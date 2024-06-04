«Как раньше больше не будет»: в Сети бурно отреагировали на извинения Ольги Бузовой за откровенное боди на сцене в Уфе

Ольга Бузова чуть ли не последняя узнала о том, какую шумиху устроила своим провокационном образом на концерте в Уфе. Почитав возмущенные отзывы в Сети, певица решилась на откровенный разговор с аудиторией. В своем блоге она подробно объяснила, что думает по поводу разгоревшегося скандала.

«Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный», — отметила певица.

Комментарии Бузова, правда, закрыла. Видимо, потому, что свои извинения она принесла, но при этом не раскаялась. Даже наоборот: сумела оправдать полуголый вид высокими целями.

«Мои сценические образы всегда яркие и обсуждаемые. В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни. Я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям».

Как же звучат извинения Бузовой? Ольге, очевидно, не по себе от проступка. Но не потому, что народ принял ее сценический купальник за «БДСМ-костюм», а потому, что ее «БДСМ-костюм» не принес любовь и добро — а ведь должен был!

«Я человек эмпатичный и люблю людей! И всегда переживаю, если кому-то плохо или некомфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро».

Двойные стандарты

Многим выход Бузовой в стиле садомазо напомнил печально знаменитое событие в «Мутаборе» от Анастасии Ивлеевой, с последствиями которого его участники до сих пор мучительно разбираются.

Если отмотать время на начало года, то легко вспомнить, как Ольга отреагировала на «голую вечеринку». Она осудила скандальный дресс-код за неуместность, поддержала «чистки» в рядах шоу-бизнеса, а саму хозяйку мероприятия нарекла «кринжем года».

Теперь же фотографии Бузовой в купальнике в разных позах и с разных ракурсов «гуляют» по пабликам, а особо креативные интернет-пользователи делают коллажи и фотошоп, где певица гармонично вписана в действо almost-naked-party.