«На вас всех наплевать, потому что я очень важен»: продюсер раскрыл, как Саша Петров просит непомерные суммы за съемки

Александр Петров доставил продюсеру немало головной боли. Фото: GlobalGlobal LookLook Press

Некоторые актеры не могут побороть звездную болезнь.

Слава — штука коварная. Она может ослепить даже самых скромных людей, заставив их воспринимать реальность в искаженном виде. Актеры, оказавшись в центре внимания, часто становятся жертвами звездной болезни, которая может погубить их карьеру и лишить их поддержки близких.

Быть актером — значит жить на публике. Каждый шаг, каждое слово актера оценивается, обсуждается и разбирается на части. И в этом вихре внимания легко забыть, кто ты на самом деле. Кто ты без ярких ролей, без красных дорожек и блеска софитов?

Как же проявляется звездная болезнь у актеров? Почему они теряют землю под ногами? И как избежать этой ловушки, которая подстерегает их на пути к вершине славы?

О таких ситуациях честно рассказал продюсер, человек, который видит изнанку съемочных проектов и знает все их секреты. Давайте вместе с ним и Teleprogramma.pro погрузимся в мир звездной болезни и попытаемся понять, что же делает актеров такими уязвимыми перед собственной славой.

К Бурунову претензий нет

Продюсер, режиссер и сценарист, многочисленных сериальных хитов — «Мылодрама», «Полицейский с Рублевки», «Глухарь» и других — Илья Куликов не стал скрывать, с какими проблемами со стороны актеров сталкивается во время съемочных процессов.

Во время беседы с гендиректором «Пятницы» Николаем Картозией он назвал имена актеров, с которыми работал и поделился, как они ведут себя за кадром.

Картозия в шутку предложил своему собеседнику сохранить анонимность и изменить имена актеров для интервью.

Сергей Бурунов не создавал сложностей съемочной группе. Фото: Global Look Press

«Есть некий абстрактный актер, который известен в стране как второплановый — ни одной роли не было серьезной… И, допустим, такой сериал, как «Полицейский с Рублевки», вдруг поднимает его на вершину успеха, актер становится суперзвездой. Дальше он начинает наглеть, ну, как и все артисты, и к чему это приводит? Из-за чего вы ссоритесь в финальной точке?» — задался вопросом он.

Продюсер охотно поддержал шутку и сказал, что этого человека могут звать, к примеру, Бургеем Серуновым или Петро Сашевым.

По словам продюсера, к Сергею Бурунову у него нет никаких претензий — ни к поведению, ни к работе.

«Все человечное, вообще никаких вопросов здесь нет», — отметил Куликов.

А вот к актеру Петрову у продюсера поднакопилось изрядное количество вопросов. И «сумасшедшие агенты, алкоголизм и прочая фигня» — далеко не первые пункты в этом списке.

«Невыполнимые требования»

Оказалось, что Александр быстро вошел во вкус популярности и стал просить за свою работу гонорары, не сопоставимые с объемом проделанной работы. Это, по словам продюсера, были действительно огромные суммы, он даже не стал их озвучивать.

Илья Куликов и Николай Картозия честно поговорили о зарвавшихся актерах. Фото: скриншот YouTube

«Невыполнимые требования, на которые я пойти не могу. Не в плане того, что мне жалко денег, это не мои деньги. Пожалуйста, канал заплатит, мне-то что.  Но это несоразмерные для такого труда деньги», — возмутился Куликов.

Но на этом актер не остановился и решил, что ему недостаточно огромных гонораров и потребовал себе укороченный рабочий день. Это, по словам продюсера, выглядит как полное неуважение ко всем сотрудникам съемочной группы.

Потому что каждый день съемок стоит достаточно дорого, и все рассчитывают, что он продлится определенное время. И, если главный герой хочет работать максимум 8 часов, остальной группе бессмысленно работать 12, и все теряют на этом деньги.

«Не хочу сниматься 12 часов. Хочу сниматься максимум 8 часов за миллион. А на вас всех — 60 человек из съемочной группы — наплевать, потому что как бы я очень важен. И теперь вы можете смотреть на меня во всех рекламах и наслаждаться», — съязвил Куликов.

Этим требованиям продюсер не уступил и считает, что нельзя этого делать. О таком решении руководства неизбежно узнает вся съемочная команда, и это внесет разлад в работу.

«Когда все будут знать и смотреть на этого человека, вся атмосфера будет ядовитая. Это отвратительно», — уверен он.

Подобные действия со стороны актеров, объяснил Куликов, неизбежно начинают работать против них же самих. Продюсеры и режиссеры обмениваются информацией и вносят таких звезд в своего рода «черный список», после чего им становится очень трудно получить работу. 

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