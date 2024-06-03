«На вас всех наплевать, потому что я очень важен»: продюсер раскрыл, как Саша Петров просит непомерные суммы за съемки

Слава — штука коварная. Она может ослепить даже самых скромных людей, заставив их воспринимать реальность в искаженном виде. Актеры, оказавшись в центре внимания, часто становятся жертвами звездной болезни, которая может погубить их карьеру и лишить их поддержки близких.

Быть актером — значит жить на публике. Каждый шаг, каждое слово актера оценивается, обсуждается и разбирается на части. И в этом вихре внимания легко забыть, кто ты на самом деле. Кто ты без ярких ролей, без красных дорожек и блеска софитов?

Как же проявляется звездная болезнь у актеров? Почему они теряют землю под ногами? И как избежать этой ловушки, которая подстерегает их на пути к вершине славы?

О таких ситуациях честно рассказал продюсер, человек, который видит изнанку съемочных проектов и знает все их секреты. Давайте вместе с ним и Teleprogramma.pro погрузимся в мир звездной болезни и попытаемся понять, что же делает актеров такими уязвимыми перед собственной славой.

К Бурунову претензий нет

Продюсер, режиссер и сценарист, многочисленных сериальных хитов — «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», «Глухарь» и других — Илья Куликов не стал скрывать, с какими проблемами со стороны актеров сталкивается во время съемочных процессов.

Во время беседы с гендиректором «Пятницы» Николаем Картозией он назвал имена актеров, с которыми работал и поделился, как они ведут себя за кадром.

Картозия в шутку предложил своему собеседнику сохранить анонимность и изменить имена актеров для интервью.