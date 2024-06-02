Вмешивались в отношения, помогали растить детей или строили любовь: чем запомнились яркие мамы «Дома-2»

Недавно участник проекта «Дом-2» Тигран Салибеков показал лицо новорожденного сына. Впрочем, зрители телестройки увидели практически весь процесс родов жены Тиграна Виктории Лысковец, даже как акушерка достает ребенка, и Леон издает свой первый крик. Помочь с малышом на проект пришла и мама Виктории.
Впрочем, это не новая ситуация для реалити-шоу. Нередко мамы девушек из «Дома-2» приходили на проект и сами становились его участницами. Возможно, мама Виктории тоже подхватит эту инициативу. А пока Teleprogramma.pro вспоминает самых известных мам «Дома-2».
Ирина Агибалова
И первая, кто сразу приходит на ум, - это Ирина Агибалова, которая благодаря своей активности получила статус главной мамы телестройки. В 2010 году Ирина стала участницей реалити-шоу вместе со своей младшей дочерью Маргаритой.
Ирина Агибалова выступала в роли комментатора, оценивая потенциальных женихов дочери. Она хотела, чтобы девушка сделала выбор в пользу Андрея Черкасова, который впоследствии стал ведущим проекта, однако Маргарита предпочла другого участника - Евгения Кузина.
После рождения сына Мити Маргарита вернулась на проект вместе с мужем и матерью. Ирина активно участвовала в семейных делах Маргариты, критиковала зятя и вмешивалась в жизнь старшей дочери Ольги.
Ирина Агибалова. Фото: соцсети Ирины Агибаловой
На телестройке Ирина запомнилась и мнимым романом с одним из участников проекта Алексеем Самсоновым.
После ухода из реалити-шоу Ирина Агибалова начала вести блог, где делилась с подписчиками советами по уходу за кожей, модными тенденциями, методами снижения веса и информацией о косметологии.
Впоследствии, она решила сделать омолаживающую пластическую операцию и обратилась за помощью к пластическому хирургу Сергею Блохину. По словам доктора, Ирине было проведено четыре операции.
Сейчас Ирина вместе с мужем живет на две страны – Россию и Кипр. Весной прошлого года Ирина Агибалова женила сына Олега.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Ольга Гобозова
Ольга Васильевна, мама Александра Гобозова, стала самой возрастной участницей телешоу «Дом-2», появившись там после 65 лет. Ее пребывание на проекте напоминало американские горки: она то уходила с проекта, то возвращалась обратно. Всего же женщина провела на шоу около 200 дней.
Отношения Ольги Васильевны с сыном и невесткой Алианой были сложными, но она надеялась, что рождение внука улучшит ситуацию.
Ольга Гобозова на проекте «Дом-2»
Во время участия в шоу Ольга Васильевна экспериментировала со своим внешним видом: она проходила косметические процедуры для омоложения и наращивала волосы, но затем вернулась к короткой стрижке. Кроме того, в рамках проекта женщина претендовала на звание «Человек года».
Светлана Устиненко
На проекте появилась и мама Алианы Устиненко Светлана Михайловна, которая провела там около 500 дней. Женщина считала, что дочери необходима ее поддержка – как в построении отношений с Александром Гобозовым, так и в отношениях со свекровью.
Многие на проекте восхищались привлекательной внешностью Светланы Устиненко. И она показывала участникам, как правильно ухаживать за собой с помощью салонных процедур.
Светлана Устиненко с дочерью во время съемок программы «Прямой эфир»
В сентябре 2014 года Светлана столкнулась с трагедией. Ей поставили диагноз глиобластома – злокачественная опухоль мозга. Дочь и зять собирали женщине деньги на лечение женщины в соцсетях.
Поначалу после курса химиотерапии и операции Светлан стало легче. Но потом ей понадобились дополнительные курсы лечения. Однако в итоге ничего не помогло. В 2017 году Светлана Устиненко ушла из жизни.
Людмила Руднева
Людмила Валерьевна Руднева впервые появилась на телешоу «Дом-2» в эфире от 26 ноября 2013 года. Она приехала навестить своего сына Евгения Руднева и помочь ему разобраться в отношениях с Татьяной Охулковой.
Людмила Руднева на проекте «Дом-2»
Визит Рудневой был достаточно заметным. Она не только смогла примирить сына с его пассией, но и жестко высказалась о вышеупомянутых Светлане Устиненко и Татьяне Гобозевой, считая, что взрослым женщинам не место на молодежном реалити-шоу, и их присутствие только мешает детям.
Сама же Людмила Руднева провела на телестройке 53 дня.
Татьяна Рапунцель
Мама одной из самых известных участниц реалити-шоу, Ольги Рапунцель, приехала на площадку проекта, расположенную на Сейшельских островах, чтобы поддержать свою дочь и помочь ей улучшить отношения с коллективом.
Всего же она провела на островах семь дней – в свое удовольствие: общалась с молодыми людьми, танцевала на дискотеках и параллельно следила за Ольгой.
Татьяна Рапунцель на проекте «Дом-2»
В одной из откровенных бесед мама порекомендовала дочери искать любовь за пределами проекта и даже планировала увезти ее с острова, но в итоге уехала одна. На прощальном вечере она сказала: «Я приехала, увидела, как вы здесь живете, ваши отношения… Конечно, хотелось бы, чтобы у вас все было хорошо. Хочу, чтобы ты, Оля, становилась взрослой, самостоятельной, чтобы у тебя было свое мнение…».
Вероятно, новая эпоха мам в «Доме-2» еще не закончилась.
Читайте также: