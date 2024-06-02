Какое дело не успела завершить Анастасия Заворотнюк, станет известно в годовщину ее смерти: шаманка раскрыла тайны судьбы актрисы

30 мая 2024 года мир потерял яркую звезду — актрису Анастасию Заворотнюк. Она ушла из жизни, оставив поклонников в глубокой печали. Эта женщина была не просто актрисой, она стала иконой стиля, образцом женственности и красоты. Ее улыбка и очарование завоевали сердца миллионов зрителей.

Но судьба оказалась к ней жестока. Долгие годы актриса мужественно боролась с тяжелой формой рака головного мозга и, к сожалению, не смогла победить болезнь.

Многие считали, что в болезни Анастасии замешан злой рок, что некая тайная сила стала причиной ее несчастий. Эта мысль не отпускала ее поклонников, которые пытались найти объяснение трагической судьбе актрисы. Они спрашивали себя: «Почему она?», - и в поисках ответов обращались к различным источникам, в том числе и к оккультным.

Магия числа три

О мистических причинах заболевания Заворотнюк рассказала сумеречная шаманка Вера Филиппова. Способности позволяют ей заглядывать в мир мертвых с помощью магического бубна. Она утверждает, что видит прошлое, настоящее и будущее, и что ее видения не подвластны времени и пространству. Давайте вместе с Teleprogramma.pro попробуем разобраться в тайнах, которые она раскрыла, и попытаемся понять, что же действительно произошло.

Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни 30 мая 2024 года, словно выжжена изнутри. Эксперт утверждает, что в последние годы она жила лишь на энергии близких, словно хрупкая свеча, которая горит только благодаря теплу других. Ее сила угасала, оставляя пустоту, которую не смогла заполнить ни слава, ни любовь поклонников.