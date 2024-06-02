Теннис, плавание и никаких телефонов — как дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма проводят летние каникулы

Кейт Миддлтон, воплощение элегантности и безупречного стиля, сейчас проходит через непростое испытание. Недавно стало известно о ее борьбе с онкологией. Эта новость поразила всех, кто с любовью следит за жизнью королевской семьи.
Кейт Миддлтон, несмотря на свою роскошную жизнь, всегда была простой и открытой. Она не боялась показывать свою человечность, делясь с миром своими мыслями и чувствами. Ее искренность и открытость привлекали людей со всего мира.
Болезнь заставляет Кейт ограничивать свой привычный ритм жизни и уделять меньше времени своим детям. Ее огромное сердце всегда стремилось дарить им свою любовь и внимание. Она старалась создать для них идеальные условия для развития и воспитания.
Тем временем лето вступило в свои права, и школьные каникулы начались. Родители по всему миру ломают голову над тем, как занять своих чад на все это время. Кейт Миддлтон, как любая мама, всегда с особым трепетом относилась к летним каникулам своих детей.
Она была известна своим умением организовать времяпровождение — от семейных походов в музеи до активных игр на свежем воздухе. Она всегда стремилась показать детям красоту мира и подарить им незабываемые впечатления.
Но сейчас из-за болезни она не может уделять своим детям столько времени, сколько хотела бы. Ей приходится отказывать себе во многом, чтобы сфокусироваться на лечении. Верные соратники и друзья поддерживают ее во всех ее стараниях. К счастью, последние новости обнадеживают: Кейт чувствует себя лучше на фоне лечения.
Давайте же узнаем, как обычно проводят летние каникулы королевские дети и какие традиции установлены в их семье.
Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят много времени с детьми. Фото: Global Look Press
Много свежего воздуха
Традиционно герцог и герцогиня Кембриджские с детьми проводят летние каникулы в своем загородном доме в Норфолке. Это место, где они могут отдохнуть от суеты королевской жизни и насладиться семейным уютом. Герцогиня Кейт, как любая мама, с особым вниманием относится к организации летнего досуга своих детей. Она часто делится с публикой интересными подробностями о том, как проводят время ее наследники.
В окружении живописных пейзажей Норфолка дети Кейт и Уильяма могут почувствовать себя по-настоящему свободными. В их распоряжении огромный сад, где они могут играть, кататься на велосипедах или просто наслаждаться свежим воздухом. Дети разделяют с мамой любовь к природе, поэтому летом они будут много времени проводить на открытом воздухе. Чаще всего Кейт отвозит Джорджа и Шарлотту на прогулку в пригородный парк Pensthorpe, расположенный в 25 минутах езды от их дома.
И принц Уильям и его супруга в интервью не раз подчеркивали, что их дети такие же, как и другие малыши: хотели бы весь день сидеть за телефоном, планшетом и телевизором. Но в королевской семье очень строго регулируется время, проведенное за гаджетами. Кейт не поддерживает увлечение интернет-развлечениями и уверена, что полноценный отдых обязательно должен быть активным. И хотя дети сопротивляются, авторитет родителей в этой семье неоспорим и приходится подчиняться.
Принцесса Шарлота. Фото: Global Look Press
Спортивная активность
Принцесса уделяет большое внимание физическому развитию своих детей. Ни для кого не секрет, что Кейт и Уильям обожают теннис. Поэтому они оборудовали в загородном доме новый теннисный корт, чтобы все члены семьи могли заниматься этим видом спорта в любое время.
Известно, что Джордж и Шарлотта брали уроки тенниса в лондонском клубе Херлингема. Герцогиня однажды рассказывала журналистам, что ее сын даже сыграл в теннис со своим любимым игроком Роджером Федерером. Ведь швейцарский теннисист является хорошим другом семьи Миддлтон.
Кроме того, королевским наследникам посчастливилось иметь доступ в частный бассейн Букингемского дворца. Во время плавания они всегда находятся под наблюдением матери. Источники во дворце не раз делились со СМИ, что все дети плавают самостоятельно и уверенно держатся на воде.
Кейт уделяет большое внимание безопасности своих детей и всегда наблюдает за ними, когда они занимаются активными видами спорта.
Так что скучать королевским отпрыскам точно некогда. Их досуг очень разнообразен и полезен.
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