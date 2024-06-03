«Смысл этого выпуска?»: почему фанаты «Сокровищ императора» остались не в восторге от полуфинала реалити-шоу

До эпической развязки реалити-шоу «Сокровища императора» осталась всего неделя, а в Сети уже разгорелись нешуточный страсти. Все дело в противоречивом решении ведущих проекта Ольги Бузовой и Михаила Галустяна — провести в финал все команды, которые успеют выполнить задания последнего дня за пять часов.

Интрига удалась. Несмотря на то что пара «оранжевых» в составе Давы и Армана финишировали последними, они все равно уложились в сроки и присоединились к победителям полуфинала — «зеленым» и «синим».

Хотели как лучше, получилось как всегда

Вот только такой расклад совершенно не понравился телезрителям. Они посчитали, что выпуск, в котором ни с кем не прощаются, не несет в себе смысловой нагрузки. В Сети комментаторы не стали сдерживать эмоции и обернули возникшее чувство обманутости в едкие замечания.

25425454: «Непонятен смысл этого выпуска, когда никто не отсеялся». channel33494733: «Оставив Даву и Армана, обесценили сегодняшнюю гонку и других участников». channel31869628: «Я два выпуска не смотрела, но, судя по комментариям, понятно, что ничегошеньки не поменялось». channel37013838: «Организаторы шоу начали за здравие, а закончили за упокой».

Большинство решило, что все дело в постоянном выяснении отношений между Бузовой и Манукяном. Мол, если бы это была команда Ершовых или Мария с Паруром, то за третье место на финише им бы помахали ручкой. А Дава нужен ради рейтингов.