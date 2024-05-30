Поднимали руку, следили, изменяли: какими были мужчины Анастасии Заворотнюк и чего ей стоила последняя настоящая любовь

Утро 30 мая началось с сообщений, в которые так не хотелось верить: скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Это не было ударом как громом среди ясного неба, ведь актриса пять лет боролась с неоперабельной формой рака головного мозга, мало кто надеялся на благополучный исход. Но все же к таким новостям невозможно подготовиться и с ними очень сложно смириться. Ведь Анастасия, которую многие по привычке нежно звали Викой и нашей прекрасной няней, была настоящей народной любимицей.
Анастасия Заворотнюк — яркая звезда российского кино и театра. Талантливая актриса с неповторимым обаянием и искрометным юмором завоевала любовь миллионов зрителей. Ее роли в кино и театральных постановках всегда отличались яркой эмоциональностью, а ее имя стало синонимом красоты, женственности и успеха.
Но не только талант принес ей популярность. Анастасия считалась первой красавицей страны с тех пор, как исполнила роль в сериале «Моя прекрасная няня». Ее образ няни Вики — милой, доброй и красивой девушки — полюбился зрителям и сделал ее настоящим секс-символом. За такой красивой женщиной всегда стояла очередь из влюбленных мужчин.
Личная жизнь Анастасии складывалась не особенно удачно. За браками следовали разводы, и каждый раз ее сердце было разбито. Но вот наконец она встретила свою любовь — фигуриста Петра Чернышева. Их отношения были полны романтики, любви и взаимопонимания. В этом браке она родила долгожданную дочь Милу. Казалось, что наконец-то наступила гармония и счастье.
Но, чтобы встретить свою последнюю и самую большую любовь, Анастасия проделала долгий путь.
Анастасия Заворотнюк не сразу обрела счастье в личной жизни. Фото: Global Look Press
Вычеркнула из жизни
Первый муж Анастасии Заворотнюк, бизнесмен Олаф Шварцкопф, появился в ее жизни на празднике в «Табакерке». Их свадьба была скромной, в кругу близких людей в родном городе актрисы, Астрахани. Казалось, все складывалось идеально, но уже через год после торжества пара развелась.
Поговаривают, что причиной развода стал сложный характер Олафа, который, по слухам, был домашним тираном и поднимал на актрису руку.
Спустя двадцать лет после развода Олаф пытался связаться с бывшей женой, но Анастасия отказалась от общения, отклонив его запрос в друзья в соцсетях. Бизнесмен уверял, что все еще испытывает теплые чувства к Заворотнюк и не желает ей зла.
Несмотря на попытки Олафа Шварцкопфа восстановить контакт, Анастасия Заворотнюк, похоже, решила вычеркнуть его из своей жизни. Остается только гадать, что именно произошло в их семье и как сложились бы их отношения, если бы судьбе было угодно дать им шанс.
Еще находясь в браке со Шварцкопфом, Анастасия влюбилась в бизнесмена, владельца автосервиса Дмитрия Стрюкова, и муж подозревал об этом.
«Стал сопоставлять факты, и пасьянс сошелся. После того, как я приехал, в дверь нашей квартиры не раз звонили разные девицы, представляясь Настиными подружками, просили позвать ее. Жена выходила на лестничную площадку, шушукалась с ними, потом возвращалась и, сославшись на возникшие дела, куда-то срочно уезжала. Гораздо позже, из интервью Заворотнюк, я узнал, что именно в то самое время у нее начался роман с владельцем автосалонов Дмитрием Стрюковым», — говорил он.
Олаф Шварцкопф был первым мужем Анастасии Заворотнюк. Фото: соцсети Олафа Шварцкопфа
«Еле откачали»
Актриса, оказавшись в ситуации, когда ей срочно нужна была машина, поймала попутку. За рулем оказался Дмитрий Стрюков, который, не взяв денег за услугу, довез ее до места назначения. В знак благодарности за проявленную любезность Заворотнюк пригласила его на свой спектакль.
Эта случайная встреча стала началом романа, который завершился свадьбой и переездом в США. В браке у пары родились двое детей — дочь Анна и сын Майкл.
Однако мало кто знает, что рождение детей далось Анастасии нелегко.
«У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали», — вспоминал Дмитрий Стрюков, подчеркивая сложности, с которыми столкнулась его жена в процессе материнства.
