Какое дело не успела завершить Анастасия Заворотнюк, станет известно в годовщину ее смерти: шаманка раскрыла тайны судьбы актрисы

30 мая 2024 года мир потерял яркую звезду — актрису Анастасию Заворотнюк. Она ушла из жизни, оставив поклонников в глубокой печали. Эта женщина была не просто актрисой, она стала иконой стиля, образцом женственности и красоты. Ее улыбка и очарование завоевали сердца миллионов зрителей.
Но судьба оказалась к ней жестока. Долгие годы актриса мужественно боролась с тяжелой формой рака головного мозга и, к сожалению, не смогла победить болезнь.
Многие считали, что в болезни Анастасии замешан злой рок, что некая тайная сила стала причиной ее несчастий. Эта мысль не отпускала ее поклонников, которые пытались найти объяснение трагической судьбе актрисы. Они спрашивали себя: «Почему она?», - и в поисках ответов обращались к различным источникам, в том числе и к оккультным.
Магия числа три
О мистических причинах заболевания Заворотнюк рассказала сумеречная шаманка Вера Филиппова. Способности позволяют ей заглядывать в мир мертвых с помощью магического бубна. Она утверждает, что видит прошлое, настоящее и будущее, и что ее видения не подвластны времени и пространству. Давайте вместе с Teleprogramma.pro попробуем разобраться в тайнах, которые она раскрыла, и попытаемся понять, что же действительно произошло.
Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни 30 мая 2024 года, словно выжжена изнутри. Эксперт утверждает, что в последние годы она жила лишь на энергии близких, словно хрупкая свеча, которая горит только благодаря теплу других. Ее сила угасала, оставляя пустоту, которую не смогла заполнить ни слава, ни любовь поклонников.
Анастасия Заворотнюк долго боролась с болезнью. Фото: Global Look Press
Сумеречная шаманка говорит, что жизнь «няни Вики» была наполнена мистикой и тайнами, словно загадочный лес, в который трудно войти, но еще труднее из него выйти.
«Заворотнюк была рождена 3 апреля, а умерла 30 мая в 53 года», — отмечает эксперт, подчеркивая божественную силу числа 3.
В христианстве тройка символизирует Святую Троицу, в буддизме — ум, речь и действие, а в индийской философии — три основные гуны: саттва, раджас и тамас.
Родные Анастасии чувствовали, что близится конец. Сумеречная шаманка утверждает, что в доме появились мистические знаки: сломалась техника, остановились часы.
Не успела сделать последнее дело
«Дочь Анастасии — проводник, я чувствую, что она увлекается эзотерическими практиками. Анна тонко чувствует этот необычный мир, и любимая мама часто будет являться к ней во снах с советами с того света», — говорит также шаманка.
Анна Заворотнюк была очень близка с матерью. Фото: Global Look Press
Анастасия ушла, оставив мир с незавершенным делом, уверена проводница в мир духов. Ее яркая улыбка, неповторимый шарм и талант остались в сердцах поклонников. Но помимо сцены, она лелеяла и другие мечты, которые так и не смогла воплотить в жизнь.
Экстрасенс утверждает, что судьба приготовила ей еще одну роль, но она не успела ее сыграть. Карты говорят, что это что-то связанное с бумагой, словно незаконченный сценарий, который остался лежать на столе.
Возможно, это были мемуары, где она хотела рассказать о своей жизни, о своих мечтах и разочарованиях, или детские сказки, которые она мечтала подарить своим читателям.
Мы лишь можем гадать о том, что скрывалось в ее творческих планах и с какой душой она относилась к этому незавершенному проекту. К годовщине ее смерти, говорит шаманка, мы узнаем, что же это было за незавершенное творение, что заставило судьбу прервать ее творческий путь в самом расцвете сил.
По материалам LIFE.RU
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