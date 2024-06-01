Летом 2024 года сразу в 10 звездных семьях ожидается пополнение - кто именно

35-летняя Инна Жиркова станет мамой четвертый раз. Хозяйка столичного ателье и ее муж футболист Юрий Жирков воспитывают 15-летнего Дмитрия, 13-летнюю Милану, 8-летнего Даниила. Еще до наступления четвертой беременности Инна Жиркова рассказала журналу «Телепрограмма», что не раздала вещи старших наследников: «Если Бог даст, то у нас с Юрой будет еще один ребеночек - мы его хотим и планируем. Что касается детских вещей, то часть отдаю родным и друзьям, у которых есть дети. Но некоторые мне очень нравятся, и я их оставляю. Например, Даня сейчас носит вещи, которые остались от Димы...»

Кто еще ждет ребенка?

37-летняя солистка группы «А-Студио» Кети Топурия родит третьего ребенка. 38-летняя актриса Анастасия Задорожная - первенца. 35-летняя певица Евгения Малахова - второго. Звезда «Дома-2» блогер Алиана Устиненко ждет третьего ребенка - девочку.

Семьи, у которых в 2024 году уже родились дети

В семье блогера Влада А4 Бумага родилась дочь Оливия. Телеведущая Елена Николаева выписалась из роддома со вторым сыном Романом. У телеведущей Марины Кравец - вторая дочь Валерия. У актера Владимира Селиванова - сын Кирилл. Звезда телешоу «Холостяк» Дарья Клюкина родила сына Александра. Актриса Анна Старшенбаум - сына Эрика. У телеведущей Ассоль и музыканта Александра Степанова (ST) - дочь Эльза. Олимпийская чемпионка Елена Ильиных пока держит в секрете имя их с артистом балета Сергеем Полуниным третьего сына.