В каких театральных постановках Александр Збруев в 86 лет стал Ромео, а Майор Гром - аристократом Нехлюдовым

Но иногда полезно дать пищу и для души, немного напрячься и сходить на одну из интересных постановок, которые жертвенные артисты, положа сердце на алтарь искусства, дают без оглядки на отпуск и температуру под софитами. В подборке журнала «Телепрограмма» только несколько спектаклей, время на которые потратить совсем не жалко. Спойлер: конечно, не обойдется и без звезд экрана.
«Одна и один» 18+
Произведения Уильяма Шекспира бессмертны, как сериалы канала «Россия 1». Хотя бы потому, что интерпретировать их можно бесконечно - всегда отыщутся аллюзии и оммажи, непрозрачно заигрывающие с действительностью. Константин Богомолов в своем театре решил воспользоваться этим ключиком и переосмыслил «Ромео и Джульетту»: казалось бы, самую заезженную пьесу английского автора. Упоминать эту постановку не имело бы смысла, если бы Ромео в ней не играл Александр Збруев. Звезда советского кино и в 86 лет остается, безусловно, бодрым и даже моложавым, и все же он на 70 лет старше шекспировского персонажа. Как же решит этот ребус Богомолов?
По традиции оригинально: Джульетта (Вера Майорова, 84 года) лежит в хосписе, тогда как многажды поседевший Ромео возле больничной койки пытается вымолить пощаду у затухающей зазнобы за случайную измену. Можно сказать, что это христианская сказка об искуплении, дописанная Богомоловым и поставленная в оппозицию другому гениальному театральному дуэту - Олегу Басилашвили и Алисе Фрейндлих, что раз в месяц разыгрывают былую любовь в постановке БДТ «Лето одного года» 12+.
Билеты: 2,5 - 16 тыс. руб.
«Отцы и дети» 18+
Фото: Театр Наций
Суперзвездная постановка модного Семена Серзина в Театре наций - ну точно для столичной публики. Кого тут только нет: Саша Бортич («Полицейский с Рублевки» 16+), Ирина Старшенбаум («Притяжение» 12+), Ольга Лерман («Поехавшая» 18+), Борис Каморзин («Ликвидация» 18+), Ольга Лапшина («Слово пацана. Кровь наасфальте» 18+) и другие «люди с экрана». К счастью, в главной роли баламута и натуралиста Базарова - так и не обласканный сериальными продюсерами Сергей Волков, ученик Юрия Бутусова, звезда Театра Вахтангова и обладатель «Золотой Маски». В свежей постановке герои тургеневской пьесы перемещаются в перестроечные времена, которые теперь стало модным обмусоливать, - и под музыку Егора Летова, Александра Башлачева и других лидеров андеграунда решают, легко ли быть молодым и пора ли сбросить Пушкина с корабля современности.
Билеты: 500 руб. - 12 тыс. руб.
«Воскресение» 18+
Фото: Александровский театр
В середине мая на главной сцене Александринского театра в Петербурге главный режиссер Никита Кобелев представил свежее прочтение «Воскресения» Льва Толстого. В постановке Александринки робкого аристократа, который рассматривает дело Катюши Масловой (Анна Блинова), сыграл небезызвестный Тихон Жизневский - и Майор Гром, и Трубадур. Глаза в глаза с публикой Жизневский (по очереди с Виктором Шуралевым) разыгрывает внутреннюю драму присяжного заседателя. В том же городе на Неве можно посмотреть для сравнения еще два «Воскресения»: в Театре Ленсовета от Айдара Заббарова и в «Приюте комедианта» от Семена Серзина.
Билеты: 500 руб. - 10 тыс. руб.
«Недоросль» 12+
Фото: театр имени Ленсовета
В той же второй театральной столице, куда можно долететь на поезде всего за 4 часа, в Театре Ленсовета выходит фонвизинская комедия «Недоросль», главную роль в которой отвели Федору Федотову - звезде картины «Серебряные коньки». Ставит ученик Юрия Бутусова - Роман Кочержевский. Простаковы, Скотинины, Вральманы - кажется, ничего не поменялось в России спустя века. Необразованные Митрофанушки, мечтающие о сладкой жизни, теперь перекочевали в сеть и стали (постыдным) примером для многих.
- Вся классика - про любовь, и наш спектакль, конечно, о любви, - считает Федотов. - Об очень странной, нездоровой, но понятной любви матери и сына, родителей к своему ребенку… А что касается сложного языка Фонвизина - для всех это вызов.
Билеты: 600 - 2200 руб.
«Мать» 18+
Фото: Сергей Киселев/Агенство «Москва»
Еще одна громкая петербургская премьера - билеты на «Мать» Константина Богомолова в августе - сентябре начали продавать почти за год. И практически сразу же разобрали. Ведь это событие. В Александринском театре московский режиссер, который, по собственному признанию, терпеть не может работать с молодыми артистами, ставит тяжелейшую горьковскую революционную эпопею, написанную в 1906 году, где в центре сюжета - рабочий Павел Власов. Состав спектакля пока скрыт, но очевидно, что Богомолов задействует ведущих артистов Александринки: Петра Семака, Владимира Кошевого, Виктора Шуралева и других.
Билеты: 300 руб. - 12 тыс. руб.