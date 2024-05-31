Кадышевой - 65! Как справилась с онкологией и почему оказалась на сцене

- Я брала початок от бобины и пела, как в микрофон, - вспоминала Кадышева начало «карьеры». - В этот момент станки останавливались и окружающие слушали выступление, пока не приходил мастер.

Потом было музыкальное училище (поступила со второго раза), первые выступления в составе квартета «Россияночка» и знакомство с будущим мужем - студентом Гнесинки Сашей Костюком. В 1984 году Кадышева родила ему сына Гришу, который теперь работает концертным директором мамы.