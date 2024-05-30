«Заворотнюк даже в общем кастинге не участвовала»: кто так и не простил Анастасии главную роль в «Моей прекрасной няне»

Анастасия Заворотнюк, народная любимица, завоевавшая сердца миллионов зрителей ролью Виктории в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни в 53 года после долгой борьбы с раком мозга.
Ее яркий образ, обаяние и искренность делали ее иконой для целого поколения. Виктория — няня с огромным сердцем, которая пришла в семью Максима Шаталина, чтобы стать не только помощницей по хозяйству, но и верным другом для его детей.
Неунывающий характер, доброта и остроумие няни Вики завоевывали сердца как взрослых, так и детей. Заворотнюк с такой легкостью и искренностью воплотила образ Виктории, что он стал по-настоящему народным и любимым.
Но все могло сложиться совсем иначе. Ведь роль, которая принесла Заворотнюк бешеную популярность, могла достаться другой актрисе. Кто же конкурировал с Анастасией за место в этом любимом сериале? Давайте вместе с Teleprogramma.pro приоткроем закулисье истории «Моей прекрасной няни» и узнаем, кто мог сыграть Викторию, если бы не судьба.
Мы узнали, какая она замечательная актриса»
На роль очаровательной няни Вики Прутковской претендовали многие известные актрисы: Наташа Королева, Жанна Фриске, Амалия Мордвинова, Ольга Шелест, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс и другие. Всего было около 350 претенденток, каждая из которых мечтала о роли, которая могла бы стать пропуском к славе.
Представьте: 350 талантливых актрис, каждая со своим обаянием, характером и мечтой о роли, которая могла бы перевернуть их жизнь. Кастинг был настоящим состязанием талантов, где каждая актриса хотела доказать свою неординарность и убедить режиссера в том, что именно она идеально подойдет на роль Вики.
В итоге роль должна была достаться Нонне Гришаевой, уже завоевавшей сердца зрителей своими талантами. Однако она отказалась от предложения, поскольку была загружена работой в театре.
Наташа Королева, впоследствии появившаяся в сериале в качестве камео, тоже отказалась от главной роли. Она считала, что ее карьера в тот момент была тесно связана с музыкой, и не хотела отвлекаться от своего главного призвания.
Однако она не жалела о своем решении: «Ведь благодаря тому, что роль в итоге досталась Анастасии Заворотнюк, все мы узнали, какая она замечательная актриса», — говорила Королева.
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов стали встречаться после совместной работы над сериалом. Фото: Global Look Press
«В один день все изменилось»
Актриса Гуля Нижинская, которая впоследствии сыграла подругу няни Вики по имени Верунчик, тоже пробовалась на главную роль, хотя позднее утверждала, что рада тому, что выбрали не ее.
«Изучив мои фотографии, предложили попробоваться на главную роль. Моя «няня» тоже должна была быть с темными длинными волосами. К тому времени я уже носила короткую стрижку, но никого это не отпугнуло — подобрали хороший парик. На финальном отборе было две претендентки на роль Вики: неизвестная студентка театрального училища и я. Но потом в один день все изменилось. Нас поставили перед фактом, что главную героиню сыграет Анастасия Заворотнюк, которая даже в общем кастинге не участвовала. Мне же, как планировалось сначала, досталась роль подруги», — заявила Нижинская.
Такой поворот событий очень расстроил актрису, ведь она уже настроилась именно на роль няни и была уверена, что сыграет лучше других.
«К роли няни я собиралась подойти куда серьезнее, чем Заворотнюк. Ее Вика Прутковская получилась довольно-таки одноплановая. Насколько мне известно, западные представители не особо были довольны тем, как Настя играет», — говорила она.
Гульнара Нижинская. Фото: соцсети Гульнары Нижинской
«Она никогда не попадет в этот проект»
Несмотря на слова обиженной Нижинской, игрой Заворотнюк все были довольны, но поначалу действительно никто не воспринимал малоизвестную артистку всерьез.
Продюсер и исполнитель главной роли в сериале, Сергей Жигунов, вспоминая пробы на главную женскую роль, говорил, что не увидел в Заворотнюк черт Виктории.
«Настя пробовалась очень странно, совсем не так, как она сейчас играет. Пришла такая тихая девушка. Я ее увидел и просто подумал: «Ну вот, что это такое? Зачем этого человека мучить, на пробы вызывать. Он никогда не попадет в этот проект. Видно невооруженным глазом. Я ошибся. И я очень рад, что ошибся», — рассказывал позже он.
«Моя прекрасная няня» — сериал, завоевавший сердца миллионов зрителей, выходил на телеканале СТС с 2004 по 2009 год. Он был создан по мотивам популярного американского ситкома «Няня», но сценарий был адаптирован под российские реалии командой из около 20 авторов.
Первые шесть сезонов «Моей прекрасной няни» следовали за сюжетом американской версии, но сценарий седьмого сезона стал полностью оригинальным, что позволило сделать историю более близкой российскому зрителю.
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