньте от Ольги Бузовой! Других проблем вообще в стране нет, что ли? И Ольга — нормальная девушка, точно не ищите зла там, где его нет».
Мила: «А ничего, что обычно образы согласовываются с заказчиками! И, значит, их одобрили! И нет в них ничего такого, что мы по телеку в клипах у других не видели!»
@Eeeee91mmm: «Догола? На ней обычное концертное боди было, что в этом такого? Практически все артистки выступают в боди, они должны танцевать в длинных юбках или в классических штанах, что ли?»
В стиле БДСМ Ольга Бузова уже появлялась в этом году — на Премии МУЗ-ТВ. Фото: globallookpress
Тем не менее пожуривших Бузову тоже достаточно. Некоторые даже указали на то, что в таком боди нет ничего оскорбительного, если отсутствуют лишние килограммы.
Юлия: «Всегда были яркие наряды», как вы не поймете, как раньше больше не будет! Все это разваливало нравственное воспитание молодого поколения!»
Anton: «Выступая на сцене, она несет собой пример эстетики и поведения. Преподнося все это в такой форме, в сегодняшней России недопустимо».
Svetlana Efremova «Ну, согласитесь, что наряд ее провокационный из-за того, что не соответствует ее раздобревшему телу! Если бы у нее была идеальная фигурка для такого наряда, никто бы и не заметил».
Общественный резонанс докатился до сферы законотворения
Ни «БДСМ-боди» Бузовой, ни мнение общественности по этому поводу не ушли в пустоту. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова решила навести порядок в головах артистов, раз уж сами они разобраться в вопросах дресс-кода не могут.
«Прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды», — обратилась она к министру культуры России Ольге Любимовой.
Речь идет о мероприятиях, которые не предполагают возрастных ограничений. Что ж, прецедент создан. И даже если ужесточающий закон принят не будет, Бузова наверняка пересмотрит свое отношение к кожаным купальникам и ботфортам. Что ни говори, а поющая ведущая если и «накосячила», то не со зла, а по своей легендарной наивности, считают поклонники.
Алекс: «Ольга так сильно переживает, что теперь мы должны все переживать за нее».