Поднимали руку, следили, изменяли: какими были мужчины Анастасии Заворотнюк и чего ей стоила последняя настоящая любовь

Утро 30 мая началось с сообщений, в которые так не хотелось верить: скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Это не было ударом как громом среди ясного неба, ведь актриса пять лет боролась с неоперабельной формой рака головного мозга, мало кто надеялся на благополучный исход. Но все же к таким новостям невозможно подготовиться и с ними очень сложно смириться. Ведь Анастасия, которую многие по привычке нежно звали Викой и нашей прекрасной няней, была настоящей народной любимицей.

Анастасия Заворотнюк — яркая звезда российского кино и театра. Талантливая актриса с неповторимым обаянием и искрометным юмором завоевала любовь миллионов зрителей. Ее роли в кино и театральных постановках всегда отличались яркой эмоциональностью, а ее имя стало синонимом красоты, женственности и успеха.

Но не только талант принес ей популярность. Анастасия считалась первой красавицей страны с тех пор, как исполнила роль в сериале «Моя прекрасная няня». Ее образ няни Вики — милой, доброй и красивой девушки — полюбился зрителям и сделал ее настоящим секс-символом. За такой красивой женщиной всегда стояла очередь из влюбленных мужчин.

Личная жизнь Анастасии складывалась не особенно удачно. За браками следовали разводы, и каждый раз ее сердце было разбито. Но вот наконец она встретила свою любовь — фигуриста Петра Чернышева. Их отношения были полны романтики, любви и взаимопонимания. В этом браке она родила долгожданную дочь Милу. Казалось, что наконец-то наступила гармония и счастье.

Но, чтобы встретить свою последнюю и самую большую любовь, Анастасия проделала долгий путь.