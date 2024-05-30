«Заворотнюк даже в общем кастинге не участвовала»: кто так и не простил Анастасии главную роль в «Моей прекрасной няне»

Анастасия Заворотнюк, народная любимица, завоевавшая сердца миллионов зрителей ролью Виктории в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни в 53 года после долгой борьбы с раком мозга.

Ее яркий образ, обаяние и искренность делали ее иконой для целого поколения. Виктория — няня с огромным сердцем, которая пришла в семью Максима Шаталина, чтобы стать не только помощницей по хозяйству, но и верным другом для его детей.

Неунывающий характер, доброта и остроумие няни Вики завоевывали сердца как взрослых, так и детей. Заворотнюк с такой легкостью и искренностью воплотила образ Виктории, что он стал по-настоящему народным и любимым.

Но все могло сложиться совсем иначе. Ведь роль, которая принесла Заворотнюк бешеную популярность, могла достаться другой актрисе. Кто же конкурировал с Анастасией за место в этом любимом сериале? Давайте вместе с Teleprogramma.pro приоткроем закулисье истории «Моей прекрасной няни» и узнаем, кто мог сыграть Викторию, если бы не судьба.



Мы узнали, какая она замечательная актриса»

На роль очаровательной няни Вики Прутковской претендовали многие известные актрисы: Наташа Королева, Жанна Фриске, Амалия Мордвинова, Ольга Шелест, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс и другие. Всего было около 350 претенденток, каждая из которых мечтала о роли, которая могла бы стать пропуском к славе.

Представьте: 350 талантливых актрис, каждая со своим обаянием, характером и мечтой о роли, которая могла бы перевернуть их жизнь. Кастинг был настоящим состязанием талантов, где каждая актриса хотела доказать свою неординарность и убедить режиссера в том, что именно она идеально подойдет на роль Вики.

В итоге роль должна была достаться Нонне Гришаевой, уже завоевавшей сердца зрителей своими талантами. Однако она отказалась от предложения, поскольку была загружена работой в театре.

Наташа Королева, впоследствии появившаяся в сериале в качестве камео, тоже отказалась от главной роли. Она считала, что ее карьера в тот момент была тесно связана с музыкой, и не хотела отвлекаться от своего главного призвания.