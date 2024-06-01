Летом 2024 года сразу в 10 звездных семьях ожидается пополнение - кто именно

37-летняя артистка и ведущая программы «Утро» на ТНТ Анна Хилькевич ходит на работу с уже заметным животиком. Анна с супругом, бизнесменом Артуром Волковым, ждут рождения сына через четыре месяца.
Фото: личная страница Анны Хилькевич в социальной сети
У пары подрастают 9-летняя Арианна и 6-летняя Мария. Хилькевич мечтала о многодетной семье: «Мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел».
Фото: личная страница Елизаветы Арзамасовой в социальной сети
29-летняя Елизавета Арзамасова - артистка хрупкая, поэтому и в экватор беременности на театральной сцене работает в прежних костюмах. Хотя Лиза себе ни в чем не отказывает: «Обед у меня был такой: съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала - что это за обед такой - и съела куриный суп. Потом макароны с маслом, и еще немного огурцов, и яблочко. С Левиком такого не было…» Арзамасова и ее муж, продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух, скрывают пол второго общего ребенка, их сын Лев летом отметит третий день рождения. У Ильи есть старший сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.
Фото: личная страница Максима Белобородова в социальной сети
36-летняя Зоя Бербер в этом году вышла замуж за актера Максима Белбородова. Так как через два месяца свиданий пара узнала, что они станут родителями, - оба обрадовались. У Максима это будет первый ребенок, у Зои - второй, она воспитывает 8-летнюю дочь Надежду от продюсера и сценариста Александра Синегузова.
Фото: личная страница Зои Бербер в социальной сети
В ближайшие недели Бербер родит сына.
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
40-летняя Глафира Тарханова со дня на день родит пятого ребенка. В декрет актриса собирается на два летних месяца - не более: потом опять спектакли и съемки. Глафира - главная кормилица своей большой семьи. С мужем, актером Алексеем Фаддевым, Тарханова воспитывает 16-летнего Корнея, 14-летнего Ермолая, 12-летнего Гордея, 7-летнего Никифора.
Фото: личная страница Татьяны Волосажар в социальной сети
37-летняя Татьяна Волосожар ждет третьего ребенка. Двукратная олимпийская чемпионка и ее муж, звезда фигурного катания и тренер Максим Траньков, воспитывают 7-летнюю дочь Анжелику и 2-летнего сына Теодора. Спортсменка будет рожать в частном подмосковном роддоме, где появились на свет ее старшие дети.
Фото: личная страница Инны Жирковой в социальной сети
35-летняя Инна Жиркова станет мамой четвертый раз. Хозяйка столичного ателье и ее муж футболист Юрий Жирков воспитывают 15-летнего Дмитрия, 13-летнюю Милану, 8-летнего Даниила. Еще до наступления четвертой беременности Инна Жиркова рассказала журналу «Телепрограмма», что не раздала вещи старших наследников: «Если Бог даст, то у нас с Юрой будет еще один ребеночек - мы его хотим и планируем. Что касается детских вещей, то часть отдаю родным и друзьям, у которых есть дети. Но некоторые мне очень нравятся, и я их оставляю. Например, Даня сейчас носит вещи, которые остались от Димы...»
Кто еще ждет ребенка?
37-летняя солистка группы «А-Студио» Кети Топурия родит третьего ребенка. 38-летняя актриса Анастасия Задорожная - первенца. 35-летняя певица Евгения Малахова - второго. Звезда «Дома-2» блогер Алиана Устиненко ждет третьего ребенка - девочку.
Семьи, у которых в 2024 году уже родились дети
В семье блогера Влада А4 Бумага родилась дочь Оливия. Телеведущая Елена Николаева выписалась из роддома со вторым сыном Романом. У телеведущей Марины Кравец - вторая дочь Валерия. У актера Владимира Селиванова - сын Кирилл. Звезда телешоу «Холостяк» Дарья Клюкина родила сына Александра. Актриса Анна Старшенбаум - сына Эрика. У телеведущей Ассоль и музыканта Александра Степанова (ST) - дочь Эльза. Олимпийская чемпионка Елена Ильиных пока держит в секрете имя их с артистом балета Сергеем Полуниным третьего сына.