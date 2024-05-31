Кадышевой - 65! Как справилась с онкологией и почему оказалась на сцене

Российская публика отлично знает Надежду Кадышеву не только по народным хитам («Течет ручей», «Виновата ли я»), но и по смелым экспериментам - например, неожиданному исполнению шлягера «Хочу перемен» группы «Кино» или современной аранжировке песни «Широка река» с Антоном Зацепиным на «Фабрике звезд». Надежда Никитична старается идти в ногу со временем, успевать выступать с гастролями, руководить театром, а еще нянчиться с внуком. 1 июня солистка ансамбля «Золотое кольцо» отмечает 65-летие, поздравляем!
Фото: личный архив Надежды Кадышевой
У Нади, родившейся в деревне Горки (Татарстан), были три сестры: Вера, Любовь и Маша. В семье железнодорожника все было аскетично и строго. А когда девочке исполнилось 10 лет, от сердечного приступа скончалась ее мама. Воспитание сестер легло сугубо на отца, который через полгода привел в дом мачеху. Кадышева вспоминает ее как злодейку из «Морозко»: сварливая, придирчивая и плохая. Новая «мама» с ходу повыгоняла девочек из дома - Вера уехала в город и пошла работать, Маша - к дальним родственникам на Север, Надю и Любу сдали в интернат Бугульмы. В 14 лет Надя перебралась в Подмосковье к сестре и пошла работать мотальщицей на ткацкую фабрику в Лобне. Там и начала петь.
Фото: личный архив Надежды Кадышевой
- Я брала початок от бобины и пела, как в микрофон, - вспоминала Кадышева начало «карьеры». - В этот момент станки останавливались и окружающие слушали выступление, пока не приходил мастер.
Потом было музыкальное училище (поступила со второго раза), первые выступления в составе квартета «Россияночка» и знакомство с будущим мужем - студентом Гнесинки Сашей Костюком. В 1984 году Кадышева родила ему сына Гришу, который теперь работает концертным директором мамы.
Фото: Global Look Press
Именно Костюк в 1988 году, когда Надежде было 29 лет, собрал ансамбль «Золотое кольцо», музыкантами которого стали бывшие участники ВИА «Былина». Фолк-группа, исполнявшая распевные русские песни, стала дико популярной не только в родной стране, но и за рубежом: Кадышева с коллективом гастролировала по Европе и Японии. Крупнейший в России лейбл «Союз» заключил с народниками богатый контракт.
Фото: Иван Макеев/КП
В 30 лет Кадышевой поставили диагноз «рак молочных желез». Он не подтвердился, но позже у Надежды обнаружили доброкачественную опухоль, которую удалось удалить. Мысли о том, что почти все близкие ушли рано, долго угнетали артистку.
- Тревога и страх сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни, - признавалась Кадышева. - Много раз я была на грани жизни и смерти. В 2018-м перенесла тяжелую операцию.
Роковое 40-летие, где был установлен «родовой барьер проклятия», удалось преодолеть. Затем и 50-летие, и 60-летие успешно пролетели.