Коллега Анастасии Заворотнюк, Лия Волянская, утверждала, что Дмитрий Стрюков ограничивал свободу актрисы, запрещая ей работать, а также проявлял агрессию, вплоть до рукоприкладства. Дочь звезды, однако, не подтвердила эту информацию.
По словам окружения Заворотнюк, рождение сына Майкла положительно повлияло на отношения в семье. Однако новый кризис наступил, когда в доме появилась няня. Ходили слухи, что между женщиной и Стрюковым завязался роман, после чего Заворотнюк подала на развод.
В браке с Дмитрием Стрюковым у Анастасии Заворотнюк родились дети — Анна и Майкл. Фото: соцсети Анны Стрюковой
«Что-то неожиданно произошло»
А потом Заворотнюк пригласили в судьбоносный, знаковый для нее проект — сериал «Моя прекрасная няня».
В сериале актриса сыграла роль Виктории, влюбленной в Максима Шаталина. Зрители были в восторге от актерского дуэта Заворотнюк и Жигунова, считая его очень успешным.
Однако на самом деле отношения между актерами поначалу были напряженными. Сергей Жигунов, более опытный артист, критиковал Заворотнюк и высказывал ей претензии. Со временем конфликты сошли на нет и между партнерами по площадке вспыхнули чувства.
«У нас долгое время были деловые-деловые отношения. И вдруг что-то такое неожиданное произошло. Мы почувствовали, что, когда на съемках возникают паузы, в которые не видим друг друга, то нервничаем. И я, и он. Вроде бы работа бесконечная, а нет человека рядом — и чего-то такого уже не хватает», — вспоминала Анастасия тот период своей жизни.
Роман развивался стремительно, Сергей ради Заворотнюк развелся супругой Верой Новиковой, с которой прожил много лет. Но волшебство закончилось, до ЗАГСа пара так и не дошла, чувства остыли так же быстро, как и накалились.
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов не сразу полюбили друг друга. Фото: Global Look Press
Последняя любовь
А Анастасия хоть и не обрела долгожданное женское счастье, после выхода сериала стала невероятно популярной и востребованной. Ее все чаще приглашали в различные проекты и звали на ТВ, чтобы добавить шоу рейтингов.
Так она оказалась ведущей «Ледникового периода», еще не подозревая, что самая большая и последняя любовь ждет ее здесь.
«Мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников, уже в платье для съемок, с уложенными волосами, и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд», — рассказывала позже Анастасия.
У них была большая разница в возрасте, у каждого свой жизненный багаж, казалось, любви там нет места. Но их тянуло друг к другу. Поначалу завязалась дружба, но сдерживать подступающие чувства становилось все сложнее. И они сдались.
Заворотнюк и Петр Чернышев расписались и обвенчались в церкви, Анастасии было важно, чтобы на этот раз все было как положено, по всем правилам. Новая семья приобрела коттедж в Крекшино — большой, просторный и удобный, чтобы хватило места всем родственникам.
Это было настоящее счастье, но новоиспеченной жене казалось, что для полной гармонии в доме должен раздаваться нежный детский смех. Анастасии было под 50, и росли двое взрослых детей — она давно думала, что закрыла эту главу своей жизни.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев сперва не собирались заводить детей. Фото: Global Look Press
Не прошло и года, как Анатасия стала все реже появляться на людях, поползли слухи о ее частых посещениях клиник, а после внимательные фотографы разглядели у нее на шее страшный шрам, указывающий на биопсию.
Семья Заворотнюк сообщила о страшном диагнозе артистки и замолчала на долгие годы. За это время они не давали никаких комментариев о состоянии и образе жизни Анастасии. Злопыхатели утверждали, что молодой муж не выдержит таких испытаний и подаст на развод, но Петр оставался с любимой женой до самого конца.
Он работал на износ, сильно похудел и осунулся, но старался обеспечить супругу всем необходимым, чтобы хоть немного сгладить ее тяжелый конец.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в хосписе и, по словам очевидцев, от прежней красавицы артистки в ней мало что осталось. Рак высосал из нее все силы, она уже не могла двигаться, и ей постоянно требовалось сильное обезболивающее. Все это время Петр был рядом, Анастасия умерла у него на руках.
Она все таки сумела встретить настоящую искреннюю любовь, но судьба отвела ей на это слишком мало времени.
Редакция сайта Teleprogramma.pro выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии.
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