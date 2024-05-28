«Я пришла в джинсах с прорехами, в футболке, кепке»: как Ян Абрамов покорял юную Алсу невероятными тратами и сколько стоила их свадьба

В минувшем году певице Алсу исполнилось 40 лет. К этому возрастному рубежу она сумела добиться настолько многого, что некоторые даже мечтать опасаются с таким размахом.
Она построила успешную карьеру, съездила на престижный международный конкурс «Евровидение», завоевала тысячи сердец фанатов по всей стране. Кроме того, успела выйти замуж за успешного и красивого Яна Абрамова и стать матерью троих чудесных детей, но как будто совсем не изменилась, осталась все той же потрясающей красавицей, которая когда-то пела «Зимний сон».
Они создавали впечатление идеальной пары, в которой царили любовь и взаимопонимание. В их отношениях было все, что нужно для идеального брака: общие интересы, взаимная поддержка, крепкие семейные традиции.
И как гром среди ясного неба — Алсу и Ян разводятся, певица обратилась с иском о расторжении брака в Пресненский мировой суд Москвы. Вместе супруги прожили 18 лет.
Давайте вспомним, как начиналась эта красивая история любви.
«Главное испытание было впереди»
Ян Абрамов, сын крупного российского банкира, был покорен талантом и красотой Алсу еще задолго до их знакомства. Он с восторгом следил за ее карьерой, пересматривая ее клипы и заслушиваясь ее песнями. Он мечтал о том, чтобы когда-нибудь познакомиться с ней ближе, и вот, в 2002 году его мечта сбылась.
В то время Ян был по настоящему завидным женихом, за его расположение боролась тогда сама Анастасия Волочкова, но сердце молодого человека было было навеки отдано Алсу.
Их первая встреча произошла в элитном ресторане. Подруга Алсу убедила ее посетить элитный ресторан, обещая встречу «с интересным человеком». Певица не ожидала от этого знакомства ничего серьезного и пришла в том, в чем была — в простых джинсах и поло.
Ян Абрамов старался впечатлить Алсу. Фото: Global Look Press
«Однажды мне позвонила моя давняя подруга певица Ариана и предложила познакомиться с «замечательным парнем» по имени Ян. Она назначила дату и место встречи. Кто же знал, что ее выбор падет на одно из самых пафосных заведений столицы! Я пришла туда в джинсах с прорехами, в футболке, кепке — в общем, так, как привыкла одеваться в Лондоне. В роскошных интерьерах я чувствовала себя страшно неловко. Однако главное испытание было впереди», — вспоминала певица.
Ян хотел удивить Алсу, даже сразить ее. Он надел дорогой костюм, купил самый роскошный букет, из-за которого его было едва видно. Молодая певица смутилась еще больше, от «простого замечательного парня» она явно такого не ожидала.
Она все еще была смущена, когда он сказал, что умеет еще и играть на рояле. Сел за инструмент и исполнил отрывки сразу из 20 песен. И не просто песен, а из ее репертуара. У Алсу не было ни единого шанса устоять перед таким напором.
Свадьба в Лужниках
Прошло всего два месяца после первой встречи, когда Ян Абрамов в романтической обстановке парижского ресторана сделал Алсу предложение. Во время ужина на террасе, он встал перед своей возлюбленной на одно колено и попросил ее стать его женой. Алсу без малейших сомнений ответила «да».
Ян Абрамов и Алсу поженились вскоре после начала отношений. Фото: Global Look Press
Их свадьба стала одной из самых дорогих и роскошных в истории российского шоубизнеса. Ян не оставил своей привычки удивлять супругу. Он не взял с семьи своей любимой невесты ни копейки и оплатил все расходы сам. Свадьба обошлась ему в три с половиной миллиона долларов.
Гостей было так много, что ни в одном ресторане они бы ни за что не поместились и тогда Абрамов нашел решение — просто выкупил концертный зал «Россия» в «Лужниках», это было очень в его стиле.
Свидетельство о браке им вручил лично Юрий Лужков. Остроумный Владимир Жириновский говорил им тосты и пожелания. Это была невероятно красивая свадьба и вся их история любви похожа на настоящую сказку. Но этой сказке, к сожалению, пришел конец.
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