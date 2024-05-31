В каких театральных постановках Александр Збруев в 86 лет стал Ромео, а Майор Гром - аристократом Нехлюдовым

Но иногда полезно дать пищу и для души, немного напрячься и сходить на одну из интересных постановок, которые жертвенные артисты, положа сердце на алтарь искусства, дают без оглядки на отпуск и температуру под софитами. В подборке журнала «Телепрограмма» только несколько спектаклей, время на которые потратить совсем не жалко. Спойлер: конечно, не обойдется и без звезд экрана.

«Одна и один» 18+

Произведения Уильяма Шекспира бессмертны, как сериалы канала «Россия 1». Хотя бы потому, что интерпретировать их можно бесконечно - всегда отыщутся аллюзии и оммажи, непрозрачно заигрывающие с действительностью. Константин Богомолов в своем театре решил воспользоваться этим ключиком и переосмыслил «Ромео и Джульетту»: казалось бы, самую заезженную пьесу английского автора. Упоминать эту постановку не имело бы смысла, если бы Ромео в ней не играл Александр Збруев. Звезда советского кино и в 86 лет остается, безусловно, бодрым и даже моложавым, и все же он на 70 лет старше шекспировского персонажа. Как же решит этот ребус Богомолов?

По традиции оригинально: Джульетта (Вера Майорова, 84 года) лежит в хосписе, тогда как многажды поседевший Ромео возле больничной койки пытается вымолить пощаду у затухающей зазнобы за случайную измену. Можно сказать, что это христианская сказка об искуплении, дописанная Богомоловым и поставленная в оппозицию другому гениальному театральному дуэту - Олегу Басилашвили и Алисе Фрейндлих, что раз в месяц разыгрывают былую любовь в постановке БДТ «Лето одного года» 12+.

Билеты: 2,5 - 16 тыс. руб.

«Отцы и дети» 18+