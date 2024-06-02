Вмешивались в отношения, помогали растить детей или строили любовь: чем запомнились яркие мамы «Дома-2»

Недавно участник проекта «Дом-2» Тигран Салибеков показал лицо новорожденного сына. Впрочем, зрители телестройки увидели практически весь процесс родов жены Тиграна Виктории Лысковец, даже как акушерка достает ребенка, и Леон издает свой первый крик. Помочь с малышом на проект пришла и мама Виктории.

Впрочем, это не новая ситуация для реалити-шоу. Нередко мамы девушек из «Дома-2» приходили на проект и сами становились его участницами. Возможно, мама Виктории тоже подхватит эту инициативу. А пока Teleprogramma.pro вспоминает самых известных мам «Дома-2».

И первая, кто сразу приходит на ум, - это Ирина Агибалова, которая благодаря своей активности получила статус главной мамы телестройки. В 2010 году Ирина стала участницей реалити-шоу вместе со своей младшей дочерью Маргаритой.

Ирина Агибалова выступала в роли комментатора, оценивая потенциальных женихов дочери. Она хотела, чтобы девушка сделала выбор в пользу Андрея Черкасова, который впоследствии стал ведущим проекта, однако Маргарита предпочла другого участника - Евгения Кузина.

После рождения сына Мити Маргарита вернулась на проект вместе с мужем и матерью. Ирина активно участвовала в семейных делах Маргариты, критиковала зятя и вмешивалась в жизнь старшей дочери Ольги.