«Я пришла в джинсах с прорехами, в футболке, кепке»: как Ян Абрамов покорял юную Алсу невероятными тратами и сколько стоила их свадьба

В минувшем году певице Алсу исполнилось 40 лет. К этому возрастному рубежу она сумела добиться настолько многого, что некоторые даже мечтать опасаются с таким размахом.

Она построила успешную карьеру, съездила на престижный международный конкурс «Евровидение», завоевала тысячи сердец фанатов по всей стране. Кроме того, успела выйти замуж за успешного и красивого Яна Абрамова и стать матерью троих чудесных детей, но как будто совсем не изменилась, осталась все той же потрясающей красавицей, которая когда-то пела «Зимний сон».

Они создавали впечатление идеальной пары, в которой царили любовь и взаимопонимание. В их отношениях было все, что нужно для идеального брака: общие интересы, взаимная поддержка, крепкие семейные традиции.

И как гром среди ясного неба — Алсу и Ян разводятся, певица обратилась с иском о расторжении брака в Пресненский мировой суд Москвы. Вместе супруги прожили 18 лет.

Давайте вспомним, как начиналась эта красивая история любви.

«Главное испытание было впереди»

Ян Абрамов, сын крупного российского банкира, был покорен талантом и красотой Алсу еще задолго до их знакомства. Он с восторгом следил за ее карьерой, пересматривая ее клипы и заслушиваясь ее песнями. Он мечтал о том, чтобы когда-нибудь познакомиться с ней ближе, и вот, в 2002 году его мечта сбылась.

В то время Ян был по настоящему завидным женихом, за его расположение боролась тогда сама Анастасия Волочкова, но сердце молодого человека было было навеки отдано Алсу.

Их первая встреча произошла в элитном ресторане. Подруга Алсу убедила ее посетить элитный ресторан, обещая встречу «с интересным человеком». Певица не ожидала от этого знакомства ничего серьезного и пришла в том, в чем была — в простых джинсах и поло.