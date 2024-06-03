«Смысл этого выпуска?»: почему фанаты «Сокровищ императора» остались не в восторге от полуфинала реалити-шоу

Фото: кадр из Rutube / ТНТ

Итог состязаний между оставшимися тремя командами в 12-м выпуске стал полной неожиданностью для поклонников нашумевшего проекта ТНТ — в отличии от слов Бузовой после поцелуя с Давой.

До эпической развязки реалити-шоу «Сокровища императора» осталась всего неделя, а в Сети уже разгорелись нешуточный страсти. Все дело в противоречивом решении ведущих проекта Ольги Бузовой и Михаила Галустяна — провести в финал все команды, которые успеют выполнить задания последнего дня за пять часов. 

Интрига удалась. Несмотря на то что пара «оранжевых» в составе Давы и Армана финишировали последними, они все равно уложились в сроки и присоединились к победителям полуфинала — «зеленым» и «синим». 

Хотели как лучше, получилось как всегда

Вот только такой расклад совершенно не понравился телезрителям. Они посчитали, что выпуск, в котором ни с кем не прощаются, не несет в себе смысловой нагрузки. В Сети комментаторы не стали сдерживать эмоции и обернули возникшее чувство обманутости в едкие замечания.

25425454: «Непонятен смысл этого выпуска, когда никто не отсеялся».

channel33494733: «Оставив Даву и Армана, обесценили сегодняшнюю гонку и других участников».

channel31869628: «Я два выпуска не смотрела, но, судя по комментариям, понятно, что ничегошеньки не поменялось».

channel37013838: «Организаторы шоу начали за здравие, а закончили за упокой». 

Большинство решило, что все дело в постоянном выяснении отношений между Бузовой и Манукяном. Мол, если бы это была команда Ершовых или Мария с Паруром, то за третье место на финише им бы помахали ручкой. А Дава нужен ради рейтингов. 

Команда «зеленых» — Парур и Миногарова — сами не ожидали, что пришли первыми в полуфинале. Фото: кадр из Rutube / ТНТ

«Не целуй ее, она блохастая!»

К слову о рейтингах. О поцелуе, который будет между Ольгой и Давидом, телезрители знали благодаря анонсу. Поэтому тут без сюрпризов. Даже то, что Бузова сообщила бывшему, что ничего к нему не чувствует, не особо произвело впечатление на требовательную аудиторию. Поэтому в Сети придумали себе другое развлечение: особо креативные пофантазировали, как бы подскочили рейтинги, если бы Манукян отказался целовать ведущую.

channel35837322: «Не целуй ее, она блохастая!» 

channel87836753: «Вот я бы офигела, если бы он ей отказал».

Юлия: «Я думала, Дава не будет ее целовать — ему бедному не очень-то и хотелось в этот момент».

Поцелуй Бузовой и Давы произвел впечатление на телезрителей — вот только совсем не такое, как ожидалось. Фото: кадр из Rutube / ТНТ

Ничего личного, только рейтинги

Вообще, появление Давы на проекте с самого начала вызвало скепсис у фанатов приключений. Сложно представить, что после громкого романа телезвезды смогли бы сохранить непредвзятое отношение друг другу. Вот только тем, кто прильнул к экранам посмотреть на находчивость участников и командный (правда, далеко не всегда) дух,  наблюдать за пробуждающимися и гаснущими чувствами бывших возлюбленных было не интересно. Даже больше — раздражающе.

Юлия: «Какой же кринж был с этим поцелуем и что она больше ничего не чувствует».

channel32131006: «Реально уже история Бузовой и Давы достала. Хочется смотреть игру, а не обидки и разборки обиженной девочки с бывшим».

channel32450876: «Ну зачем в интересное шоу плюхнули огромную ложку нечистот в виде фальшивых переживаний Бузовой и прилюдного отшивания Давы в конце». 

channel37298548: «Бузовой надо к врачу, она уже не отличает игру и реальную жизнь, противно смотреть на ее «а-ля чувства и страдания». Личная жизнь на то и личная, чтоб не выставлять ее напоказ».

Команда «синих» — Ершов и Елена Михайловна — пришли вторыми, но в финале все равно будут соревноваться с «зелеными» и «оранжевыми». Фото: кадр из Rutube / ТНТ

Ставки на победителя

В общем и целом в Интернете уже определились с победителем. Уж очень пара уравновешенного Парура и взбалмошной Миногаровой «заходит» болельщикам. Многие предвидят и возвращение выбывших участников в финале — в качестве голосующих, чье мнение может кардинальным образом повлиять на распределение команд на пьедестале. Вот что пишут под роликом на Rutube.      

rutube_account_12879271: «Если выбывшие участники будут выбирать победителя, то, наверно, «зеленые» победят. Парур самый достойный! Интересно, он женат?»

channel32482204: «Если выбывшие участники будут голосовать за пару победителей, то это будет меганечестно». 

Наталья: «Болею за «зеленых» сейчас, которые все выпуски учат нас, как успешно общаться и взаимодействовать, слышать и слушать друг друга, поддерживать, быть командой с большой буквы К. Если у Карины и Жени это было с самого начала, то Маша и Парур показывают нам путь».

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