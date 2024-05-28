Сохраняйте чеки: адвокат Сергей Жорин рассказал, можно ли добиться компенсации от СДЭК, взломанной хакерами

Компания СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») стала жертвой хакерской атаки, которая продолжается уже третий день. Ответственность за полное прекращение работы конторы взяла на себя хакерская группировка Head Mare.

Хакеры заявили, что смогли осуществить атаку, когда сотрудники службы безопасности СДЭК присутствовали на конференции PH Days, и, следовательно, компания осталась без защиты. Инсайдеры сообщили, что злоумышленники использовали вирус-шифровальщик, который делает все данные в системе непригодными для использования.

СДЭК не может восстановить свою работу с воскресенья. Отправления застряли на пунктах выдачи, которые полностью парализованы, не функционируют и личные кабинеты пользователей.

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Отключение СДЭК лишило россиян возможности получить свои документы, лекарства и прочие важные вещи. Для некоторых это стало буквально трагедией.

Так, из-за масштабного сбоя СДЭК под угрозой оказалась свадьба. Девушка заказала свадебное платье, но оно застряло в ПВЗ. Теперь невеста угрожает курьерской службе судом. В Сети люди также жалуются, что не успевают получить жизненно необходимые лекарства, а многие выпускницы остались без вечернего наряда к главному школьному торжеству.

В службе доставки извинились за доставленные россиянам неудобства и обещали, что все посылки будут бережно сохранены и выданы после устранения технических проблем.

Возможно ли добиться компенсации и возврата товаров? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил адвокат Сергей Жорин.